FLASH! SAPETE PERCHE' ELISABETTA GREGORACI NON E' ENTRATA ALLA PRIMA PUNTATA DEL ''GF VIP''? PERCHE' STAVA ASPETTANDO L'ESITO DEL TERZO TAMPONE, NEL SUO CASO ANCOR PIU' ''DELICATO'' VISTO CHE IL SUO EX MARITO BRIATORE E' STATO POSITIVO AL COVID. LA BELLA SHOWGIRL FARA' IL SUO INGRESSO VENERDI' INSIEME A STEFANIA ORLANDO, PAOLO BROSIO, MYRIAM CATANIA, FRANCESCA PEPE, DENIS DOSIO, FRANCESCO OPPINI, MARIA TERESA RUTA CON LA FIGLIA GUENDA. E IL NOSTRO AMATO, ADORATO, GLORIFICATO, SANIFICATO FULVIO ABBATE-