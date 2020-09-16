FLASH! SAPETE PERCHE' ELISABETTA GREGORACI NON E' ENTRATA ALLA PRIMA PUNTATA DEL ''GF VIP''? PERCHE' STAVA ASPETTANDO L'ESITO DEL TERZO TAMPONE, NEL SUO CASO ANCOR PIU' ''DELICATO'' VISTO CHE IL SUO EX MARITO BRIATORE E' STATO POSITIVO AL COVID. LA BELLA SHOWGIRL FARA' IL SUO INGRESSO VENERDI' INSIEME A STEFANIA ORLANDO, PAOLO BROSIO, MYRIAM CATANIA, FRANCESCA PEPE, DENIS DOSIO, FRANCESCO OPPINI, MARIA TERESA RUTA CON LA FIGLIA GUENDA. E IL NOSTRO AMATO, ADORATO, GLORIFICATO, SANIFICATO FULVIO ABBATE

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''DOPO UNA CRISI NON SI TORNA ALLA NORMALITÀ'' - REED HASTINGS, FONDATORE E CAPO DI NETFLIX, SPIEGA IL MONDO DEL LAVORO CHE VERRÀ: ''LE AZIENDE DOVRANNO FUNZIONARE IN MODO MENO BUROCRATICO E LASCIANDO PIÙ AUTONOMIA AI DIPENDENTI, DALLE SCELTE GESTIONALI A COME SI VESTONO - TANTE AZIENDE VACILLANO A SEGUITO DEI CAMBIAMENTI TECNOLOGICI. NOKIA NON SI RESE CONTO CHE SAREBBERO ENTRATI IN SCENA GLI SMARTPHONE. AOL NON FU IN PRIMA LINEA NEL PASSAGGIO ALLA BANDA LARGA. E BLOCKBUSTER NON RIUSCÌ A PASSARE DAL DOMINIO SULL’HOME VIDEO A QUELLO SULLO STREAMING…''

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CAFONALINO DELLA “FURIBONDA” - ARIECCOLI I “PARTY-GIANI” DI ROMA GODONA, IN ASTINENZA DI FESTE E DI SBACIUCCHIAMENTI - SOTTO LO SGUARDO DELL’AMBASCIATORE TEDESCO VIKTOR ELBLING, L’INTRAMONTABILE MARISELA FEDERICI APPARECCHIA UN BRUNCH NELLA SUA VILLA DELL’APPIA ANTICA, SEMPRE PIÙ SUCCURSALE DELLA VALLE DEI TEMPLI. E I GLORIOSI CAFONAL DI IERI, DI COLPO RICICCIANO CON ANNA LA ROSA, MARIAPIA RUSPOLI, EDOARDA CROCIANI, MONICA MACCHIONI, ISABELLA GHERARDI,  DIACO E MARITO CON SANTINO FIORILLO NEL RUOLO DI PINUP – A DIFFERENZA DI LUXOR, FINISCE 'A STORNELLATE – VIDEO: GLI ASSOLI DI MARISELA CON NESTOR PONGUTA

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MANCANO I BANCHI, AI BAMBINI NON RESTA CHE DISEGNARE IN GINOCCHIO PER TERRA, APPOGGIANDO IL FOGLIO SULLA SEDIA. L'IMMAGINE TREMENDA DIFFUSA DAL LIGURE TOTI È SOLO UNA TRA TANTE NEL DISASTRO DELLA ''RIPARTENZA'' DI SCUOLE IN CUI MANCANO 60MILA DOCENTI, MIGLIAIA E MIGLIAIA DI STUPIDISSIMI BANCHI A ROTELLE, O TAMPONI RAPIDI PER CAPIRE COSA HA UN BAMBINO PRIMA DI ISOLARE FAMIGLIE E CLASSI INTERE PER UNO STARNUTO, COME STA SUCCEDENDO NEGLI ASILI GIA' APERTI: MANCANO PROTOCOLLI E I PEDIATRI SONO DISPERATI