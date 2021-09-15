FLASH - SELVAGGIA LUCARELLI LASCIA IL "FATTO QUOTIDIANO" - LA GIORNALISTA CHIUDERA' IL RAPPORTO DI LAVORO CON IL QUOTIDIANO DIRETTO DA MARCO TRAVAGLIO A FINE SETTEMBRE...-
FLASH - SELVAGGIA LUCARELLI LASCIA IL "FATTO QUOTIDIANO" - LA GIORNALISTA CHIUDERA' IL RAPPORTO DI LAVORO CON IL QUOTIDIANO DIRETTO DA MARCO TRAVAGLIO A FINE SETTEMBRE...-
SONIA, FATTELI ALTRI DUE AMICI! - IL VERO COLPACCIO DI SIGNORINI È AVER FATTO SEDERE SULLA POLTRONCINA DEGLI OPINIONISTI SONIA BRUGANELLI – LA SCORRETTISSIMA SIGNORA BONOLIS PROMETTE BENE: SCOPPIA A RIDERE PERCULANDO LA FICO PER UN BALLETTO INDECENTE E SI CAPISCE GIÀ CHE È PRONTA AD ASFALTARE TUTTI, A PARTIRE DA ADRIANA VOLPE CHE ELARGISCE PERLE DI BANALITÀ – IL VIDEO FRECCIATINA ALLA VOLPE: “EFFETTIVAMENTE ABBIAMO DUE VISIONI DI CIÒ CHE ACCADE NEL PROGRAMMA COMPLETAMENTE DIVERSE…”
CAFONALINO - LA PRESENTAZIONE DI "RAZZA POLTRONA", NUOVO LIBRO DI FABRIZIO RONCONE, MEJO DI UN TALK! TUTTI AD APPIZZARE LE RECCHIE PER IL BOTTA E RISPOSTA TRA ENRICO LETTA E GIORGIA MELONI - LA DUCETTA E' RASSEGNATA AL MATTARELLA BIS: "CREDO CHE LE SUE QUOTAZIONI SIANO MOLTO ALTE". E SPARA SU DRAGHI: "E' UN'ANOMALIA" - LETTA FA PRESENTE CHE L'ITALIA, ZAVORRATA DA UN DEBITO PUBBLICO ENORME, SAREBBE ALLA FAME SENZA L'EURO-DRAGHI - FOTOGALLERY
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
VOLETE EVITARE L’ABBIOCCO POST-PAUSA PRANZO? MAGNATE MEGLIO - IL NUTRIZIONISTA GIORGIO CALABRESE: “LA SONNOLENZA CHE AVVERTIAMO DOPO PRANZO È CAUSATA DALL'APPESANTIMENTO EPATICO DEL FEGATO. QUESTO ACCADE QUANDO SI INTRODUCONO ALIMENTI TROPPO GRASSI” – PER COMBATTERE LA SONNOLENZA (E LA PANZA) AL RIENTRO DALLE VACANZE, NON È NECESSARIO SEGUIRE REGIMI RIGIDI - I CONSIGLI, DAL VINO AI CONDIMENTI…