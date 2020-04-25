FLASH! A SINISTRA LA PRIMA PAGINA DI "REPUBBLICA" DEL 25 APRILE 2019 (BY VERDELLI), A DESTRA QUELLA DI OGGI, PRIMA EDIZIONE CON LA DIREZIONE DI MAURIZIO MOLINARI. TROVATE LE DIFFERENZE...-
FLASH! A SINISTRA LA PRIMA PAGINA DI "REPUBBLICA" DEL 25 APRILE 2019 (BY VERDELLI), A DESTRA QUELLA DI OGGI, PRIMA EDIZIONE CON LA DIREZIONE DI MAURIZIO MOLINARI. TROVATE LE DIFFERENZE...-
IL "CHIAGNE E FOTTI" DI CARLO DE BENEDETTI - INTERVISTATO DAL “FOGLIO”, ANNUNCIA CHE "ANDRA' FONDATA UNA NUOVA "REPUBBLICA" PERCHE' MOLINARI È UN CONSERVATORE E PORTERÀ IL GIORNALE DA UN’ALTRA PARTE" - BENE, ALLORA CDB RISPONDA ALLE SEGUENTI DOMANDE: PERCHE', LEI PRESIDENTE DEL GRUPPO, MALGRADO IL SUO BEL PATRIMONIO IN SVIZZERA, HA FATTO ENTRARE IL LIBERAL JOHN ELKANN CON LA FUSIONE "REPUBBLICA-STAMPA"? PERCHE' HA CEDUTO IL SUO IMPERO AI FIGLI CHE NON HANNO MAI AVUTO IL PALLINO EDITORIALE E APPENA VISTO IL ROSSO DEL BILANCIO HANNO VENDUTO? PERCHE', PER UN NUOVO QUOTIDIANO CON SCALFARI, MAURO E VERDELLI, QUALCHE TEMPO FA HA BUSSATO AL PORTAFOGLIO DI CARLO FELTRINELLI? PERCHE', INVECE DI CONTINUARE AD ANNUNCIARLO, NON LO FA SUBITO CON I SUOI SOLDI, VISTO CHE LEI DICE CHE "OGGI FARE UN GIORNALE NON COSTA NEMMENO TROPPO"?
CHE FAI, RUBEI? – IL PORTAVOCE DI LUIGI DI MAIO AUGUSTO RUBEI SU FACEBOOK ATTACCA “LA STAMPA” PER IL TITOLO DELL’INTERVISTA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI (PER MANCANZA DI PROVE): “STAMANI CON GRANDE STUPORE ABBIAMO CONSTATATO CHE TRAVISAVA TOTALMENTE LE PAROLE, STRUMENTALIZZANDO. FACCIO I MIGLIORI AUGURI DI BUON LAVORO ALLA DIREZIONE, CON L'AUSPICIO CHE IN FUTURO..."
SIAMO POVERI O EVASORI? IL 44% DEGLI ITALIANI DICHIARA UN REDDITO SOTTO I 15MILA EURO. PIÙ DI 12 MILIONI DI PERSONE NEL 2018 NON HA PAGATO UN EURO DI IRPEF – SOLO IL 6% SUPERA I 50MILA EURO E PAGA IL 40% DELL’IRPEF TOTALE. IL RESTO È SUL GROPPONE DELLA CLASSE MEDIA (15-50MILA), IN PARTICOLARE LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI, IMPOSSIBILITATI A EVADERE – IL RAPPORTO DEL MINISTERO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
AL MARE COL NUMERETTO - A OSTIA SI PENSA A TURNI DI 4 ORE DA PRENOTARE IN ANTICIPO, CON LE SPIAGGE LIBERE AFFIDATE A PRIVATI PER FILTRARE GLI ACCESSI. AVRANNO PRIORITÀ DISABILI, ANZIANI, FRAGILITÀ E FAMIGLIE NUMEROSE. E SE UNO VA IN SPIAGGIA PARECCHI GIORNI DI SEGUITO, POTREBBE ESSERE COSTRETTO A LASCIARE IL POSTO A QUALCUNO CHE NON CI È ANCORA ANDATO
IL VIRUS SI STA INDEBOLENDO? – IL NUMERO DEI GUARITI È DI 6-7 VOLTE PIÙ ALTO DEI DECESSI: I MEDICI HANNO AVUTO IL TEMPO DI SPERIMENTARE TERAPIE E VENIAMO DA DUE MESI DI LOCKDOWN, MA SEMBRA ANCHE CHE IL CORONAVIRUS STIA PERDENDO PARTE DELLA SUA AGGRESSIVITÀ – SECONDO IL PATOLOGO GUIDO SILVESTRI IL CALDO RIDURRÀ IL CONTAGIO E ATTENUERÀ GLI EFFETTI COLLATERALI, MA…