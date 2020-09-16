FLASH! - STASERA DAGO OSPITE DI BARBARA PALOMBELLI SU RETE4. A "STASERA ITALIA" SI PARLERA' DI REGIONALI E DELLE RIPERCUSSIONI SUL GOVERNO E DI COME SPENDEREMO I SOLDI DELL'EUROPA, DELLA RIAPERTURA DELLA SCUOLA...

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ALLARME ROSSO PER BIDEN - L’ULTIMO SONDAGGIO VEDE “SLEEPY JOE” AVANTI DI 7 PUNTI SU TRUMP. UN MARGINE CHE NON FA DORMIRE SONNI TRANQUILLI. PERCHÉ IL PUPAZZONE DONALD È NELLE CONDIZIONI DI PAPPARSI I 7 PUNTI NEI DUELLI TELEVISIVI. L’UOMO SCELTO DA OBAMA NON BRILLA CERTO PER ELOQUIO E ORATORIA MENTRE TRUMP POSSIEDE LA RETORICA POPULISTA CHE ACCHIAPPA LA PANCIA DELL’ELETTORATO - OGNI DIBATTITO VALE DALL’1 AL 2% DEI VOTANTI. SICCOME SONO TRE, UNO STAFF DI ESPERTI STA ALLENANDO BIDEN A PARARE LE SUPERCAZZOLE TRUMPIANE

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CAFONALINO DELLA MAFIA CACIOTTARA - SALVATORE BUZZI PRESENTA IL SUO LIBRO (CURATO DA STEFANO LIBURDI DE ''IL TEMPO''), IN CUI RACCONTA IL CASO DI MAFIA CAPITALE E DI COME I SUOI REATI SIANO STATI DERUBRICATI DALLA CASSAZIONE: ''LA COOPERATIVA CHE GESTIVO ERA IN ATTIVO E GODEVA DI OTTIMA SALUTE. DOPO ESSERE STATA DIRETTA PER TRE ANNI DA QUEI PREDONI DI STATO CHE SONO GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, È FALLITA'' - CON LUI LA RADICALE RITA BERNARDINI E FRANCO BECHIS, CUCINA BY ANDY LUOTTO

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