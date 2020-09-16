FLASH! - STASERA DAGO OSPITE DI BARBARA PALOMBELLI SU RETE4. A "STASERA ITALIA" SI PARLERA' DI REGIONALI E DELLE RIPERCUSSIONI SUL GOVERNO E DI COME SPENDEREMO I SOLDI DELL'EUROPA, DELLA RIAPERTURA DELLA SCUOLA...-
FLASH! - STASERA DAGO OSPITE DI BARBARA PALOMBELLI SU RETE4. A "STASERA ITALIA" SI PARLERA' DI REGIONALI E DELLE RIPERCUSSIONI SUL GOVERNO E DI COME SPENDEREMO I SOLDI DELL'EUROPA, DELLA RIAPERTURA DELLA SCUOLA...-
LA PUPA E IL NERCHIONE - ROCCO SIFFREDI POTREBBE ESSERE INGAGGIATO COME GIUDICE NELLA NUOVA EDIZIONE DE “LA PUPA E IL SECCHIONE- E VICEVERSA”- NON È ANCORA STATO SIGLATO ALCUN ACCORDO TRA LE PARTI – ALTRA NOVITA’ RIGUARDA IL CONDUTTORE: PAOLO RUFFINI, INFATTI, LASCERÀ IL POSTO AD ANDREA PUCCI…
ALLARME ROSSO PER BIDEN - L’ULTIMO SONDAGGIO VEDE “SLEEPY JOE” AVANTI DI 7 PUNTI SU TRUMP. UN MARGINE CHE NON FA DORMIRE SONNI TRANQUILLI. PERCHÉ IL PUPAZZONE DONALD È NELLE CONDIZIONI DI PAPPARSI I 7 PUNTI NEI DUELLI TELEVISIVI. L’UOMO SCELTO DA OBAMA NON BRILLA CERTO PER ELOQUIO E ORATORIA MENTRE TRUMP POSSIEDE LA RETORICA POPULISTA CHE ACCHIAPPA LA PANCIA DELL’ELETTORATO - OGNI DIBATTITO VALE DALL’1 AL 2% DEI VOTANTI. SICCOME SONO TRE, UNO STAFF DI ESPERTI STA ALLENANDO BIDEN A PARARE LE SUPERCAZZOLE TRUMPIANE
ALLE POSTE RESPINGONO AL MITTENTE - MULTA DA 5 MILIONI DELL'ANTITRUST PER COME LE POSTE HANNO PUBBLICIZZATO IL SERVIZIO DELLE RACCOMANDATE - L'AZIENDA FA RICORSO AL TAR: ''È PRIVA DI FONDAMENTO L'IPOTESI SECONDO LA QUALE L'AZIENDA AVREBBE POSTO IN ESSERE AZIONI CHE INGANNINO I CLIENTI. NEL 2019, SONO STATI CONSEGNATI OLTRE 120 MILIONI DI PEZZI, RICEVENDO, NEL MEDESIMO PERIODO, MENO DI MILLE RECLAMI RELATIVI AGLI AVVISI DI GIACENZA, PARI ALLO 0,00008% DEL TOTALE''
LE CAZZATE DEI FRATELLI BIANCHI: "WILLY È CADUTO, MA SI È RIALZATO. NESSUNO LO HA COLPITO" - DURANTE L’INTERROGATORIO HANNO DETTO: "ERAVAMO LÌ PER CASO, C'È STATA SOLO UNA SPINTA" – MA CI SONO 4 TESTIMONI OCULARI CHE INCHIODANO I BIANCHI E SPUNTA UN’ALTRA FOTO - TRA L’ALTRO A SMENTIRE LA VERSIONE DEI FRATELLI È ANCHE IL LORO SODALE BELLEGGIA - IL PATTO NEL SUV DOPO IL MASSACRO: "NON UNA PAROLA SULLE BOTTE A WILLY"
SUPER SINNER SUPERA LA PROVA DI GRECO: IL NUMERO 6 DEL MONDO TSITSIPAS SPAZZATO VIA IN TRE SET SOTTO GLI OCCHI DI NOLE DJOKOVIC - SECONDA VITTORIA CONTRO UN TOP 10 DOPO QUELLA SU GOFFIN A ROTTERDAM. PRIMO OTTAVO DI FINALE IN CARRIERA IN UN MASTERS 1000 PER JANNIK (NUMERO 81 DEL RANKING). NEL SECONDO SET L’ALTOATESINO SI ERA FATTO RIPRENDERE DA 5-2 E AVEVA MANCATO 2 MATCHPOINT NEL TIEBREAK. POI NEL TERZO HA VINTO DI TESTA…
CAFONALINO DELLA MAFIA CACIOTTARA - SALVATORE BUZZI PRESENTA IL SUO LIBRO (CURATO DA STEFANO LIBURDI DE ''IL TEMPO''), IN CUI RACCONTA IL CASO DI MAFIA CAPITALE E DI COME I SUOI REATI SIANO STATI DERUBRICATI DALLA CASSAZIONE: ''LA COOPERATIVA CHE GESTIVO ERA IN ATTIVO E GODEVA DI OTTIMA SALUTE. DOPO ESSERE STATA DIRETTA PER TRE ANNI DA QUEI PREDONI DI STATO CHE SONO GLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, È FALLITA'' - CON LUI LA RADICALE RITA BERNARDINI E FRANCO BECHIS, CUCINA BY ANDY LUOTTO
L'ANIMALE PIÙ CATTIVO CHE PUOI INCONTARE IN SAFARI? L'ELEFANTE! - VIDEO: UNA JEEP PIENA DI TURISTI IN SUDAFRICA VIENE CARICATA DA UN PACHIDERMA INFEROCITO, CON LA GUIDA CHE SCAPPA IN RETROMARCIA MENTRE I TURISTI (AUSTRALIANI E DUNQUE IMPERTURBABILI) RIPRENDONO LA SCENA TERRIFICANTE COL CELLULARE
ECCO COME MUORE UN ITALIANO (DI INFARTO, CANCRO, ALZHEIMER) - MELANIA RIZZOLI: ''LE VITTIME DI COVID-19 HANNO SUPERATO LE 35.700 UNITÀ SEMINANDO ANGOSCIA IN TUTTO IL PAESE, MA IL GROSSO DEI DECESSI DERIVA DA INFARTI, ISCHEMIE, MALATTIE DEL CUORE E CEREBROVASCOLARI (232.992) - L'ALTRO GIORNO PER ESEMPIO NELL'ARCO DELLE 24 ORE IN ITALIA SONO DECEDUTE PER TUMORE 360 PERSONE, 269 PER CAUSE CARDIOCIRCOLATORIE, 10 PER SUICIDIO E 6 PER COVID