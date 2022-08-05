FLASH! - LA STORIA MATRIMONIALE TRA FRANCESCA NERI E CLAUDIO AMENDOLA ERA FINITA DA TRE MESI - GLI AMICI DI LEI VOCIFERANO CHE IL CUORE DELL'ATTORE BATTA PER UN'ALTRA DONNA...-
FLASH! - LA STORIA MATRIMONIALE TRA FRANCESCA NERI E CLAUDIO AMENDOLA ERA FINITA DA TRE MESI - GLI AMICI DI LEI VOCIFERANO CHE IL CUORE DELL'ATTORE BATTA PER UN'ALTRA DONNA...-
I MANESKIN SENZA FRENI (E SENZA VELI) AL LOLLAPALOOZA DI CHICAGO - DURANTE IL LORO CONCERTO AL FESTIVAL, UNO DEI PIÙ IMPORTANTI D'AMERICA, LA BAND ROMANA SI E' SCATENATA - I MEMBRI DEL GRUPPO SI SONO PRESENTATI CON I SOLITI "OUTFIT" AL LIMITE DEL PORNO-FETISH E HANNO FINITO IL SET SEMINUDI - LE CHICCHE: DAMIANO CHE SCULETTA E POI SI FA MALE AL BRACCIO, VICTORIA CON LE TETTE AL VENTO (TANTO PER CAMBIARE) DOPO CHE PERDE IL… - VIDEO
VIDEO FLASH - ALTRO CHE PESCIAROLA! GIORGIA MELONI VIENE INTERVISTATA IN DIRETTA DA FOX NEWS E SGUAINA UN INGLESE PIU' CHE DIGNITOSO (MEJO DI QUELLO DI RENZI CHE IMPASTAVA A MODO SUO TRA UNO "SHISHHH" E UN "MISTRACTIO") - LA DUCETTA SI INCARTA SOLO IN UN PASSAGGIO: "WE NEED LEAD PEOPLE WHO WANT TO…LET THEM WORK WITHOUT A STATE WHICH IS TOO…PRESENT...NO, PRESENT NUN SE DICE..." - VIDEO!
NEXI ERA SEXI, POI SO' ARRIVATI I CINQUESTELLE – NELL'ULTIMO ANNO SI È DIMEZZATO IL VALORE DEL TITOLO DI NEXI, LA SOCIETÀ CHE OFFRE SERVIZI PER I PAGAMENTI DIGITALI, CON UNA PERDITA DI CAPITALIZZAZIONE DI 10 MILIARDI DI EURO – UN TRACOLLO CHE PORTA IL MARCHIO DEL M5S: LE FUSIONI VOLUTE DA CDP A TRAZIONE GRILLINA PER RENDERE L'EX CARTASI UN COLOSSO NEL SETTORE HANNO PORTATO A UN SUPER INDEBITAMENTO. E IL CROLLO IN BORSA PESA SUL PORTAFOGLIO DI GRANDI E PICCOLI SOCI
“NOEMI BOCCHI ERA IN SPIAGGIA A PRENDERE IL SOLE, POI È SALITA SU UNO YACHT”. A BORDO C’ERA TOTTI? – LA NUOVA COMPAGNA DEL "PUPONE" AVVISTATA, COME DAGO-RIVELATO, A SAN FELICE CIRCEO DOVE SI E’ SCATENATA LA CACCIA ALLA VILLA IN CUI RISIEDE - NEGLI ULTIMI 3 ANNI NOEMI È SEMPRE STATA IN VACANZA IN COSTA SMERALDA. QUEST'ANNO SAREBBE RIMASTA SUL LITORALE PONTINO SOLO PER STAR VICINO A TOTTI, IN QUESTI GIORNI A SABAUDIA CON I FIGLI…
MEGLIO ICARDI CHE MAI! “MI FA PENA CHI INVENTA QUESTE COSE” - MAURITO RISPONDE CON UN VIDEO IN CUI BACIA WANDA ALLE INDISCREZIONI SUL DIVORZIO: “SE PARLANO MALE DI TE, LASCIALI PERDERE PERCHÉ MENTRE QUESTE PERSONE PERDONO TEMPO A CRITICARE I TUOI VIAGGI, I TUOI LUOGHI, LA TUA VITA AMOROSA, TU CONTINUI AD ESSERE REALE. E QUESTO GLI FA MALE. PERCHÉ TI VOGLIONO FERMARE” (MA IL FILMATO IN QUESTIONE RISALE A GIUGNO) - VIDEO
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 38.219 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 42.976) E 175 MORTI (IERI 161), CON 223.852 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ANCORA IN CALO AL 17,1% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 337 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 11 IN MENO DI IERI – LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CONTAGI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA CAMPANIA E VENETO