FLASH - TENETEVI PRONTI: A MAGGIO USCIRA', PER FELTRINELLI, "B." (COME BERLUSCONI) IL LIBRO DEFINITIVO SULLA VITA ROMANZESCA E SMUTANDATA DI SILVIO BERLUSCONI: A VERGARE L'IMPERDIBILE TOMO, DA 700 PAGINE!, E' L'ENCICLOPEDICO FILIPPO CECCARELLI...-
FLASH - TENETEVI PRONTI: A MAGGIO USCIRA', PER FELTRINELLI, "B." (COME BERLUSCONI) IL LIBRO DEFINITIVO SULLA VITA ROMANZESCA E SMUTANDATA DI SILVIO BERLUSCONI: A VERGARE L'IMPERDIBILE TOMO, DA 700 PAGINE!, E' L'ENCICLOPEDICO FILIPPO CECCARELLI...-
FLASH! – TOH! DOPO ORE DI MELONATE, IERI SERA SU RETE4 NICOLA PORRO SI E’ RICORDATO DI COLPO DI NON ESSERE UN DIPENDENTE DI FRATELLI D’ITALIA BENSI’ DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI E A “QUARTA REPUBBLICA” HA INTERVISTATO IL CAPO DI FORZA ITALIA, ANTONIO TAJANI – IN VISTA DEL VOTO EUROPEO, MARINA E PIER SILVIO STANNO IMPONENDO UNA LINEA POLITICA ANTITETICA AL MELONISMO DEL CLAN DI CONFALONIERI-CRIPPA AFFINCHE’ FORZA ITALIA DIVENTI IL SECONDO PARTITO DELLA COALIZIONE DI GOVERNO…
FLASH! – COME MAI QUELL’IMPASTICCATO DI KETAMINA DI ELON MUSK SI È INCAZZATO CON TIM? PERCHÉ, PER I SATELLITI DELLA SUA STARLINK, PRETENDE LE COORDINATE DEI PONTI RADIO. E TIM FA BENE A NON DARGLIELE PERCHÉ SI TRATTA DI DATI SENSIBILI E RILEVANTI PER LA SICUREZZA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI - ANCHE SE MUSK AVESSE FATTO PRESENTE TALI RICHIESTE ALLA SUA AMICA DI ATREJU, LA DUCETTA NON AVREBBE POTUTO DIRE A LABRIOLA DI ACCONSENTIRE…
FLASH! - DOVE VA LA MELONA SENZA SCURTI E FAZZOLARI? NEMMENO AL BAGNO! - IL COMICO VIAGGIO IN LIBANO, DOVE LA SEGRETARIA SCURTI, A DIGIUNO DEL PROTOCOLLO, SI E' SCAPICOLLATA DALLA SCALETTA PRIMA DELLA PREMIER, VENENDO SCAMBIATA PER "IO SO' GIORGIA'' E SBACIUCCHIATA DAL PRESIDENTE MIQATI, HA REGISTRATO ANCHE LA PRESENZA DEL "GENIO" FAZZOLARI (COME DEL RESTO NELLA MISSIONE A KIEV). CHE CI FACEVA DI BELLO VISTO CHE RICOPRE IL RUOLO DI SOTTOSEGRETARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA? IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI NON HA NULLA DA DIRE?
DAGOREPORT - QUANDO, CON LA SOLITA FACCIA DA IMPUNITA, LA SANTADECHÈ SIBILA: “NESSUNO MI HA CHIESTO DI DIMETTERMI. GIORGIA MELONI? CI SIAMO SENTITE, È SERENISSIMA”, QUALI ASSI NELLA MANICA È CONVINTA DI AVERE PER BLINDARE IL SUO SCRANNO DA MINISTRO DEL TURISMO? - DI SICURO, METTE IN CAMPO IL SUO RAPPORTO CON L’UNDERDOG DELLA GARBATELLA CHE NEL 2022 AMAVA SPIAGGIARSI TRA LE GIRAFFE DEL TWIGA IN COMPAGNIA DI SANTANCHE’ E BRIATORE (CHE AVEVA SCUCITO BEN 26MILA EURO A SOSTEGNO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI MELONI) - “A FORTE DEI MARMI DIMITRI E ANDREA GIAMBRUNO FANNO COPPIA FISSA, VIAGGIANDO IN PORSCHE CARRERA ALLA RICERCA DI PULLOVERINI DI CACHEMIRE. SÌ PERCHÉ DANIELONA È MOLTO, MOLTO VICINA A MELONI. LA FIRST BAMBINA GINEVRA LA CHIAMA ‘ZIA DANIELA’..."
FLASH! – DIASPORA IN FORZA ITALIA: MAURIZIO GASPARRI, MEMBRO DELLA VIGILANZA RAI, COMMISSIONE CHE HA POTERE DI VETO SULLA SCELTA DEL PRESIDENTE DELLA RAI, NON HA NESSUNA INTENZIONE DI VOTARE LA CANDIDATA DI GIANNI LETTA, SIMONA AGNES. DI QUI, L’IDEA DELL’EMINENZA AZZURRINA DI CHIEDERE IL VOTO DEI 5STELLE E IN CAMBIO CONTE SI PRENDEREBBE LA DIREZIONE DEL TG3, OGGI IN MANO A MARIO ORFEO, CHE ELLY SCHLEIN CONSIDERA UN ‘’ABUSIVO’’ DEL SUO PD - GASPARRI: "È LA VOSTRA ENNESIMA BUFALA"