FLASH! - URBANO CAIRO "CACCIA" ANDREA MONTI DALLA DIREZIONE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT. O SE PREFERITE: LASCIA LA GAZZA PER QUALCHE RUOLO ALLE OLIMPIADI DI CORTINA. AL SUO POSTO È STATO INDICATO BARIGELLI. VICE (PROBABILE) TEOTINO - MOTIVO DELLA "PROMOZIONE-RIMOZIONE"? MONTI NON AVREBBE ASSECONDATO SUFFICIENTEMENTE LA CAMPAGNA DI CAIRO CONTRO LA RIPRESA DEL CAMPIONATO, RITENUTA INOPPORTUNA DOPO I MORTI CHE CI SONO STATI E I RISCHI ANCORA IN ATTO (TRADUZIONE: CAIRO HA UNA PAURA FOTTUTA CHE IL TORINO FINISCA IN SERIE B)

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CAFONALINO DELL'ITALIA MORENTE – DOPO AVER PERSO IL BIGLIETTO DELLA LOTTERIA PER MANIFESTA ARROGANZA, NON AVENDO PIU' UNA CAZZO DI QUERELA DA FARE, RENZI SCRIVE (SI FA PER DIRE) UN LIBRO DI FOSFORESCENTE INUTILITA' E LO PRESENTA PURE ALLA GALLERIA BORGHESE – TRA UN TRULLALERO E UN TRALLALA', TRA LA BOSCHI CAMUFFATA DA PRATO E NOBILI CON LA MASCHERINA DELLA ROMA, IL SENATORE SEMPLICIOTTO DI RIGNANO HA SPARATO UN PAIO DI CAZZATE: “QUELLA DI DAVIGO È UNA BESTIALITÀ GIURIDICA. AUTOSTRADE? SI È FATTO PRIMA A FARE IL PONTE CHE A FARE LA REVOCA. SI VOTA NEL 2023, ALLORA MEGLIO METTERE MANO ALLE REGOLE” (INSOMMA, PER RIMANDARLO A GIOCARE A FLIPPER, TOCCA ASPETTARE TRE ANNI. 'NA TRAGEDIA) – VIDEO

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