FLASH! - URBANO CAIRO "CACCIA" ANDREA MONTI DALLA DIREZIONE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT. O SE PREFERITE: LASCIA LA GAZZA PER QUALCHE RUOLO ALLE OLIMPIADI DI CORTINA. AL SUO POSTO È STATO INDICATO BARIGELLI. VICE (PROBABILE) TEOTINO - MOTIVO DELLA "PROMOZIONE-RIMOZIONE"? MONTI NON AVREBBE ASSECONDATO SUFFICIENTEMENTE LA CAMPAGNA DI CAIRO CONTRO LA RIPRESA DEL CAMPIONATO, RITENUTA INOPPORTUNA DOPO I MORTI CHE CI SONO STATI E I RISCHI ANCORA IN ATTO (TRADUZIONE: CAIRO HA UNA PAURA FOTTUTA CHE IL TORINO FINISCA IN SERIE B)- -
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