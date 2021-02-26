FLASH! - VALENTINA DESALVO LASCIA LA VICEDIREZIONE DI “REPUBBLICA” PER TORNARE A BOLOGNA, DOVE CONTINUERÀ A LAVORARE PER IL QUOTIDIANO DIRETTO DA MAURIZIO MOLINARI – AL SUO POSTO A LARGO FOCHETTI ARRIVA STEFANIA ALOIA…

-

Condividi questo articolo

 

Condividi questo articolo

media e tv

LA CHIUSURA DI "LIVE - NON E' LA D'URSO" E' UN BRUTTO COLPO PER MAURO CRIPPA, DG DELL'INFORMAZIONE CHE TANTO HA PROTETTO BARBARA D'URSO: DICE ADDIO ALL'UNICA PRIMA SERATA SU CANALE 5 DI SUA GESTIONE - LA FOTO DI "BARBARIE” CON CARLO GUARINO, SOCIAL MEDIA MANAGER DELLA REGIONE LAZIO, E ANDREA LA SPINA DELLA CIMARRA DEI SACCONI DI MONTALTO, EX CONSULENTE ALLA PROVINCIA DI ROMA DI ZINGARETTI - LA BOMBA CHE VERRÀ: MOLTO PROBABILMENTE LA D’URSO DOVRÀ SALUTARE ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO…

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute