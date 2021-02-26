FLASH! - VALENTINA DESALVO LASCIA LA VICEDIREZIONE DI “REPUBBLICA” PER TORNARE A BOLOGNA, DOVE CONTINUERÀ A LAVORARE PER IL QUOTIDIANO DIRETTO DA MAURIZIO MOLINARI – AL SUO POSTO A LARGO FOCHETTI ARRIVA STEFANIA ALOIA…-
FLASH! - VALENTINA DESALVO LASCIA LA VICEDIREZIONE DI “REPUBBLICA” PER TORNARE A BOLOGNA, DOVE CONTINUERÀ A LAVORARE PER IL QUOTIDIANO DIRETTO DA MAURIZIO MOLINARI – AL SUO POSTO A LARGO FOCHETTI ARRIVA STEFANIA ALOIA…-
LA CHIUSURA DI "LIVE - NON E' LA D'URSO" E' UN BRUTTO COLPO PER MAURO CRIPPA, DG DELL'INFORMAZIONE CHE TANTO HA PROTETTO BARBARA D'URSO: DICE ADDIO ALL'UNICA PRIMA SERATA SU CANALE 5 DI SUA GESTIONE - LA FOTO DI "BARBARIE” CON CARLO GUARINO, SOCIAL MEDIA MANAGER DELLA REGIONE LAZIO, E ANDREA LA SPINA DELLA CIMARRA DEI SACCONI DI MONTALTO, EX CONSULENTE ALLA PROVINCIA DI ROMA DI ZINGARETTI - LA BOMBA CHE VERRÀ: MOLTO PROBABILMENTE LA D’URSO DOVRÀ SALUTARE ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO…
LUSSO DA CIAVATTARI - BERNARD ARNAULT HA MESSO LE MANI SULLE ORRENDE BIRKENSTOCK, LE CIABATTE TEDESCHE CON LA SUOLA IN SUGHERO SPACCIATE COME "MUST HAVE" DAI RADICAL-FREAK TENDENZA CLOCHARD: NON E' STATO SVELATO IL PREZZO DELL'OPERAZIONE, INDICATO DAGLI ANALISTI INTORNO A 4 MILIARDI DI EURO (QUALCUNO CI SALVI DALLA MODA PANDEMICA)
CORNA, RICATTI, VIOLENZA E ODIO SOCIAL: SOLO JEROME BOATENG PUÒ SVELARE I MISTERI DELLA MORTE DELLA EX FIDANZATA - LA MODELLA MORTA SUICIDA IL 25 AVEVA PRESENTATO UNA DENUNCIA CONTRO IL CALCIATORE DEL BAYERN IL 3 OTTOBRE 2019 PER LESIONI (LO INCOPAVA DI AVERLE STRAPPATO IL LOBO DELL’ORECCHIO) POI L'AVEVA RITIRATA. LUI AVEVA DETTO CHE LEI LO RICATTAVA – L’HAREM DI BOATENG, IL PATTO DI RISERVATEZZA TRA I DUE E LE FRASI SIBILLINE DELLA MOGLIE DI HUMMELS....
LA MARCIA SU ROMA DEL "VECCHIO SGARBONE": “LE RIDAREMO LA DIGNITÀ DI CAPITALE” - IL CRITICO D’ARTE SI CANDIDA PER IL CAMPIDOGLIO E METTE IN PIEDI UNA CONFERENZA STAMPA SHOW A PIAZZA NAVONA CON PAOLINI CHE SI BUTTA A TERRA PER BACIARGLI LA SCARPA – “MI PRESENTO PERCHÉ SONO SGARBI. O IL CENTRODESTRA CONVERGE SU DI ME O FACCIO UNA LISTA. PRIMA PENSEREMO A MIGLIORARE I SERVIZI ESSENZIALI. POI…” – VIDEO
“AVEVA PAURA CHE FOSSE AUTISTICO” – NEL TREVIGIANO UN OPERAIO DI 43ENNE HA STRANGOLATO IL FIGLIO DI 2 ANNI E POI SI È SQUARCIATO LA GOLA CON UN COLTELLO DA CUCINA. NON MOLTO TEMPO FA SI ERA SFOGATO CON ALCUNI FAMILIARI, PARLANDO CON ANGOSCIA DEL FUTURO DEL PICCOLO: “CHE VITA FAREBBE?” – E NEL TREVIGIANO UNA DONNA SI È GETTATA DA UN PONTE CON IL FIGLIO DI UN ANNO E MEZZO IN BRACCIO: LEI È MORTA, IL BAMBINO È IN CONDIZIONI DISPERATE…
NON SERVE ASPETTARE IL RICHIAMO PER GODERSI I BENEFICI DEL VACCINO - DAI DATI DI INGHILTERRA E SCOZIA ARRIVANO INDICAZIONI PROMETTENTI: È ORMAI DIMOSTRATO CHE GIÀ SOLO LA PRIMA DOSE DÀ UN'ALTA PROTEZIONE DAL COVID GRAVE E LIMITA I RICOVERI, PROTEGGENDO DAI SINTOMI LIEVI I GIOVANI - ECCO PERCHÉ HA SENSO ASSICURARE ALMENO UNA INIEZIONE A MILIONI DI PERSONE E RITARDARE LA SECONDA FINO A 12 SETTIMANE DOPO...