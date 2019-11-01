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FOTO FLASH! - DIRETTAMENTE DALLE PROVE DI ''ADRIAN'' (IN ONDA DOMANI SERA), L'ARTIGLIERIA PESANTE CHE HA SCHIERATO CELENTANO: CHIAMBRETTI, GILETTI, SCOTTI, CONTI E BONOLIS. LA SERATA DI CANALE5, DOPO I PASTICCI DELL'ANNO SCORSO, SI PREANNUNCIA COME UN EVENTO TV DI QUELLI CHE CAPITANO UNA VOLTA OGNI 20 ANNI…- -
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PORTATE UN FLORES SULLA TOMBA DEI GRILLINI: ''L’ESTINZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE NON PUÒ ESSERE FERMATA''. IL DIRETTORE DI 'MICROMEGA' IMPIETOSO VERSO DI MAIO E I SUOI: ''LE RAGIONI STRUTTURALI DEL M5S SONO DUE, E A NESSUNA DI ESSE DI MAIO, O CASALEGGIO, O PERFINO GRILLO, SONO IN GRADO DI RINUNCIARE. L’ASSURDA PRETESA DI NON ESSERE NÉ DI DESTRA NÉ DI SINISTRA, E…''
UNICREDIT MEDIO-SBANCA! - MUSTIER METTE IN VENDITA TUTTA LA QUOTA DELL’8,4% DI MEDIOBANCA (A DEL VECCHIO?) – IL FRANCESE ERA ARRIVATO SOGNANDO LA GRANDE OPERAZIONE INTERNAZIONALE (PRIMA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, POI COMMERZBANK) E SI È RIDOTTO A CEDERE, DOPO LA SVENDITA DELLA COLLEZIONE D’ARTE, ANCHE PIAZZETTA CUCCIA PERCHÉ UNICREDIT SEMBRA AVERE UN FAMELICO BISOGNO DI SOLDI
COME DAGO-ANTICIPATO, È NOVARI L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLE OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026: VINCE IL FRONTE DI GOVERNO (SPADAFORA) E REGIONE (FONTANA), MENTRE BEPPE SALA E MALAGÒ VOLEVANO BALDAN - L'EX CAPO DI ''3'' IN ITALIA È STATO SCELTO ALL'UNANIMITÀ
CHI FARÀ COLAZIONE DA TIFFANY? – L’OFFERTA DA 13 MILIARDI DI ARNAULT (LOUIS VUITTON) PER PAPPARSI IL MARCHIO AMERICANO DI GIOIELLI POTREBBE SCATENARE A CASCATA UNA GUERRA TRA I MARCHI DEL LUSSO - IL BOCCONE È MOLTO APPETIBILE: “TIFFANY & CO” È UN PLAYER GLOBALE E OFFRE PREZZI ACCESSIBILI. MA CHI POTREBBE ESSERE INTERESSATO? “RICHEMONT” HA GIÀ I SUOI BRAND, A “KERING” (CIOÈ GUCCI) POTREBBE FARE GOLA, MA RIALZARE L’OFFERTA POTREBBE…
DOLCETTO O STRAGETTA? - DOPO LA FESTA FINITA NEL SANGUE AD HALLOWEEN, AIRBNB PROIBISCE LE FESTE NELLE CASE CHE VENGONO MESSE IN AFFITTO SULLA SUA PIATTAFORMA - A SAN FRANCISCO, DOVE SONO MORTE 5 PERSONE E MOLTE ALTRE RIMASTE FERITE, LA CASA POTEVA ACCOGLIERE 13 OSPITI, ALLA SERATA SE NE SONO PRESENTATE PIÙ DI 100 ANCHE GRAZIE AL TAM-TAM SUI SOCIAL
NON DICA TRENTATRE - LA TECNOLOGIA ROTTAMA LO STETOSCOPIO – MELANIA RIZZOLI: “L' INDUSTRIA DEGLI APPARECCHI MEDICALI HA MINIATURIZZATO OGNI TIPO DI STRUMENTO, CREANDO STETOSCOPI DIGITALI I QUALI, APPOGGIATI PER UN SECONDO SUL PETTO DEL PAZIENTE E COLLEGATI ALLO SMARTPHONE, CREANO IMMAGINI E FORNISCONO DATI IN TEMPO REALE. MA NON TUTTI SONO D'ACCORDO NEL CONSIDERARLO UNO STRUMENTO DA ROTTAMARE…”