FOTO FLASH! - DIRETTAMENTE DALLE PROVE DI ''ADRIAN'' (IN ONDA DOMANI SERA), L'ARTIGLIERIA PESANTE CHE HA SCHIERATO CELENTANO: CHIAMBRETTI, GILETTI, SCOTTI, CONTI E BONOLIS. LA SERATA DI CANALE5, DOPO I PASTICCI DELL'ANNO SCORSO, SI PREANNUNCIA COME UN EVENTO TV DI QUELLI CHE CAPITANO UNA VOLTA OGNI 20 ANNI…

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