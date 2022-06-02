GONG! ORFEO-FUORTES, SECONDO ROUND: MERCOLEDI' PROSSIMO, AL CDA L'AMMINISTRATORE DELEGATO RAI PROPORRA' CIO' CHE ERA LA SUA IDEA INIZIALE POI DEMOLITA DA PD E ITALIA VIVA: ANTONIO DI BELLA A CAPO DEGLI APPROFONDIMENTI GIORNALISTICI AL POSTO DEL DEFENESTRATO ORFEO A CUI VERRA' PROPOSTO IL RITORNO ALLA DIREZIONE DEL TG3. ALL'ATTUALE DIRETTORE DEL TG3, SIMONA SALA, FUORTES APRE LE PORTE DELLA DIREZIONE DELLA FASCIA DAY TIME, OCCUPATA DA DI BELLA...

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CARLO FUORTES CARLO FUORTES carlo fuortes foto di bacco carlo fuortes foto di bacco antonio di bella antonio di bella mario orfeo mario orfeo

 

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“ORA ASPETTO CHE LO FACCIA MILANO” – STEFANIA CRAXI SUL BUSTO-OMAGGIO DI RIETI A BETTINO IN RICORDO DI SIGONELLA – FACCI: "FOSSE PER IL SINDACO SALA (CHE NON PUÒ DIRLO) LA METTEREBBE DOMATTINA. ANCHE IL FU SINDACO RENZI CHE NEL 2012 SI OPPOSE A UNA VIA PER CRAXI CON MOTIVAZIONI ESILARANTI (“NON HA VALORE PEDAGOGICO”) DI RECENTE HA DEFINITO CRAXI UN GIGANTE. L’ELENCO DEI RESIPISCIENTI SAREBBE LUNGO, QUASI COME L’APPLAUSO CHE I COMUNISTI TRIBUTARONO A CRAXI QUANDO A MONTECITORIO DIFESE IL SUO OPERATO A SIGONELLA…"

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TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?