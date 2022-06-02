CARLO FUORTES carlo fuortes foto di bacco antonio di bella mario orfeo
“ORA ASPETTO CHE LO FACCIA MILANO” – STEFANIA CRAXI SUL BUSTO-OMAGGIO DI RIETI A BETTINO IN RICORDO DI SIGONELLA – FACCI: "FOSSE PER IL SINDACO SALA (CHE NON PUÒ DIRLO) LA METTEREBBE DOMATTINA. ANCHE IL FU SINDACO RENZI CHE NEL 2012 SI OPPOSE A UNA VIA PER CRAXI CON MOTIVAZIONI ESILARANTI (“NON HA VALORE PEDAGOGICO”) DI RECENTE HA DEFINITO CRAXI UN GIGANTE. L’ELENCO DEI RESIPISCIENTI SAREBBE LUNGO, QUASI COME L’APPLAUSO CHE I COMUNISTI TRIBUTARONO A CRAXI QUANDO A MONTECITORIO DIFESE IL SUO OPERATO A SIGONELLA…"
CHI VIVENDI, VEDRA’! TRA CDP E IL GRUPPO DI BOLLORE' TRATTATIVA IN SALITA SUL VALORE DELLA RETE TIM - DIFFICILE CHE IL GOVERNO E CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSSANO SODDISFARE LE RICHIESTE DEL CEO DI VIVENDI DE PUYFONTAINE CHE HA DATO IL VIA ALLE TRATTATIVE SUI VALORI DELLA RETE TIM ALZANDO DI MOLTO L'ASTICELLA. GLI ANALISTI VALUTANO LA RETE TIM TRA 17 E 21 MILIARDI DI EURO - “NELL’INTERESSE DI TIM VIVENDI NON APPOGGERÀ MAI LA CESSIONE DELLA RETE A TALI VALORI”
A SHANGHAI 22 MILIONI DI PERSONE TORNANO ALLA LIBERTÀ - DOPO PIÙ DI DUE MESI DI LOCKDOWN DURISSIMO LE AUTORITÀ HANNO DECISO CHE DA DOMANI CHI VIVE IN AREE RITENUTE A BASSO RISCHIO CONTAGIO POTRÀ MUOVERSI LIBERAMENTE PER LA CITTÀ - IL “SUCCESSO” CONTRO OMICRON, COME LO STANNO PRESENTANDO I MEDIA CINESI, HA AVUTO PERÒ DEI COSTI ALTISSIMI, ECONOMICI E SOCIALI...
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TAGLIATE LA PANZA, IL CUORE VI RINGRAZIERÀ! - LA CHIRURGIA BARIATRICA, QUELLA CHE RIDUCE LA SUPERFICIE DI STOMACO O INTESTINO NEI PAZIENTI OBESI, OLTRE A FAR CALARE IL PESO RIDUCE DI MOLTO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE - LO DICE UNO STUDIO PUBBLICATO SULL’EUROPEAN HEART JOURNAL - UN’OTTIMA NOTIZIA PER I 650 MILIONI DI ADULTI OBESI NEL MONDO E PER GLI OLTRE 100 MILIONI TRA I BAMBINI - MA ALLORA PERCHÉ SOLO IL 2% DELLE PERSONE POTENZIALMENTE OPERABILI SI SOTTOPONE ALL'INTERVENTO CHIRURGICO?