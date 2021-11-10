Le parole del Mons. Viganò: «In tutte la parti del mondo in cui vige la psico-pandemia il popolo scende nelle piazze a manifesta il proprio dissenso. I media di regime tacciono». La risposta di Bruno Vespa: «Che Dio lo perdoni«.
Le parole del Mons. Viganò: «In tutte la parti del mondo in cui vige la psico-pandemia il popolo scende nelle piazze a manifesta il proprio dissenso. I media di regime tacciono». La risposta di Bruno Vespa: «Che Dio lo perdoni«.
PIPPITEL! – SU RAI 1 VA SEMPRE MEGLIO “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE”: CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.4% DI SHARE E OLTRE 5.1 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE 5 “QUO VADO?” INCHIODA ALL’11.1%. SU RAI2 BENE “IL COLLEGIO” AL 7.6%, SU ITALIA 1 “LE IENE” RISALGONO ALL’8.5% - SU RETE4 “FUORI DAL CORO” AL 4.5%, SU RAI3 “CARTABIANCA” AL 4.6%, SU LA7 “DIMARTEDÌ” AL 5.6% - AMADEUS (21.5%), “STRISCIA” (15.5%), PALOMBA (4.6%), GRUBER (7.4%)
UN “MONTE” DI ESUBERI - POTREBBERO ARRIVARE A 4MILA I LICENZIAMENTI DA MPS PER PER AVERE L’OK DELL’UE SULLA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE STATALE. LA CIFRA È EMERSA DALLA RELAZIONE DELL’AD BASTIANINI ALLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLE BANCHE - ORCEL AVREBBE CHIESTO UN AUMENTO DI CAPITALE DA 6,3 MILIARDI, “CONSIDERATO ECCESSIVO DAL MEF”. POI HA SPIEGATO CHE PADOAN “SI È ASTENUTO DA OGNI DECISIONE” (COME DAGO-ANTICIPATO)
IL MILAN METTE ALLA PORTA RAIOLA - DOPO IL CASO DONNARUMMA ROMAGNOLI E IL CLUB ROSSONERO TRATTANO IL RINNOVO SENZA COINVOLGERE L’AGENTE DEL DIFENSORE DI ANZIO – SUL TAVOLO LA RIDUZIONE A 3,5 MILIONI DI QUEL CONTRATTO DA 6 MILIONI DI EURO STIPULATO DALLA GESTIONE DI YONGHONG LI. ATTUALMENTE, IL CAPITANO È IL PIÙ PAGATO NELLA ROSA. ENTRO FINE MESE È PREVISTO UN ALTRO APPUNTAMENTO…
CAFONALINO - TRASPARENZE, SPACCHI E PANDEMIA DI RUGHE ALLA SESTA EDIZIONE DEL "PREMIO VIRNA LISI", ANDATO A MICAELA RAMAZZOTTI - SUL RED CARPET DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA HANNO SFILATO ALBA PARIETTI, NANCY BRILLI, SERENA BORTONE, PAOLA FERRARI… - IL PREMIO SPECIALE ALLA CARRIERA PER LA REGIA, CONSEGNATO DA FRANCESCO RUTELLI, È ANDATO A LILIANA CAVANI - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
BASTA MANGIARE DI MENO PER PERDERE PESO? OPPURE E' NECESSARIO AMMAZZARSI DI PALESTRA? – PARLA IL VICEPRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA - “SEBBENE L'ESERCIZIO FISICO IN GENERE NON PORTI A RIDUZIONI SIGNIFICATIVE DEL PESO, PUÒ RIDURRE IL GRASSO CHE INVADE SANGUE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO OSSEO E PERSINO I MUSCOLI E IL CUORE” - “IL MOTO È FONDAMENTALE PERCHÉ..."