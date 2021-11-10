“CHE DIO LO PERDONI…” – A BALLARO’ MONSIGNOR VIGANÒ, TEORICO DEL GRANDE RESET, SCATENATO SUL COVID: “IN TUTTE LA PARTI DEL MONDO IN CUI VIGE LA PSICO-PANDEMIA IL POPOLO SCENDE NELLE PIAZZE A MANIFESTARE IL PROPRIO DISSENSO. I MEDIA DI REGIME TACCIONO. CI HANNO INGANNATO PER QUASI 2 ANNI RACCONTANDOCI COSE CHE NON CORRISPONDEVANO ALLA REALTÀ” - LA REPLICA GELIDA DI VESPA -  VIDEO

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Da video.corriere.it

VESPA VIGANO' VESPA VIGANO'

 

Le parole del Mons. Viganò: «In tutte la parti del mondo in cui vige la psico-pandemia il popolo scende nelle piazze a manifesta il proprio dissenso. I media di regime tacciono». La risposta di Bruno Vespa: «Che Dio lo perdoni«.

VESPA VIGANO' VESPA VIGANO'

 

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