“DIRETTAMENTE DAL MUSEO DELLE CERE” – A MINTURNO, VICINO LATINA, VA IN SCENA UN DUETTO DEGNO DI MADAME TUSSAUD TRA IVANA SPAGNA E RONN MOSS SULLE NOTE DI “SHALLOW” – NONOSTANTE LE TEMPERATURE DA GIRARROSTO LA CANTANTE VENETA HA ESIBITO UN LOOK CHE NEANCHE LADY OSCAR (CON TANTO DI GUANTI) MENTRE IL MITOLOGICO "RIDGE DI BEAUTIFUL" HA SGUAINATO L’ASCELLA E UNO SMANICATO DA COATTO ANTICO – STENDIAMO UN FILLER PIETOSO, VISTO COME SONO LIFTATI I DUE…-
DAGOREPORT - CAMPO LARGO INTRAVAGLIATO! IL DIRETTORE DEL "FATTO" ABORRE CHE CONTE SI ALLEI COL PD E USA LA CARTA RENZI PER FAR SALTARE IL BANCO, MA ELLY TIENE IL PUNTO - CHE SUCCEDERÀ IN LIGURIA? MATTEONZO, UNA VOLTA MOLLATA LA GIUNTA BUCCI A GENOVA, POTREBBE FARE UN APPELLO A FAVORE DEL CAMPOLARGO PD-M5S OFFRENDO IN SACRIFICIO IL SIMBOLO DI ITALIA VIVA – SULL'ALTRO FRONTE, SALVINI HA FATTO INCAZZARE TOTI RICICCIANDO LA CANDIDATURA DEL FEDELISSIMO EDOARDO RIXI CONTRO LA TOTIANA ILARIA CAVO. E TOTI MINACCIA DI NON PRESENTARE LA SUA LISTA CIVICA - MELONI RASSEGNATA ALLA SCONFITTA NELLE TRE REGIONI AL VOTO...
DAGOREPORT - È MISTERO “FITTO” INTORNO ALL'INDISCREZIONE DELLA “DIE WELT” SULLE DELEGHE PESANTI CHE VON DER LEYEN VORREBBE AFFIDARE AL MINISTRO MELONIANO – CIRCOLANO TRE "VERSIONI" SULLE RAGIONI DELLA SOFFIATA, ARRIVATA AL GIORNALE DA UN MEMBRO DELLA CDU TEDESCA: POTREBBE ESSERE UNA CONCESSIONE DI URSULA ALLA MELONI SAPENDO CHE LA NOMINA NON È AFFATTO SCONTATA, VISTO IL DURISSIMO ESAME CHE ASPETTA FITTO IN EURO-PARLAMENTO DA PARTE DI UNA COMMISSIONE ANTI-DESTRA – MA GLI "ADDETTI AI LIVORI" NON ESCLUDONO CHE DIETRO CI POSSA ESSERE ANCHE UN MEZZO PATTO TRA MACRON E URSULA, PER USARE L'EX DEMOCRISTIANO PUGLIESE COME PARAFULMINE CON I PAESI FRUGALI CHE VOGLIONO L'AUSTERITÀ (LA FRANCIA, COME L'ITALIA, È SOTTO PROCEDURA D'INFRAZIONE E HA BISOGNO DI UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ DI BILANCIO) – TERZA IPOTESI: UN “BALLON D’ESSAI” PER VEDERE L'EFFETTO CHE FA AGLI ALTRI PAESI (COME LA GRECIA), CHE HANNO VOTATO E SUPPORTATO LA RIELEZIONE DI URSULA MA NON HANNO OTTENUTO GRANCHE', LA NOMINA DI FITTO A VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO PUR AVENDO MELONI VOTATO DUE VOLTE CONTRO VON DER LEYEN
DAGOREPORT - SI DIMETTE O NON SI DIMETTE? 'O MINISTRO 'NNAMMURATO NON MOLLA MANCO PER IL CAZZO! E CONTINUA AD ARRAMPICARSI SUGLI SPECCHI: IO UN ANGIOLETTO, LEI UNA MITOMANE: "AL PRESIDENTE MELONI HO RIBADITO LE MIE AFFERMAZIONI CONTENUTE NELLA LETTERA DI OGGI ALLA "STAMPA": MAI UN EURO DEL MINISTERO, NEANCHE PER UN CAFFÈ, È STATO IMPIEGATO PER VIAGGI E SOGGIORNI DELLA DOTTORESSA MARIA ROSARIA BOCCIA CHE, RISPETTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL G7 CULTURA, NON HA MAI AVUTO ACCESSO A DOCUMENTI RISERVATI” - A QUESTO PUNTO, L’ONORE DEL PAESE, ANZI DELLA NAZIONE COME LA CHIAMA MELONI, È NELLE MANI DI MARIA ROSARIA BOCCIA. DAI! TIRA FUORI TUTTO - UNGHIE FOTO AUDIO MAIL MUTANDE SPORCHE - E SPEDISCI L’INFINGARDO FARFALLONE A GORGHEGGIARE “MALAFEMMINA” IN QUALCHE TRATTORIA DI POSILLIPO. BOCCIA, FALLO PER LA TUA DIGNITÀ DI SEDOTTA E ABBANDONATA! - ALLA DUCETTA NON E' BASTATO LA FIGURACCIA DA POLLASTRA DI IERI SERA SU RETE4: MAI SI ERA MAI VISTO, NEMMENO AI TEMPI DEL BUNGA BUNGA, UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE VIENE SBUGIARDATO E PRESO A PESCI IN FACCIA IN DIRETTA DA UNA BAMBOLONA DI POMPEI…
DAGOREPORT – ECCO PERCHÉ GENNY SANGIULIANO DOVREBBE DIMETTERSI: IN ITALIA, UN MINISTRO DELLA REPUBBLICA DEVE RISPETTARE RIGIDI PRINCIPI ETICI E NORME DI CONDOTTA CHE REGOLANO L'ACCETTAZIONE DI BENEFICI O REGALI, COMPRESI VIAGGI E SOGGIORNI GRATUITI – SECONDO IL “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI” E LE DISPOSIZIONI PER I MEMBRI DEL GOVERNO, L'ACCETTAZIONE DI BENEFICI, REGALI O ALTRE FORME DI VANTAGGI DA PARTE DI TERZI PUÒ ESSERE CONSIDERATA INAPPROPRIATA – E QUALSIASI FORMA DI BENEFICIO ACCETTATA DOVREBBE ESSERE DICHIARATA E DOCUMENTATA – I CASI DELLE DUE TRASFERTE IN RIVIERA DI “GENNY DELON” E DELLA POMPEIANA MARIA ROSARIA BOCCIA
DAGOREPORT - CON LA CULTURA NON SI MANGIA MA, DI SICURO, AL MINISTERO DEI BENI CULTURALI SI SCOPA - DALL’INDIAVOLATO DE MICHELIS AL SENTIMENTALE VELTRONI, DA MELANDRI ALLACCIATA A PIOVANI AD URBANI TRAFITTO DA IDA DE BENEDETTO, FINO A BONDI E FRANCESCHINI IN LOVE - VITTORIO SGARBI, UNO CHE SE NE INTENDE (RIMOSSO DUE VOLTE DA SOTTOSEGRETARIO AL MIC, L’ULTIMA DA "GENNY"), DIFENDE IL REVENGE CULTURALE DELLA “POMPEIANA ESPERTA” BOCCIA (“FA BENE A DIFENDERE LA SUA DIGNITÀ") E POI METTE IL DITO NELLA PIEGA DEI PANTALONI: “NON È ESCLUSO CHE ALL'INTERNO DELLA FAMIGLIA DEL MINISTRO, UNA PERSONA, CHE POTREBBE ESSERE LA MOGLIE, GLI HA DETTO ''QUESTA NON LA PUOI NOMINARE''. E' UN PASTICCIO LEGATO ALL'INFATUAZIONE VERSO QUESTA DONNA. NON C'È PECULATO, NÉ ALTRO. PER FARE LA CONSIGLIERA NON SERVE CHISSÀ QUALE TITOLO. LO PUÒ FARE ANCHE UN FATTORINO. NON E' CREDIBILE CHE SIA STATO UN FUNZIONARIO A STOPPARE LA NOMINA” - COMUNQUE SIA ANDATA, DAGOSPIA AUGURA OGNI FORTUNA ALLA SIGNORA FEDERICA CORSINI SPOSATA SANGIULIANO, MA STARE IN GUARDIA, VISTI I PRECEDENTI AL COLLEGIO ROMANO, È IL MINIMO: LE BOCCE NON SAI MAI DOVE POSSONO FERMARSI…