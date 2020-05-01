“VOLEVA LO SPAGHETTO?". "E CERTO CHE VOLEVO LO SPAGHETTO…” – PRENDETEVI DUE MINUTI PER GUSTARVI QUESTO CAPOLAVORO DI ALBERTO SORDI CHE RACCONTA NEL 1976 A MIKE BONGIORNO DI QUELLA VOLTA CHE FU INVITATO A PRANZO IN CASA DELL’AVVOCATO AGNELLI CHE, NOTORIAMENTE, ALLA CUOCA HA SEMPRE PREFERITO LA COCA... – VIDEO STRACULT

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sordi nel 1976 sordi nel 1976 gianni agnelli gianni agnelli

 

 

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COME MAI IL VACCINO ANTI-COVID PIÙ AVANZATO DEL MONDO, SVILUPPATO DA JENNER INSTITUTE DELLA OXFORD UNIVERSITY E LA SOCIETÀ IRBM DI POMEZIA, VERRÀ PRODOTTO E DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DALLA MULTINAZIONALE BRITANNICA ASTRAZENECA E NON DA UNA AZIENDA ITALIANA? QUINDI COSTRETTI A PREGARE BORIS JOHNSON DI DARCI QUALCHE DOSE? - SEMPLICE, E TRAGICO CAPITOLO DELLA MALASANITA' ITALIANA: L’IRBM DI PIERO DI LORENZO HA CERCATO INVANO DI CONVINCERE IL GOVERNO DI CONTE, ATTRAVERSO CDP, AD ENTRARE FRA I FINANZIATORI DEL PROGETTO. INVECE, LONDRA HA SUBIRO SGANCIATO 20 MILIONI...

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