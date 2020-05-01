“TUTTO TORNERÀ COME PRIMA, MA CON PIÙ CATTIVERIA”, DICE LA ASPESI E QUIRINO CONTI ALZA IL SOPRACCIGLIO: "CARA NATALIA, ANCORA PEGGIO DI COSI'? PRIMA DELLA PANDEMIA, PUBBLICAMENTE, ORGOGLIOSAMENTE, CATTIVISSIMI FURONO TUTTI. STILISTI RICCHI E VENERATI CHE SI PERMETTEVANO ANGHERIE DI OGNI TIPO, UNA GENERAZIONE DI ESPERTI IN BANDITISMO. SNOBISMI, BIZZARRIE E CON UN GRAN PELO SULLO STOMACO…”
COME MAI IL VACCINO ANTI-COVID PIÙ AVANZATO DEL MONDO, SVILUPPATO DA JENNER INSTITUTE DELLA OXFORD UNIVERSITY E LA SOCIETÀ IRBM DI POMEZIA, VERRÀ PRODOTTO E DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DALLA MULTINAZIONALE BRITANNICA ASTRAZENECA E NON DA UNA AZIENDA ITALIANA? QUINDI COSTRETTI A PREGARE BORIS JOHNSON DI DARCI QUALCHE DOSE? - SEMPLICE, E TRAGICO CAPITOLO DELLA MALASANITA' ITALIANA: L’IRBM DI PIERO DI LORENZO HA CERCATO INVANO DI CONVINCERE IL GOVERNO DI CONTE, ATTRAVERSO CDP, AD ENTRARE FRA I FINANZIATORI DEL PROGETTO. INVECE, LONDRA HA SUBIRO SGANCIATO 20 MILIONI...
IL SUPER BUSINESS DEL VACCINO - LA STATUNITENSE “MODERNA INC.”, AZIENDA CHE STA SVILUPPANDO VACCINI SPERIMENTALI CONTRO IL CORONAVIRUS, HA STRETTO UN ACCORDO CON LA SOCIETA' SVIZZERA “LONZA GROUP AG” PER LA PRODUZIONE DI 1 MILIARDO DI DOSI ALL'ANNO - CI SI ASPETTA CHE I PRIMI LOTTI SIANO PRODOTTI NEGLI STATI UNITI NEL MESE DI LUGLIO…
“UN 10% IN MENO DI DEMOCRAZIA RISOLVEREBBE MOLTI DEI NOSTRI PROBLEMI” - E’ LA TESI DELL’ECONOMISTA GARRETT JONES SECONDO CUI DEMOCRATIZZARE LE DECISIONI NE MIGLIORA LA QUALITÀ, MA FINO A UN CERTO PUNTO, OLTRE IL QUALE SI METTE A REPENTAGLIO IL BENESSERE DI UN PAESE - IL MOTIVO? L'INTERESSE ELETTORALE DI BREVE PERIODO DEI POLITICI PREVALE SUL BENE COMUNE - LE SUE CONTRO-PROPOSTE, COMPRESO QUELLA DI CREARE UN'ISTITUZIONE CHE RIUNISCA I GRANDI CREDITORI A CUI FAR DECIDERE…
“BERRETTINI È FIDANZATO?” - ELISABETTA GREGORACI IRROMPE NELLA DIRETTA INSTAGRAM TRA FIORELLO E IL TENNISTA AZZURRO - LUI, FIDANZATO CON LA TENNISTA AJLA TOMLJANOVIC, AMMETTE CHE QUANDO ERA PIÙ PICCOLO AVEVA UN DEBOLE PER UN’ALTRA ELISABETTA… - LE “SVEGLIE” CON FEDERER E DJOKOVIC E IL FISICO "A LASAGNETTA" DI WAWRINKA – LO SHOWMAN CON FOGNINI E PENNETTA TRA SANREMO E LE OLIMPIADI DI TOKYO – LEI: “TORNARE IN CAMPO? VEDIAMO…” - VIDEO
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
VOLARE TORNERÀ UN LUSSO, COME NEGLI ANNI '80 - L'UNICO MODO PER TENERE INSIEME CONTI DELLE COMPAGNIE AEREE E PRESCRIZIONI ANTI CORONAVIRUS SARÀ RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI PASSEGGERI E ALZARE DI PARECCHIO IL PREZZO DEI BIGLIETTI. NON A CASO IL BOSS DI RYANAIR HA MINACCIATO DI SMETTERE DI VOLARE...
“DA LUGLIO SARÀ POSSIBILE AVVIARE LA SPERIMENTAZIONE DEL VACCINO SULL’UOMO” - IL DIRETTORE SANITARIO DELLO SPALLANZANI, FRANCESCO VAIA: “SE I PRIMI TEST DARANNO UN ESITO POSITIVO, PORTERANNO NEL 2021 ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO SU UN ALTO NUMERO DI PERSONE A RISCHIO E, SPERO, ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA SUA EFFICACIA" - SARA' ALLESTITA UN'AREA DELL'OSPEDALE PER LA SOMMINISTRAZIONE A VOLONTARI SANI...