LUCCI DELLA RIBALTA - PER CHI SE LO FOSSE PERSO, ECCO IL VIDEO STRACULT DI ENRICO LUCCI CHE SBERTUCCIA VECCHIETTI E NOBIL-DONNE ROMANE ALLA PRIMA DELL’OPERA DI ROMA - NE HA PER TUTTI, MA POI ARRIVA DAGO E BASTA UN SONORO “'A FROCIO” AD AMMUTOLIRLO - VIDEO-
IL GIORNALE PIÙ RADICAL CHIC È COSTRUITO DA SCHIAVI AFRICANI - GLI OPERAI OCCUPANO IL CANTIERE DELLA NUOVA SEDE DI ''LE MONDE'': SONO CLANDESTINI E VENGONO SFRUTTATI, ''SENZA STRUMENTI DI SICUREZZA E CON RITMI DI LAVORO FORSENNATI''
SERIE A NEL PALLONE – LA LETTERA DI MAROTTA ALLA LEGA: SI GIOCHI PRIMA CON LA SAMPDORIA E POI CON LA JUVENTUS. SE FOSSERO PRESE DECISIONI IN VIOLAZIONE DELLE NORME CI RISERVIAMO OGNI AZIONE” - RESTA CONVOCATA PER DOMANI L’ASSEMBLEA DI LEGA, MA È A RISCHIO IL NUMERO LEGALE…
CAFONALINO “MUCCA ANTI-VIRUS” – LA PSICOSI COLLETTIVA NON CONTAGIA IL POPOLO LGBT CHE ANCHE QUEST’ANNO SI È RIUNITO AL QUBE PER IL “GRAN BALLO IN MASCHERA DI MUCCASSASSINA” – LA SERATA SI È ISPIRATA (ANCHE) A SANREMO, CON LA DRAG QUEEN VERGANA CHE HA IMPERSONATO ACHILLE LAURO ELETTO A FUROR DI POPOLO QUEER STAR – MARIA ANTONIETTA E LE CORTIGIANE, SUPERMAN SUPERODOTATI, CHEF CON PARANNANZA E CHIAPPE AL VENTO, SEXY INFERMIERE, CARDINALI E AMUCHINA: TUTTI I TRAVESTIMENTI
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO
I DENUNCIATI DEL CORONAVIRUS - NEL BOLOGNESE UN LOCALE ORGANIZZA UNA FESTA CON 150 PERSONE, E IL TITOLARE FINISCE DAVANTI AI CARABINIERI: HA DISOBBEDITO ALL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - MENTRE UN BARISTA È STATO DENUNCIATO PER AVER SERVITO BEVANDE AL BANCONE E NON AI TAVOLINI, COME DISPOSTO DALL'ORDINANZA DELLA REGIONE LOMBARDIA CHE MIRA A RIDURRE AL MINIMO I CONTATTI TRA LE PERSONE. RISCHIA FINO A TRE MESI DI CARCERE