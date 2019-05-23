A ''VERISSIMO'' LA PRATI DICE DI ESSERE STATA PLAGIATA DALLE DUE AGENTI, AMMETTE CHE MARK CALTAGIRONE NON ESISTE, CHE NON L'HA MAI VISTO E NEANCHE MAI SENTITO AL TELEFONO. COME PENSAVA DI SPOSARLO? ''LO AVREI INCONTRATO IL GIORNO DELLE NOZZE'' (PROPRIO COME ''MATRIMONIO A PRIMA VISTA''). RIBADISCE DI NON AVERE DEBITI. INSOMMA COME LA MICHELAZZO RIFILA ALTRE BUFALE, MA ALMENO AMMETTE QUELLA PIU' GROSSA

Condividi questo articolo

 

 

 

 

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute