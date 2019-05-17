LA FOTO DI GIANNI SPERTI USATA PER IL FINTO MARK CALTAGIRONE IL FINTO PROFILO DI MARK CALTAGIRONE NATO GIOVEDI 16 MAGGIO IL FINTO PROFILO DI MARK CALTAGIRONE ANNUNCIA LA FINE DELLA STORIA IL FINTO FINTO MARK CALTAGIRONE SU INSTAGRAM
A LUME DI CANDELA - AVVISO AI NAVIGATI: L'INESISTENTE MARK CALTAGIRONE HA UN PROFILO FAKE! IERI ''MARCK'' COL ''CK'' E' COMPRARSO SU INSTAGRAM ANNUNCIANDO LA FINE DELLA RELAZIONE CON PAMELA PRATI (MOLTI SITI CI SONO CASCATI) - NELLE STORIE PUBBLICA UNA FOTO, SENZA MOSTRARE IL VOLTO OVVIAMENTE, IN UN CAMERINO MEDIASET: "A PRESTO!". PECCATO CHE L'IMMAGINE SIA STATA RUBATA A GIANNI SPERTI DI ''UOMINI E DONNE''!-
LA FOTO DI GIANNI SPERTI USATA PER IL FINTO MARK CALTAGIRONE IL FINTO PROFILO DI MARK CALTAGIRONE NATO GIOVEDI 16 MAGGIO IL FINTO PROFILO DI MARK CALTAGIRONE ANNUNCIA LA FINE DELLA STORIA IL FINTO FINTO MARK CALTAGIRONE SU INSTAGRAM
MARK CALTAGIRONE ESISTE E LO HA INCONTRATO MARIA MONSÈ? CERTO CHE NO! LA SHOWGIRL PER MANCANZA DI SHOW AVEVA SCRITTO UN'ARTICOLO A LUGLIO 2018 SUL RICCO IMPRENDITORE CHE PRESENZIAVA A UNA SERATA AL ''CASANOVA'' ORGANIZZATA DAL SOLITO DUO MICHELAZZO-PERRICCIOLO. OGGI SPIEGA A DAGOSPIA COSA SUCCESSE QUELLA SERA - CANDELA CONTATTA ANCHE MATILDE BRANDI E LUCIA BRAMIERI, CHE PARLA DI ''PROBLEMI ECONOMICI'' DI PAMELA PRATI - PAMELA CAMASSA: ''HANNO USATO I MIEI VIDEO IN UN PROFILO FINTO? BEH…''
ERA SOLO UNA MONTATURA? – DEL VECCHIO RADUNA TUTTA LA FAMIGLIA A PARIGI PER L’ASSEMBLEA DELLA PACE CON SAGNIÈRES – ESSILOR E LUXOTTICA HANNO CAPITO CHE DOPO LA FUSIONE È INUTILE (E POCO CONVENIENTE) FARSI LA GUERRA E ORA SI FANNO LE SMANCERIE – L’AMMINISTRATORE DELEGATO SARÀ UN INTERNO E CADE LA RICHIESTA DI ARBITRATO AVANZATA DA DELFIN
LA RIVINCITA DI FANTOZZI – CARI LAVORATORI, NON SIETE TENUTI A STIMARE IL VOSTRO CAPO! LA CASSAZIONE SI È PRONUNCIATA SUL CASO DI UNA GUARDIA GIURATA LICENZIATA PERCHÉ, DAVANTI ALL’INEFFICIENZA DEL SUO POSTO DI LAVORO, AVEVA SBOTTATO: “CHE AZIENDA DI MERDA!” – MA IL LAVORATORE, PER I GIUDICI ''È SOLO OBBLIGATO ALLA CORRETTEZZA'': PER LUI NIENTE REINTEGRO, MA…
FLASH - E' DIVORZIO TRA LA JUVENTUS E MASSIMILIANO ALLEGRI. DOPO CINQUE ANNI, ALTRETTANTI SCUDETTI E UNDICI TROFEI IN TOTALE, L'ALLENATORE NON SIEDERÀ SULLA PANCHINA DELLA JUVENTUS NELLA PROSSIMA STAGIONE. LO RENDE NOTO IL CLUB BIANCONERO
CAFONAL DE’ NOANTRI – DAGO (CON REDAZIONE AL SEGUITO) VA A OXFORD PER RACCONTARE LA RIVOLUZIONE DEL WEB (BOMBASTICO REPORTAGE DI MASSIMO SESTINI PER “CHI”) – “SE VUOI CAMBIARE LE IDEE DI UNA PERSONA CON IDEOLOGIE, FILOSOFIE, LETTERATURA ETC. PERDI TEMPO, MA SE GLI DAI UN NUOVO STRUMENTO, DALLA LAMPADINA AL PERSONAL COMPUTER, DAL TRENO ALLO SMARTPHONE, CAMBI LA SUA ESISTENZA” - VIDEO
RIPETIZIONI DI LINGUA – IN INGHILTERRA UNA PROF 30ENNE SI UBRIACA E, DURANTE UN VIAGGIO IN TRENO, SI LASCIA ANDARE A EFFUSIONI HOT CON UN SUO ALUNNO: PRIMA SI SIEDE SULLE SUE GAMBE E POI INIZIA A BACIARLO APPASSIONATAMENTE, FOTTENDOSENE DEGLI ALTRI STUDENTI PRESENTI CHE SCATTANO FOTO…
VOLETE SAPERE QUAL È L’UNICO ELISIR DI LUNGA VITA? ESSERE INTELLIGENTI! - UN CORPUS CRESCENTE DI RICERCHE STA RIVELANDO UN LEGAME TRA ABILITÀ COGNITIVE NELLA PRIMA INFANZIA, LONGEVITÀ, E MINOR RISCHIO DI CONTRARRE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI, TUMORI E ALTRE GRAVI PATOLOGIE – NON SI TRATTA SOLO DI ADOTTARE ABITUDINI SALUTARI, MA ALMENO IN PARTE SEMBRA ESISTERE ANCHE UN COLLEGAMENTO SUL PIANO GENETICO…