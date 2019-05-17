A LUME DI CANDELA - AVVISO AI NAVIGATI: L'INESISTENTE MARK CALTAGIRONE HA UN PROFILO FAKE! IERI ''MARCK'' COL ''CK'' E' COMPRARSO SU INSTAGRAM ANNUNCIANDO LA FINE DELLA RELAZIONE CON PAMELA PRATI (MOLTI SITI CI SONO CASCATI) - NELLE STORIE PUBBLICA UNA FOTO, SENZA MOSTRARE IL VOLTO OVVIAMENTE, IN UN CAMERINO MEDIASET: "A PRESTO!". PECCATO CHE L'IMMAGINE SIA STATA RUBATA A GIANNI SPERTI DI ''UOMINI E DONNE''!

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LA FOTO DI GIANNI SPERTI USATA PER IL FINTO MARK CALTAGIRONE LA FOTO DI GIANNI SPERTI USATA PER IL FINTO MARK CALTAGIRONE IL FINTO PROFILO DI MARK CALTAGIRONE NATO GIOVEDI 16 MAGGIO IL FINTO PROFILO DI MARK CALTAGIRONE NATO GIOVEDI 16 MAGGIO IL FINTO PROFILO DI MARK CALTAGIRONE ANNUNCIA LA FINE DELLA STORIA IL FINTO PROFILO DI MARK CALTAGIRONE ANNUNCIA LA FINE DELLA STORIA IL FINTO FINTO MARK CALTAGIRONE SU INSTAGRAM IL FINTO FINTO MARK CALTAGIRONE SU INSTAGRAM

 

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MARK CALTAGIRONE ESISTE E LO HA INCONTRATO MARIA MONSÈ? CERTO CHE NO! LA SHOWGIRL PER MANCANZA DI SHOW AVEVA SCRITTO UN'ARTICOLO A LUGLIO 2018 SUL RICCO IMPRENDITORE CHE PRESENZIAVA A UNA SERATA AL ''CASANOVA'' ORGANIZZATA DAL SOLITO DUO MICHELAZZO-PERRICCIOLO. OGGI SPIEGA A DAGOSPIA COSA SUCCESSE QUELLA SERA - CANDELA CONTATTA ANCHE MATILDE BRANDI E LUCIA BRAMIERI, CHE PARLA DI ''PROBLEMI ECONOMICI'' DI PAMELA PRATI - PAMELA CAMASSA: ''HANNO USATO I MIEI VIDEO IN UN PROFILO FINTO? BEH…''

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