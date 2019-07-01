A LUME DI CANDELA - NON È UNA CRISI PASSEGGERA: EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI SI SONO LASCIATI DOPO DIECI ANNI. LA MODELLA, DA CUI IL CANTANTE HA AVUTO DUE FIGLI, VIVREBBE GIÀ IN UN'ALTRA CASA. L'ANNUNCIO UFFICIALE NEI PROSSIMI GIORNI?

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