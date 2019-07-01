A LUME DI CANDELA - NON È UNA CRISI PASSEGGERA: EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI SI SONO LASCIATI DOPO DIECI ANNI. LA MODELLA, DA CUI IL CANTANTE HA AVUTO DUE FIGLI, VIVREBBE GIÀ IN UN'ALTRA CASA. L'ANNUNCIO UFFICIALE NEI PROSSIMI GIORNI?-
A LUME DI CANDELA - NON È UNA CRISI PASSEGGERA: EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI SI SONO LASCIATI DOPO DIECI ANNI. LA MODELLA, DA CUI IL CANTANTE HA AVUTO DUE FIGLI, VIVREBBE GIÀ IN UN'ALTRA CASA. L'ANNUNCIO UFFICIALE NEI PROSSIMI GIORNI?-
CHI VIVENDI, NON VEDRA' - PER GLI ANALISTI, I FRANCESI USCIRANNO DA MEDIASET: PER QUESTO IL TITOLO È CALATO - MA I BERLUSCONI NON POSSONO PERMETTERSI UNA FUGA REPENTINA DI BOLLORÉ (CHE HA QUASI IL 30%), PENA IL FLOP DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA, E STANNO RADUNANDO ALTRI AZIONISTI - I FRANCESI FANNO NUOVE CAUSE CIVILI ED ESPOSTI ALLA CONSOB, PER SPINGERE MEDIASET ALL'ACCORDO
È LUI O NON È LUI? – UN’INTERVISTA A BANKSY SBUCA FUORI DAGLI ARCHIVI DI ITV NEWS A 16 ANNI DALLA SUA REALIZZAZIONE: NEL FILMATO DI DUE MINUTI L’ARTISTA È INTERVISTATO DURANTE “TURF WAR”, MOSTRA DURANTE LA QUALE REALIZZAVA LE SUE OPERE SUI CORPI DI MAIALI E MUCCHE – INDOSSAVA UN CAPPELLINO, AVEVA LA BOCCA COPERTA DA UNA MAGLIETTA, MA OCCHI E FRONTE ERANO VISIBILI: “NASCONDO LA MIA IDENTITÀ PERCHÉ NON…” (VIDEO)
KYRGIOS FOLIES! IL TENNISTA AUSTRALIANO FA IL PAZZARELLO ANCHE A WIMBLEDON E TIRA UNA PALLATA ADDOSSO A NADAL (CHE POI LO HA SCONFITTO): “L’HO FATTO DI PROPOSITO, CON I SOLDI CHE HA RAFA PUÒ PRENDERE UNA PALLA NEL PETTO” – POI HA INSULTATO L’ARBITRO (“SEI UNA DISGRAZIA”) E HA PARLATO DELLE SUE BEVUTE AL PUB… - NADAL: "KYRGIOS? SE CONTINUIAMO A PARLARE DI LUI NON SMETTERÀ MAI DI COMPORTARSI COSÌ"- A ROMA LANCIO’ UNA SEDIA IN CAMPO – VIDEO
CAFONAL ON THE BEACH - LE NOZZE DI STEFANIA ORLANDO E SIMONE GIANLORENZI RACCONTATE DALLA SASSONE, TRA TACCHI ASSASSINI E VESTITI CANDIDI, SULLA SPIAGGIA DI MACCARESE STARRING BEPPE CONVERTINI E PAOLO CALISSANO, MARTA FLAVI E RITA DALLA CHIESA, ANGELA MELILLO, MILENA MICONI, MATILDE BRANDI, PATRIZIA PELLEGRINO COL NUOVO AMORE GIANCARLO BUONTEMPO, ALESSIA FABIANI CON ALFREDO CIRILLO CHE PARE ESSERE PERÒ SOLO IL SUO AVVOCATO…
FUORI DI SENO - UNA MAMMA 20ENNE INGLESE HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI PER RIDURRE IL SUO SENO GIGANTE: LA RAGAZZA HA DOVUTO LASCIARE IL LAVORO PERCHÉ NON RIUSCIVA PIÙ A SOPPORTARE IL PESO DEL DAVANZALE CHE SI PORTA DIETRO DA ANNI – “HO PROBLEMI CON LE ARTICOLAZIONI E LA SCHIENA. È MOLTO DOLOROSO. E POI LA GENTE MI GUARDA PENSANDO CHE…”
MORIRE A 18 ANNI CERCANDO DISPERATAMENTE DI CAMBIARE IL PROPRIO SESSO - JESSICA SI È TOLTA LA VITA GETTANDOSI SOTTO UN TRENO PERCHÉ AVEVA CAPITO DI AVER FALLITO. NON SOLO NON SAREBBE MAI DIVENTATA UN UOMO, MA QUEI COCKTAIL DI TRIPTORELINA E ORMONI CHE IL MEDICO VIA INTERNET GLI PRESCRIVEVA DA ALCUNI MESI NON AVEVANO MIGLIORATO LA SUA VITA. L'AVEVANO DISTRUTTA