MENO MALE CHE C'È ANTONELLA ELIA! - VIDEO: RITA RUSIC RICORDA ALLA ELIA CHE DOMANI SERA PARTE LA CONCORRENZA DEL ''CANTANTE MASCHERATO'' CON MILLY CARLUCCI, E LEI REPLICA CON ''CHE PALLE 'STE TRASMISSIONI CHE FA... SPOGLIAMOCI NUDE PER FOTTERLE L'ASCOLTO'' - ARCHEO: QUANDO A ''NON È LA RAI'' DISSE ''SEMBRO SEMPRE UN'HANDICAPPATA'', LA BONACCORTI LA CAZZIÒ E PARTIRONO CALDE LACRIME TRA TUTTE LE RAGAZZE

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