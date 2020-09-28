NON C'È PIÙ RELIGIONE! ALBERTO DANDOLO E LAPO ELKANN HANNO RICEVUTO IL PREMIO SAN GENNARO! AL TEATRO POLITEAMA DI NAPOLI, UNA FESTA LAICA IN ONORE DEL PATRONO DI NAPOLI, CURATA DA GIANNI SIMIOLI. OLTRE AL DUO, GLI ALTRI PREMIATI C'ERANO GIGI D'ALESSIO, MARISA LAURITO, STEFANO DE MARTINO, LA CHEF ROSANNA MARZIALE; IL PROFESSORE PAOLO ASCIERTO ED ENZO CHIUMMARIELLO

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