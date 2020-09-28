alberto dandolo e lapo elkann lapo elkann premio san gennaro alberto dandolo lapo elkann a napoli lapo elkann premio san gennaro
NON C'È PIÙ RELIGIONE! ALBERTO DANDOLO E LAPO ELKANN HANNO RICEVUTO IL PREMIO SAN GENNARO! AL TEATRO POLITEAMA DI NAPOLI, UNA FESTA LAICA IN ONORE DEL PATRONO DI NAPOLI, CURATA DA GIANNI SIMIOLI. OLTRE AL DUO, GLI ALTRI PREMIATI C'ERANO GIGI D'ALESSIO, MARISA LAURITO, STEFANO DE MARTINO, LA CHEF ROSANNA MARZIALE; IL PROFESSORE PAOLO ASCIERTO ED ENZO CHIUMMARIELLO-
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IL VACCINO C’È GIÀ: È LA MASCHERINA! - LA TEORIA DELL'INFETTIVOLOGA MONICA GANDHI: LE PROTEZIONI PER BOCCA E NASO POSSONO ESSERE CONSIDERATE COME UN VACCINO RUDIMENTALE CONTRO IL CORONAVIRUS PERCHÉ ABBASSANO LA CARICA VIRALE MA PERMETTONO A POCHE PARTICELLE DI PASSARE E ATTIVARE UN PROCESSO DI IMMUNIZZAZIONE - “CON LE MASCHERINE PUOI AUMENTARE IL TASSO DI INFEZIONI ASINTOMATICHE E QUESTO POTREBBE DIVENTARE UN MODO PER…”
CAFONALINO - PARTY A PALAZZO BOVARA A MILANO ORGANIZZATO DA “VOGUE ITALIA” PER LA NUOVA COLLEZIONE DI “REDEMPTION”, CO-FONDATO DA BEBE MORATTI - TRA GLI INVITATI MORGAN, CRISTINA PARODI, COSTANZA CARACCIOLO, MELISSA SATTA, L’EX DI RAMAZZOTTI MARICA PELLEGRINELLI E LA “TIKTOKER” ELISA MAINO - GALLERY
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
LA QUARANTENA NON FA BENE AL CERVELLO “SOCIALE”: L’EMPATIA VA IN TILT - A DIRLO NON SONO SOLO GLI PSICOLOGI O GLI PSICHIATRI, MA ANCHE UNO STUDIO CON CUI SI È INDAGATO SUL FUNZIONAMENTO DELLA CORTECCIA PREFRONTALE MEDIALE IL LOCKDOWN HA ACCENTUATO LA SOLITUDINE, UN FENOMENO PIÙ DIFFUSO DI QUANTO SI PENSI SOPRATTUTTO FRA I GIOVANI…