NON FATE VEDERE A CHARLENE QUESTA FOTO! - “WHOOPSEE” PUBBLICA IN ESCLUSIVA LE IMMAGINI DI ALBERTO DI MONACO CON IL FIGLIO ALEXANDRE: I DUE NON SONO STATI PRATICAMENTE MAI VISTI INSIEME, E ORA PRANZANO ALLEGRI IN UN RISTORANTE TRA NIZZA E IL PRINCIPATO - ALEXANDRE È IL SECONDO GENITO DI ALBERTO: È NATO DALLA RELAZIONE CON L’EX HOSTESS CONGOLESE NICOLE COSTE, AMANTE STORICA DEL RAM-POLLO DI CASA GRIMALDI. L’ANNO SCORSO, QUANDO LA MOGLIE ERA IN SUD AFRICA, ALBERTO L’AVEVA ANCHE INVITATA A UN BALLO…

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GOVERNO 2023: SIETE PRONTI A UN “COMPROMESSO STORICO” TRA PD E FRATELLI D’ITALIA? - DAGOREPORT! SFARINATO IL CENTRODESTRA, SPROFONDATO IL M5S, IL PD SI CHIEDE: CON CHI UNIRE LE FORZE PER DARE ALL'ITALIA UNO GOVERNO CHE APPAIA AFFIDABILE AGLI OCCHI DELL'EUROPA? L'UNICO PARTITO STRUTTURATO E ATLANTISTA E' QUELLO DI GIORGIA MELONI - GRIMALDELLO E’ IL CAMBIO DI LEGGE ELETTORALE: COL PROPORZIONALE OGNUNO VA PER LA SUA STRADA E SI PUO’ RAGIONARE SU UN ESECUTIVO LETTA-MELONI (SFANCULANDO I PUTINIANI SALVINI, CONTE E BERLUSCONI) - LA “DUCETTA”, CHE HA SEMPRE DETTO NO AL PROPORZIONALE, DAVANTI AI "VAFFA" DI SALVINI E BERLUSCONI, STA SERIAMENTE PENSANDO DI...

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LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE: MAGIA DI ZANIOLO, GLI OLANDESI COLPISCONO 2 PALI E RUI PATRICIO PARA TUTTO – CI VOLEVA MOURINHO PER RIPORTARE UNA COPPA EUROPEA IN ITALIA: NEL 2010 L’ULTIMO SUCCESSO CON LA VITTORIA DELLA CHAMPIONS DELL’INTER DI MOU – LA ROMA TORNA A CONQUISTARE UN TROFEO DOPO 14 ANNI DALL'ULTIMO SUCCESSO IN COPPA ITALIA - LE LACRIME DELLO "SPECIAL" CHE DIVENTA IL PRIMO ALLENATORE DI SEMPRE A VINCERE TUTTE LE COPPE EUROPEE - "OGGI ABBIAMO SCRITTO LA STORIA" - VIDEO

 

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