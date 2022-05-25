NON FATE VEDERE A CHARLENE QUESTA FOTO! - “WHOOPSEE” PUBBLICA IN ESCLUSIVA LE IMMAGINI DI ALBERTO DI MONACO CON IL FIGLIO ALEXANDRE: I DUE NON SONO STATI PRATICAMENTE MAI VISTI INSIEME, E ORA PRANZANO ALLEGRI IN UN RISTORANTE TRA NIZZA E IL PRINCIPATO - ALEXANDRE È IL SECONDO GENITO DI ALBERTO: È NATO DALLA RELAZIONE CON L’EX HOSTESS CONGOLESE NICOLE COSTE, AMANTE STORICA DEL RAM-POLLO DI CASA GRIMALDI. L’ANNO SCORSO, QUANDO LA MOGLIE ERA IN SUD AFRICA, ALBERTO L’AVEVA ANCHE INVITATA A UN BALLO…-
QUANDO L’ATTUALITÀ SBUGIARDA I TALK - CHE FIGURA PER FLORIS: IERI A “DIMARTEDÌ” NESSUNO DEI MOLTI OSPITI IN STUDIO HA POTUTO COMMENTARE LA NOTIZIA DELLA STRAGE IN TEXAS. IL MOTIVO È SEMPLICE: IL PROGRAMMA, COME AL SOLITO, ERA QUASI TUTTO REGISTRATO! - IL CONDUTTORE, RIENTRATO DALLA PUBBLICITÀ, HA PROVATO A RIMEDIARE COLLEGANDOSI CON UNA GIORNALISTA, MA POI È DOVUTO PASSARE AL SEGMENTO SUCCESSIVO, GIÀ PRONTO, CON LUCA E PAOLO…
GOVERNO 2023: SIETE PRONTI A UN “COMPROMESSO STORICO” TRA PD E FRATELLI D’ITALIA? - DAGOREPORT! SFARINATO IL CENTRODESTRA, SPROFONDATO IL M5S, IL PD SI CHIEDE: CON CHI UNIRE LE FORZE PER DARE ALL'ITALIA UNO GOVERNO CHE APPAIA AFFIDABILE AGLI OCCHI DELL'EUROPA? L'UNICO PARTITO STRUTTURATO E ATLANTISTA E' QUELLO DI GIORGIA MELONI - GRIMALDELLO E’ IL CAMBIO DI LEGGE ELETTORALE: COL PROPORZIONALE OGNUNO VA PER LA SUA STRADA E SI PUO’ RAGIONARE SU UN ESECUTIVO LETTA-MELONI (SFANCULANDO I PUTINIANI SALVINI, CONTE E BERLUSCONI) - LA “DUCETTA”, CHE HA SEMPRE DETTO NO AL PROPORZIONALE, DAVANTI AI "VAFFA" DI SALVINI E BERLUSCONI, STA SERIAMENTE PENSANDO DI...
LA FRANCIA NON MOLLA L'OSSO DI ITA - ARRIVA UNA NUOVA RICAPITALIZZAZIONE PER AIR FRANCE-KLM, COLOSSO DEI CIELI FRANCO-OLANDESE, CON LA BELLEZZA DI 2,26 MILIARDI SUL PIATTO: UN MAXI AUMENTO DI CAPITALE CHE FARÀ DA TESORETTO PER PROVARE A SCALARE LA COMPAGNIA NATA DALLE CENERI DELL'ALITALIA - MA MSC E LUFTHANSA SONO ANCORA IN VANTAGGIO…
“CI HA TIRATO ADDOSSO UN BIDONE CON DELLE BOTTIGLIE E MI HA DETTO COSE CHE HANNO A CHE FARE CON IL MIO CULO” - MIRIANA TREVISAN È STATA AGGREDITA IN UN PARCO A ROMA, INSIEME ALL’AMICO FOTOGRAFO, ALESSANDRO DUCHETTI, E RACCONTA TUTTO CON DEI VIDEO SU INSTAGRAM (CHE POI HA RIMOSSO): “L’UOMO CHE CI HA AGGREDITO PUZZAVA D’ALCOL, ERA SPORCO ED ERA IN BICI. HO AVUTO PAURA CHE MI VOLESSE…” - VIDEO
LA ROMA VINCE LA CONFERENCE LEAGUE: MAGIA DI ZANIOLO, GLI OLANDESI COLPISCONO 2 PALI E RUI PATRICIO PARA TUTTO – CI VOLEVA MOURINHO PER RIPORTARE UNA COPPA EUROPEA IN ITALIA: NEL 2010 L’ULTIMO SUCCESSO CON LA VITTORIA DELLA CHAMPIONS DELL’INTER DI MOU – LA ROMA TORNA A CONQUISTARE UN TROFEO DOPO 14 ANNI DALL'ULTIMO SUCCESSO IN COPPA ITALIA - LE LACRIME DELLO "SPECIAL" CHE DIVENTA IL PRIMO ALLENATORE DI SEMPRE A VINCERE TUTTE LE COPPE EUROPEE - "OGGI ABBIAMO SCRITTO LA STORIA" - VIDEO
CAFONALINO - COSA SAREBBE SUCCESSO SE GOBETTI, AMENDOLA, ROSSELLI E MATTEOTTI NON FOSSERO STATI ASSASSINATI DAL REGIME FASCISTA? LA DEMOCRAZIA LIBERALE E SOCIALISTA CHE RAPPRESENTAVANO AVREBBE AVUTO MAGGIORE FORTUNA? SE LO SONO CHIESTI GLI AUTORI DEL LIBRO "LA PARABOLA DELLA REPUBBLICA", ANGELO PANEBIANCO E MASSIMO TEODORI, E NE HANNO DISCUSSO A ROMA CON EDOARDO CAMURRI, GIULIANO FERRARA E… - FOTO E VIDEO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
LA SENTI QUESTA VOCE? NO! - SONO OLTRE 1,5 MILIARDI LE PERSONE NEL MONDO CHE CONVIVONO CON UNA PERDITA UDITIVA E LE STIME PER IL FUTURO NON SONO RASSICURANTI: L'INCIDENZA DELL'IPOACUSIA DI GRADO MODERATO O GRAVE È DEL 12,7% PER CHI HA 60 ANNI, MENTRE SALE AL 58% A 90 ANNI – IN ITALIA SONO SETTE MILIONI LE PERSONE CHE HANNO DIFFICOLTÀ DI UDITO E DI QUESTE UNA SU TRE OVER 65. MA I PROBLEMI RIGUARDANO ANCHE I GIOVANI VISTO CHE…