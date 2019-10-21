MARIO CIPOLLINI NELLA COPERTINA DI NOVELLA 2000 DEL 23 OTTOBRE 2019 MARIO CIPOLLINI NOVELLA 2000 cipollini novella la ex moglie e le figlie di cipollini novella cipollini novella
NOVELLA-FLASH! - DOPO LA SECONDA UDIENZA AL PROCESSO INTENTATO CONTRO DI LUI DALL'EX MOGLIE, MARIO CIPOLLINI È CROLLATO: SI È FATTO RICOVERARE IN UN ISTITUTO DI ANCONA ED È STATO OPERATO AL CUORE – L'ESCLUSIVA DI "NOVELLA 2000" IN EDICOLA DA MERCOLEDÌ-
MARIO CIPOLLINI NELLA COPERTINA DI NOVELLA 2000 DEL 23 OTTOBRE 2019 MARIO CIPOLLINI NOVELLA 2000 cipollini novella la ex moglie e le figlie di cipollini novella cipollini novella
QUEL GRAN PEZZO DELL’AMANDHA (FOX) - LA “VENERE POLACCA” AMANDHA FOX SI OPPONE A MODO SUO (CIOÈ SI SPOGLIA) ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA PUGLIA DI MICHELE EMILIANO: “NO AD UN’ALTRA ILVA” - LE FOTO DEL CALENDARIO 2020 DELLA PORNOSTAR IN ESCLUSIVA! IL RICAVATO ANDRÀ AL REPARTO PEDIATRICO ONCOLOGICO DELL'OSPEDALE DI TARANTO
CONTE, CHE RINCULO! - QUESTI I TRE PUNTI SOLLEVATI DA DI MAIO CHE IL PREMIER HA DOVUTO INGOIARE - 1. CARCERE AI GRANDI EVASORI ENTRA NEL DECRETO FISCALE (RENZI NON LO VUOLE E FARÀ GUERRA) - 2. SALTA OBBLIGO DEL POS SE PRIMA NON SI ABBASSANO I COSTI DELLE CARTE DI CREDITO - IL REGIME DEL 15% PER LE PARTITE IVA RESTA INVARIATO, NON SI TOCCA (CONTE VOLEVA RIALZARE IL TETTO) – SI PREANNUNCIA UNO SCONTRO ESTREMO TRA LUIGINO E IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO
LA MAGGIORANZA DELLE FONDAZIONI VALUTA POSITIVAMENTE LA CANDIDATURA DI GORNO TEMPINI ALLA PRESIDENZA DI CDP. SE IL CONSIGLIO DI ACRI DOMANI SI ESPRIMERÀ IN QUESTA DIREZIONE, ALLORA VUOL DIRE CHE IL DUO GUZZETTI/MESSINA HA IL CONTROLLO BULGARO DELL'ASSOCIAZIONE OLTRE A QUELLO GIÀ DAGO-EVOCATO DEL PRESIDENTE FRANCESCO PROFUMO. SE INVECE QUALCUNO DOMANI DOVESSE ALZARE IL DITINO, SUCCEDERÀ CHE…
GIOCHI PREZIOSI - IL PRESIDENTE DEL GENOA ESONERA AURELIO ANDREAZZOLI: IN ARRIVO THIAGO MOTTA, DOPO LA QUINTA SCONFITTA IN 8 PARTITE PER I ROSSOBLU - PER L’ITALO-BRASILIANO MANCA SOLO L’UFFICIALITÀ, MA C’È UN PROBLEMA: NON HA ANCORA IL PATENTINO DA ALLENATORE DI PRIMA CATEGORIA, QUINDI DOVREBBE…
CAFONALINO AL “MAXXI” - BARTOLOMEO PIETROMARCHI VA ALLA RICERCA DELLA "MATERIA SPIRITUALE DELL'ARTE" E SCODELLA 19 ARTISTI DI OGGI - DA SHIRIN NESHAT A MICHAL ROVNER, DA CUCCHI A CLEMENTE, DA YOKO ONO A TOMAS SARACENO - CHE DIALOGANO CON OGGETTI DI CULTO DELLE RELIGIONI ARCAICHE - FOLLA AL VERNISSAGE: JAS GAWRONSKI, LORENZA BONACCORSI, DANIELA PORRO, LUISA TODINI, ETC. - VIDEO
VOLARE, OH OH - IL “PROGETTO SUNRISE” FA IL TEST AD ALTA QUOTA A 50 PASSEGGERI SULLA ROTTA NEW YORK-SYDNEY, CHE DOVREBBE ESSERE OPERATIVA NEL 2022 - LA QANTAS MONITORA I PARAMETRI VITALI DI PILOTI E VIAGGIATORI PER VALUTARE L'IMPATTO DELLA PERMANENZA A BORDO NELLA TRATTA AEREA PIÙ LUNGA DEL MONDO: VENTI ORE SENZA SCALO - MONITORATI RITMI CIRCADIANI, CONSUMI, LO STATO FISICO DEI PILOTI E…
IL VIAGRA ALLUNGA (PURE) LA VITA – UN TEMA DI RICERCATORI CALIFORNIANI HA SCOPERTO CHE LA PILLOLA BLU È UTILE ANCHE NEL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO: UNITO A UN FARMACO IMMUNOSTIMOLANTE, DILATA I VASI SANGUIGNI E AIUTA LE CELLULE STAMINALI DEL SANGUE PRODOTTE NEL MIDOLLO A ENTRARE IN CIRCOLAZIONE IN MODO DA ESSERE CATTURATE PIÙ FACILMENTE…