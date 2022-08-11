I PADRONI DELLO STREAMING - DISNEY+ HA BATTUTO OGNI PREVISIONE CHIUDENDO IL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO CON 152 MILIONI DI UTENTI, IL 31% IN PIÙ DELLO STESSO PERIODO DELL'ANNO SCORSO. LA PIATTAFORMA STREAMING È NETTO VANTAGGIO SU NETFLIX CHE HA INVECE SUBITO UN CALO...

-

Condividi questo articolo


(ANSA) - Disney+ ha battuto ogni previsione chiudendo il terzo trimestre dell'anno con 152 milioni di utenti, il 31% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. La piattaforma streaming è netto vantaggio su Netflix che ha invece subito un calo.

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute