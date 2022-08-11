(ANSA) - Disney+ ha battuto ogni previsione chiudendo il terzo trimestre dell'anno con 152 milioni di utenti, il 31% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. La piattaforma streaming è netto vantaggio su Netflix che ha invece subito un calo.
I PADRONI DELLO STREAMING - DISNEY+ HA BATTUTO OGNI PREVISIONE CHIUDENDO IL TERZO TRIMESTRE DELL'ANNO CON 152 MILIONI DI UTENTI, IL 31% IN PIÙ DELLO STESSO PERIODO DELL'ANNO SCORSO. LA PIATTAFORMA STREAMING È NETTO VANTAGGIO SU NETFLIX CHE HA INVECE SUBITO UN CALO...-
(ANSA) - Disney+ ha battuto ogni previsione chiudendo il terzo trimestre dell'anno con 152 milioni di utenti, il 31% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. La piattaforma streaming è netto vantaggio su Netflix che ha invece subito un calo.
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
NELL'ULTIMA SETTIMANA I CASI NEL MONDO DI VAIOLO DELLE SCIMMIE SONO CRESCIUTI DEL 19%, RAGGIUNGENDO LE 6.217 SEGNALAZIONI - SONO 27.814 I CASI CONFERMATI DAL 1 GENNAIO AL 7 AGOSTO IN 89 PAESI, CON 11 I DECESSI - I DIECI PAESI CHE HANNO SEGNALATO IL MAGGIOR NUMERO DI CASI SONO: STATI UNITI (7.510), SPAGNA (4.577), GERMANIA (2.887), REGNO UNITO (2.759), FRANCIA (2.239), BRASILE (1.721), PAESI BASSI (959), CANADA (957), PORTOGALLO (710) E ITALIA (505)