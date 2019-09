POSTA! – LA NOMINA GOVERNATIVA DI PAOLA DE MICHELI, ALLA GUIDA DELLE INFRASTRUTTURE, È DI BUON AUSPICIO. IL MINISTERO PARTE CON IL VENTO IN POPPE – IL TRIBUNALE DI LOCRI HA REVOCATO IL DIVIETO DI DIMORA NEI CONFRONTI DELL’EX SINDACO DI RIACE MIMMO LUCANO. LA SINISTRA NON HA FATTO A TEMPO A BRINDARE PER IL RITORNO AL GOVERNO, CHE GIÀ NELLE PROCURE SI STACCANO I BUONI SCONTO

Caro Dago, è una fortuna che il neo ministro degli Esteri, Luigi di Maio, non conosca le lingue. Così in caso di gaffe - assai probabili visto il personaggio - la responsabilità di difendere l'onore dell'Italia nel mondo passerà nelle mani dell' interprete, che mettendoci una pezza diventerà il vero titolare della Farnesina.

Fabrizio Mayer

Caro Dago, la nomina governativa di Paola De Micheli, alla guida delle Infrastrutture, è di buon auspicio. Il ministero parte con il vento in poppe.

Saluti, Labond

Caro Dago, adesso che anche Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato, siamo tutti felici che Luigi di Maio abbia incontrato l'amore della sua vita: Nicola Zingaretti.

Furio Panetta

Caro Dago, tu che sai tutto, mi puoi dire dove è finita Lilli Gruber? Per quanto tempo ancora dovremo sorbirci Parenzo e Telese, che si sfidano a chi spetta l'ultima parola? Mi sembra molto strano che la Gruber sia stata assente durante tutta la crisi del governo...speriamo sia ancora in perfetta forma come l'abbiamo sempre vista e sentita. L'aspettiamo...

Di Maio doveva restare al Min Lavoro da lui preteso perchè, invece di scappare, dovrà giustificare ai suoi adepti il flop del reddito di cittadinanza e per lui sarebbe stata dura. Ma quella di metterlo agli Esteri a rappresentarci nel mondo è il piu' grande errore fatto da Conte. E , ripeto, non si capisce il Presidente che ha avallato una simile decisione.

Caro Dago, finalmente possiamo prendere atto che Trenta e Toninelli non erano un problema solo per Salvini.

Dagosapiens, se un ministro dei Beni Culturali non capisce che i selfies sono sottocultura, siamo a posto.

Vittorio Noselfie ExInFeltrito

Caro Dago, caso Ruby, Imane Fadil morì per aplasia midollare. "Come Giacomo Matteotti", direbbe il direttore de 'Il Fatto Quotidiano' Marco Travaglio?

Arty

Caro Dago, lettera di congratulazioni per il nuovo governo al premier Conte dal presidente della Commissione Ue Juncker. Tra le altre cose scrive: "Mi dà conforto la consapevolezza che le sfide, dalla migrazione alla necessità di sviluppo sostenibile e sicurezza per i nostri cittadini, non sono uno sforzo da affrontare singolarmente, ma tutti assieme". E come no. Tutti assieme si raccolgono i migranti che poi vengono scaricati nel porto sicuro più vicino. Che guarda caso - dopo la più o meno "pausa" del periodo Salvini - tornerà ad essere sempre Lampedusa.

P.T.

Mitico Dago, i 5 stelle hanno il dilemma del numero di mandati? Lo risolveranno gli elettori alle prossime elezioni, li manderanno TUTTI affan...

Stefano55

Caro Dago,

Papa Francesco in volo per Mozambico, quando gli hanno consegnato un libro della destra cattolica, che l‘attacca duramente, ha detto: “ per me è un onore che gli americani mi attacchino”. Penso che non abbia pesato le parole pronunciate, poiché non sono gli americani infedeli o protestanti ad attaccarlo, ma quelli cattolici.

E’ la prima volta che sento che dei cattolici abbiano attaccato il comportamento di un Papa e questo dovrebbe farlo riflettere e darsi una registrata, per usare un termine automobilistico. E’ vero che è Papa, ma non è stato unto dal Signore.

Annibale Antonelli

Caro Dago, Papa Francesco in viaggio apostolico in tre Paesi dell'Africa: Mozambico, Madagascar e Mauritius. Vista la sua passione per le migrazioni, speriamo almeno che non inviti tutti a partire per l'Italia.

Bobby Canz

Bello il ricordo dei boat people, avevo 13 anni ma ho bene in mente.

E come non dimenticare i bot people, 15 anni dopo? Tutti gli italiani che si sarebbe trovati i loro risparmi in fumi, se non fossero stati denominati in euro e quindi resi più facile da rifinanziare.

Mi permetto di consigliare 2 docu film, tutti e 2 sulla Brexit ma anche illuminanti sui fatti di questi giorni, in uno si vede il neo ministro Galtieri, nello steering committee, sempre un po impacciato e oggetto di piccole benevoli ironie.

Nell'altro la storia di David Cumming, il satanico consigliere di Johnson

Caro Dago, dopo essere sceso dalla categoria 5 alla 2, l'uragano Dorian è risalito alla categoria 3. I cosiddetti "esperti" non sanno che pesci prendere. Non riescono a prevedere né la velocità, né la categoria, né la direzione del mostro naturale. Però i medesimi "esperti" sanno con certezza che a fine secolo le temperature medie del globo saranno assai più alte di oggi. Povera umanità.

Diego Santini

Caro Dago, il Tribunale di Locri ha revocato il divieto di dimora nei confronti dell'ex sindaco di Riace Domenico Lucano. I giudici hanno disposto la revoca accogliendo la domanda degli avvocati difensori di Lucano. La sinistra non ha fatto a tempo a brindare per il ritorno al governo, che già nelle procure si staccano i buoni sconto.

J.R.

Scrivono che Imane Fadil NON E' STATA AVVELENATA MA E' MORTA PER APLASIA MIDOLLARE

e nessuno che scrive da cosa è causata. Invece basta andare su Google e si scopre che qualcuno l’ha causata, o no?

Le forme di aplasia midollare più frequenti sono acquisite . In oltre la metà dei casi l’eziologia non è nota, si parla pertanto di forme idiopatiche; una percentuale più piccola di casi è secondaria a una causa scatenante come l’esposizione ad agenti chimici (es. benzene, pesticidi), farmaci (es. cloramfenicolo, sulfamidici, anticonvulsivanti), radiazioni ionizzanti, infezioni virali ....

Riassunto della crisi. Al rutto di Salvini (“voglio piu’ potere”) hanno risposto con un peto (“non molliamo il posto”). Il resto sono favolette per il popolo bue.

Aigor

Caro Dago, l'Italia ha indicato l'ex premier Paolo Gentiloni come candidato alla Commissione europea. Non certo il mastino dei Baskerville. E questo -assieme alla nomina di Roberto Gualtieri al dicastero dell'Economia - la dice lunga sull'atteggiamento arrendevole del nuovo governo nei confronti di Bruxelles.

Daniele Krumitz

Ma si rendono conto dell'errore fatto mettendo Di Maio agli Esteri?? Lui dovrebbe parlare con i grandi della terra? Lui che non parla lingue, non ha Laurea ne master, è ignorante di geografia (dimostrato piu' volte) e di storia? .Ma si rende conto che stavolta ha esagerato per la sua abnorme ambizione personale?

Caro Dago, nuovo ministro per la Salute, Roberto Speranza, di LeU. Gli italiani devono solo sperare di non ammalarsi. Perché l'unica salute che preoccupa il neo arrivato e il suo partito di provenienza, è quella dei migranti.

Bibi