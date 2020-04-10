QUIZ PREPASQUALINO - ALL'INTERNO DEL GREGGE DI PECORE, TROVATE L'UNICA CAPRA. NON E' COSI' DIFFICILE, SE VI CONCENTRATE SULLE CORNA... (SOLUZIONE IN FOTOGALLERY)

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Martha Cliff per “Mail On Line

 

Ecco il quiz prepasquale. Nel nutrito gregge di pecore, dovete individuare l’unica capra.

trovate la capra fra le pecore trovate la capra fra le pecore

Non è così difficile, se vi concentrate sulle corna.

 

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