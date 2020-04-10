Martha Cliff per “Mail On Line”
Ecco il quiz prepasquale. Nel nutrito gregge di pecore, dovete individuare l’unica capra.
trovate la capra fra le pecore
Non è così difficile, se vi concentrate sulle corna.
QUIZ PREPASQUALINO - ALL'INTERNO DEL GREGGE DI PECORE, TROVATE L'UNICA CAPRA. NON E' COSI' DIFFICILE, SE VI CONCENTRATE SULLE CORNA... (SOLUZIONE IN FOTOGALLERY)-
Martha Cliff per “Mail On Line”
Ecco il quiz prepasquale. Nel nutrito gregge di pecore, dovete individuare l’unica capra.
trovate la capra fra le pecore
Non è così difficile, se vi concentrate sulle corna.
SE FICO PARLA COSÌ, COSA FARÀ IL RESTO DEI GRILLINI? ''IL MES HA FATTO PAGARE UN TRIBUTO ENORME AL POPOLO GRECO. NON ERO D' ACCORDO A SUO TEMPO SUL FONDO SALVA-STATI, VISTE LE SUE CONDIZIONALITÀ: FIGURIAMOCI OGGI. SERVONO STRUMENTI DIVERSI'' - SULLA ''RETORICA SCHIFOSA ANTI-ITALIANA DEI GIORNALI TEDESCHI'' DOVREBBE CITOFONARE AL SUO ADORATO GRILLO CHE DICEVA LE STESSE COSE (NON DATE I FONDI ALL'ITALIA, VANNO AI MAFIOSI)
MENTRE NOI ASPETTIAMO LA CIOTOLA TUTTI GLI ALTRI STAMPANO MONETA - LE BANCHE CENTRALI DI REGNO UNITO E STATI UNITI IMMETTERANNO MILIARDI NELL'ECONOMIA PER FAR FRONTE ALLA CRISI. PER QUANTO INCREDIBILE E CONTROINTUITIVO POSSA APPARIRE, VIVIAMO IN UN MONDO DOVE TUTTE LE RISORSE SONO SCARSE A ECCEZIONE DEL DENARO. MANCANO LE MASCHERINE MA CON L'INFLAZIONE ZERO POTREMMO STAMPARE MOLTI PIÙ CONTANTI. MA SIAMO EUNUCHI CHE SI SONO EURO-CASTRATI
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
UN'ALTRA SUPPOSTA PER NOI - PRIMA MANCAVANO I POSTI LETTO, POI I MEDICI E LE MASCHERINE E ORA COMINCIANO A MANCARE I FARMACI – SI TRATTA DI MEDICINE NATE PER ALTRI PROBLEMI CHE PERO' POTREBBERO SALVARE LA VITA AI COVID-POSITIVI – LE SCORTE SCARSEGGIANO E A FARNE LE SPESE NON SONO I MALATI DI CORONAVIRUS MA GLI ALTRI PAZIENTI CHE LI USANO REGOLARMENTE...