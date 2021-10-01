Da la7.it
Il prof Umberto Galimberti: "Il successo di Salvini è dovuto alla diffusione dell'ignoranza"
matteo salvini contestato a san siro, a milano 2 matteo salvini e luca morisi 4 umberto galimberti
"IL SUCCESSO DI SALVINI È DOVUTO ALLA DIFFUSIONE DELL'IGNORANZA" - IL PROF UMBERTO GALIMBERTI A "IN ONDA" AFFONDA "IL CAPITONE": "IN UNA SOCIETÀ COMPLESSA, CHI OFFRE UNA SOLUZIONE SEMPLICE MAGARI A LIVELLO EMOTIVO, FUNZIONA. DOVE L'UMANITÀ È DIVENTATA GREGGE SI DESIDERA L'ANIMALE CAPO..." - VIDEO-
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matteo salvini contestato a san siro, a milano 2 matteo salvini e luca morisi 4 umberto galimberti
PORNAZZI ALLA PUMMAROLA - A NAPOLI SI GIRANO FILM HARD IN UNA VILLETTA DI ISCHIA, TRA COSTI CONTENUTI E ATTORI IMPROVVISATI: SEI GIORNI DI RIPRESE, UN CAMERAMAN CHE POI È ANCHE IL MONTATORE, E 2 MILA EURO DI BUDGET - IL PRODUTTORE MAX BIONDI: "SIAMO RIMASTI SOLO IN QUATTRO O CINQUE CASE DI PRODUZIONE IN ITALIA. DIECI ANNI FA ERANO 50. SIAMO GLI ULTIMI INDIANI. L'INDUSTRIA VA FORTE NEGLI USA, MA QUELLI SO' AMERICANI…" - CHI RECITA NON GUADAGNA MALE: "A CASA MIA LO SANNO CHE FACCIO QUESTO. PARLIAMO DI SOLDI, E I SOLDI SONO IMPORTANTI..."
CAFONALINO "MENTALISTA" - ALL'INCONTRO DELLA FONDAZIONE ATENA ONLUS A VILLA MADAMA, A ROMA, TUTTI A CERCARE DI CAPIRE COME USCIRE DALLA PANDEMIA USANDO LA TESTA: "DOBBIAMO TROVARE PUNTI DI RIFERIMENTO LONTANI, ANDANDO OLTRE LA CRISI E VEDENDO DEL BELLO NEL FUTURO. SOLO COSÌ POTREMO EVITARE CHE IL VIRUS CONTINUI A COLONIZZARE IL NOSTRO CERVELLO", HA DETTO IL NEUROCHIRURGO GIULIO MAIRA - PRESENTI LA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA CARTABIA, L'EX GUARDASIGILLI SEVERINO, GIANNI LETTA, FRANCO LOCATELLI, MILLY CARLUCCI...
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
“ESISTONO ALIMENTI CHE SEMBRANO COSTRUITI APPOSTA DALLA NATURA PER DARE MAN FORTE AL SISTEMA IMMUNITARIO” – IL NUOVO LIBRO DI ENZO SPISNI, DIRETTORE DEL LABORATORIO DI FISIOLOGIA TRASLAZIONALE E NUTRIZIONE “I MAGNIFICI 20 PER LE TUE DIFESE” SPIEGA IL RAPPORTO TRA ALIMENTAZIONE E IL SISTEMA IMMUNITARIO – “I SUPERFOOD GUARISCONO DAL COVID O ALTRE PATOLOGIE? ASSOLUTAMENTE NO. L’ALIMENTAZIONE CORRETTA È UN AIUTO, MA NON BASTA A PREVENIRE IL CONTAGIO” – I CIBI CHE AIUTANO LE NOSTRE DIFESE E GLI ALIMENTI DA EVITARE…