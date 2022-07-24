LA RICONOSCETE? HA SGUAINATO LE CHIAPPONE SULLA SPIAGGIA DI SANTORINI CON UN FILO INTERDENTALE A SEPARARLE - MENTRE IL SOLE LA ACCAREZZA LE ONDE S'ARRIZZANO SULLO SFONDO...

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media e tv

TORMENTATI DAL TORMENTONE – NON BASTAVANO I PRESUNTI CANTANTI, RAPPER E TRAPPER DI OGNI GENERE A TARTASSARE I COGLIONI CON LE LORO HIT USA-E-GETTA, ORMAI ANCHE YOUTUBER, INFLUENCER E SVIPPATI GORGHEGGIANO CERCANDO TRE MINUTI DI VISIBILITA' – MARIA TONA, VOLTO NOTO DI “UOMINI E DONNE” SI STRIZZA LE TETTE MENTRE CANTA “SONO RIFATTA, PERFETTO, CHIRURGHI INTORNO AL MIO LETTO”, VALERIONA MARINI INTONA “BACI STELLARI” SOSPIRANDO “PRENDIMI” E IL CHIRURGO DELLE STAR GIACOMO URTIS… - VIDEO

politica

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LE VOLONTA’ DI MARCHIONNE DISATTESE DA JOHN ELKANN: NON VOLEVA VENDERE AI FRANCESI E COME SUCCESSORE SOGNAVA ALTAVILLA – BIANCA CARRETTO DEL “CORRIERE” RACCONTA L’ULTIMO INCONTRO CON L’EX AD FIAT – “QUANDO HO LIQUIDATO MONTEZEMOLO DALLA FERRARI, ERAVAMO A CERNOBBIO. MI VERGOGNAVO COME UN LADRO, MA FUI COSTRETTO A FARLO, NON MERITAVA DI ESSERE CACCIATO IN QUEL MODO - MI BRUCIA NON AVER CONCLUSO UN’ALLEANZA CON GENERAL MOTORS MA NON FARÒ MAI UN ACCORDO CON I FRANCESI DI PSA. HO IL DOVERE DI PROTEGGERE GLI STABILIMENTI, I NOSTRI DIPENDENTI, NON ANDREMO MAI VIA DALL’ITALIA, DOPO DI ME CI SARÀ ALFREDO ALTAVILLA”

cronache

SOSIA O SON DESTO? – I SERVIZI SEGRETI DI KIEV SOSPETTANO CHE PUTIN ABBIA SPEDITO UN SOSIA AL VERTICE DI TEHERAN DI QUESTA SETTIMANA - FONTI UCRAINE HANNO NOTATO CHE IL LEADER RUSSO SI MUOVEVA INSOLITAMENTE ED ERA PIÙ VIGILE RISPETTO ALLE PRECEDENTI APPARIZIONI PUBBLICHE – PUTIN POTREBBE ESSRE RIMASTO IN RUSSIA PER PROBLEMI DI SALUTE, NONOSTANTE LA SMENTITA FATTA ADDIRITTURA DALLA CIA (CONTESTATA PERÒ DAL POLITOLOGO RUSSO, VALERY SOLOVEY: “GLI AMERICANI SANNO CHE HA SERI PROBLEMI, COMPRESI QUELLI MENTALI…”) - VIDEO

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MALATI DI FIGA - ALTRO CHE FUMO E ALCOL: IL SESSO ORALE E' UNA DELLE CAUSE DI TUMORE ALLA BOCCA E ALLA GOLA – LA COLPA È DEL PAPILLOMAVIRUS, O HPV, CHE SI TRASMETTE PER VIA SESSUALE ED È UNO DEI PIÙ NOTI RESPONSABILI DI CANCRO ALLA CERVICE UTERINA, VAGINA, PENE E ANO - AVERE PIÙ DI 10 PARTNER CON I QUALI SI È PRATICATO SESSO ORALE AUMENTA DI QUATTRO VOLTE LE PROBABILITÀ DI AMMALARSI E IL PERICOLO CRESCE PER CHI HA INIZIATO DA MOLTO GIOVANE E CHI HA AVUTO PIÙ COMPAGNI IN TEMPI BREVI...