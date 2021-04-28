IN-SOLITI IGNOTI - CLAMOROSA GAFFE NELLA TRASMISSIONE DI AMADEUS: IL PARENTE MISTERIOSO NON RICONOSCE...SUO FIGLIO! - AMADEUS RIMANE INTERDETTO E MONICA LEOFREDDI, CONCORRENTE VIP, ESULTA PER LA VITTORIA - VIDEO

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Gaffe ai Soliti Ignoti

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Finale con sorpresa nella puntata del 27 aprile dei Soliti ignoti, su Raiuno. Il parente misterioso ha sbagliato clamorosamente nel rispondere alla domanda finale di Amadeus. "È lei il parente misterioso dell'ignoto numero 8?", chiede Amadeus. "Sì sono io", risponde. Caos in studio, il conduttore confuso, la concorrente vip Monica Leofreddi che esulta convinta di aver vinto. E sui social si scatena l'ironia.

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