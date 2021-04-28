Gaffe ai Soliti Ignoti
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IN-SOLITI IGNOTI - CLAMOROSA GAFFE NELLA TRASMISSIONE DI AMADEUS: IL PARENTE MISTERIOSO NON RICONOSCE...SUO FIGLIO! - AMADEUS RIMANE INTERDETTO E MONICA LEOFREDDI, CONCORRENTE VIP, ESULTA PER LA VITTORIA - VIDEO-
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SPERANZA CE L’HA FATTA: AL SENATO LA MOZIONE DI SFIDUCIA PRESENTATA DALLA MELONI VIENE RESPINTA. ANCHE SALVINI VOTA CONTRO, MA SUBITO DOPO RICOMINCIA CON IL BOMBARDAMENTO E CHIEDE UNA “COMMISSIONE D’INCHIESTA VERA E SERIA SU SPERANZA E SUL PIANO PANDEMICO” - VIDEO
LA STORIA DEL GIORNO – IL GALLO GALILEO "FREGATO" DA DUE POLLASTRELLE – STAVA DIVENTANDO UNA BARZELLETTA E PER I RESIDENTI DI UNA VIA DI MONCALIERI, VICINO TORINO UN VERO E PROPRIO INCUBO: OGNI MATTINA ALL’ALBA IL GALLO DAVA LA SVEGLIA A UN INTERO QUARTIERE. MA GLI ASTUTI VIGILI URBANI PIEMONTESI NE SANNO UNA PIÙ DEL GALLO E HANNO ESCOGITATO UN TRAPPOLONE
GUARDIOLA A UN PASSO DALLA FINALE – A PARIGI IL CITY RIBALTA IL PSG CON DE BRUYNE E MAHREZ SU PUNIZIONE. MA DECISIVI SONO STATI GLI ERRORI DI KEYLOR NAVAS SUL PRIMO GOL E DI PAREDES IN BARRIERA SUL SECONDO - TROPPO SPRECONI I PARIGINI NEL PRIMO TEMPO - IRONIE SOCIAL SUL COMMENTO DI LELE ADANI CHE ESALTA IL GIOCO DI GUARDIOLA E VA FUORI GIRI SULLA RETE DI DE BRUYNE: “SE TI DIFENDI BASSO, LA PALLA ENTRA DA SOLA”. NO, ENTRA SE IL PORTIERE S’ADDORMENTA…
CAFONALINO – ZUMPAPA', ALDA FENDI FA GLI ONORI DI CASA ALLA RHINOCEROS GALLERY PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “DANTE. A PRIVATE DREAM” DEL FIDO RAFFAELE CURI - IL MEJO GENERONE ROMANO IN ASTINENZA DA EVENTI MONDANI ACCORRE: SI SONO APPALESATI MARISELA FEDERICI CON TANTO DI CAGNETTA ASCELLARE, MARIA PIA RUSPOLI ORMAI IMPAGLIATA, MAX GIUSTI AL MINIMO. VITTORIO SGARBI HA APPARECCHIATO - SI ATTENDE LA QUERELA DEL POVERO DANTE…
SOGNI UN'ESTATE IN TOPLESS? ECCO LA MAPPA DEI PAESI IN CUI E' POSSIBILE DENUDARSI AL SOLE E QUELLI IN CUI INVECE E' TASSATIVAMENTE VIETATO - IN ITALIA, REGNO UNITO E SPAGNA VIA LIBERA ALLA NUDITA' - LA MAPPA E' STATA GENERATA DA UN MARCHIO DI BIANCHERIA INTIMA INCROCIANDO LE LEGGI NAZIONALI CON LE INFORMAZIONI RACCOLTE NEI BLOG DI VIAGGIO...
SCOPARE INFORMATI - 5 CONSIGLI PER ESPIARE I VOSTRI PECCATI SESSUALI – LA SESSUOLOGA TRACEY COX RIVELA COME GESTIRE UN PARTNER CHE NON APPROVA IL VOSTRO PASSATO - DA "QUANTI AMANTI C'ERANO PRIMA DI ME?" AL FATTO DI AVER FREQUENTATO IN PASSATO CLUB FETISH, FINO AI TRADIMENTI: LE FANTASIE DI UNA PERSONA SONO SEMPRE STATE IL "CHE SCHIFO" DI UN'ALTRA – ECCO COME FARE PER ESSERE PIU’ APERTI NELLE RELAZIONI…