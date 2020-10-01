MAURIZIO MOLINARI TWITTA L INTERVISTA A MIKE POMPEO MAURIZIO MOLINARI MIKE POMPEO
TWEET-FLASH! – MICHELE ARNESE: “OLTRE 7 ORE FA FA IL DIRETTORE DI REPUBBLICA, MOLINARI, HA TWITTATO LA SUA INTERVISTA A POMPEO: SOLO 2 GIORNALISTI DI REPUBBLICA LO HANNO RITWITTATO” (ANTONELLO GUERRERA E TONIA MASTROBUONI, PIÙ L’EX DIRETTORE EZIO MAURO…)-
INDOVINATE CHI ESCE VINCITORE DAL CONSIGLIO EUROPEO? MA È OVVIO! ANGELONA MERKEL! – DAL 5G ALLA BIELORUSSIA, LA REGIA DELLE PRESE DI POSIZIONE DELL’EUROPA È, COME AL SOLITO, TUTTA TEDESCA - L’UNIOINE ACCELERA SUL 5G “SICURO” (ALTOLÀ HUAWEI) MA PUNTA ALL’INTESA COMMERCIALE CON LA CINA ENTRO L’ANNO. CADE IL VETO DI CIPRO E SI SBLOCCANO LE SANZIONI CONTRO LA BIELORUSSIA…
CONTANTI SALUTI - LA BCE STA STUDIANDO L'EMISSIONE DI UNA MONETA DIGITALE PARALLELA ALL'EURO. LO RIVELA FABIO PANETTA DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE: ''UNA MONETA SOTTO FORMA ELETTRONICA AVENTE CORSO LEGALE E IN GRADO DI ISPIRARE LO STESSO GRADO DI FIDUCIA DELLE FORME TRADIZIONALI DI MONETA, OFFRENDONE GLI STESSI BENEFICI. L’EMISSIONE DI UN EURO DIGITALE SAREBBE NECESSARIA IN DIVERSI SCENARI. AD ESEMPIO…''
SE NON T'AMMAZZA IL COVID, MUORI DI FAME - TRECENTOMILA ANZIANI DEVONO CHIEDERE AIUTO PER MANGIARE A CAUSA DI DIFFICOLTA' ECONOMICHE – PER LA PRIMA VOLTA, COMPLICE LA PANDEMIA, SI STIMA CHE LA SPERANZA DI VITA SIA DESTINATA AD ABBASSARSI, CON UN CALO DI ADDIRITTURA 2 ANNI NELLE PROVINCE DEL NORD ITALIA PIÙ COLPITE. ACCANTO AGLI ANZIANI SI REGISTRA UNA DRAMMATICA CONDIZIONE PURE PER I BAMBINI...
“JUVENTUS-NAPOLI NON VA GIOCATA” - “ILNAPOLISTA” SCRIVE QUELLO CHE TUTTI PENSANO MA CHE NESSUNO VUOL SENTIR DIRE: “CHE COSA VUOLE FARE IL CALCIO ITALIANO? È UN POTENZIALE CLUSTER. È NELL’INTERESSE DI TUTTI, IN PRIMO LUOGO DELLA JUVENTUS, EVITARE CHE I LORO GIOCATORI ENTRINO IN CONTATTO CON CALCIATORI CHE POTREBBERO ESSERE POSITIVI. FACENDO GIOCARE JUVENTUS-NAPOLI, IL CALCIO ANDREBBE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CHE DA MESI VIENE INDICATA DAI VIROLOGI. SAREBBE UNA FOLLIA”
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…