TWEET-FLASH! – MICHELE ARNESE: “OLTRE 7 ORE FA FA IL DIRETTORE DI REPUBBLICA, MOLINARI, HA TWITTATO LA SUA INTERVISTA A POMPEO: SOLO 2 GIORNALISTI DI REPUBBLICA LO HANNO RITWITTATO” (ANTONELLO GUERRERA E TONIA MASTROBUONI, PIÙ L’EX DIRETTORE EZIO MAURO…)

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MAURIZIO MOLINARI TWITTA L INTERVISTA A MIKE POMPEO MAURIZIO MOLINARI TWITTA L INTERVISTA A MIKE POMPEO MAURIZIO MOLINARI MIKE POMPEO MAURIZIO MOLINARI MIKE POMPEO

 

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“JUVENTUS-NAPOLI NON VA GIOCATA” - “ILNAPOLISTA” SCRIVE QUELLO CHE TUTTI PENSANO MA CHE NESSUNO VUOL SENTIR DIRE: “CHE COSA VUOLE FARE IL CALCIO ITALIANO? È UN POTENZIALE CLUSTER. È NELL’INTERESSE DI TUTTI, IN PRIMO LUOGO DELLA JUVENTUS, EVITARE CHE I LORO GIOCATORI ENTRINO IN CONTATTO CON CALCIATORI CHE POTREBBERO ESSERE POSITIVI. FACENDO GIOCARE JUVENTUS-NAPOLI, IL CALCIO ANDREBBE NELLA DIREZIONE OPPOSTA CHE DA MESI VIENE INDICATA DAI VIROLOGI. SAREBBE UNA FOLLIA”

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