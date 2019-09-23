Slow motion of the greatest reaction ever to winning an award. Jason Bateman. The best. #Emmys2019 pic.twitter.com/EK5vfDfT0y— Danonymous Man (@DanonymousMan) 23 settembre 2019
VIDEO-FLASH! PER GLI AMANTI DI ''OZARK'', IL MOMENTO IN CUI JASON BATEMAN, IL PROTAGONISTA, VINCE L'EMMY PER LA MIGLIOR REGIA. LA REAZIONE SUA E DEL CAST, AL RALLENTATORE, È GIÀ DIVENTATA UN MEME… (VIDEO INTEGRALE)- -
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Slow motion of the greatest reaction ever to winning an award. Jason Bateman. The best. #Emmys2019 pic.twitter.com/EK5vfDfT0y— Danonymous Man (@DanonymousMan) 23 settembre 2019
ANCHE LE 'FORMICHE' NEL LORO PICCOLO FESTEGGIANO - DA PANETTA DI BANKITALIA AL CAPO DEGLI 007 VECCHIONE, DA SALVINI ALLA CORTEGGIATISSIMA BOSCHI, IL POTERE DICE MESSA (PAOLO) E GIANNI LETTA BENEDICE - I MINISTRI AMENDOLA E PISANO, PARLAMENTARI E LOBBISTI, MANAGER E MILITARI - LEGA, M5S, PD, FORZA ITALIA, FRATELLI D’ITALIA E LA VECCHIA DC - SEMBRA IL 4 LUGLIO MA È LA FESTA DI 'FORMICHE', LA RIVISTA PIÙ AMERIKANA CHE C’È…
ON THE ROAD – IL MIGLIOR MODO PER RIPRENDERSI DALLE FERIE? ORGANIZZARE IL PROSSIMO VIAGGIO SU QUATTRO O DUE RUOTE – DALLA “WILD ATLANTIC WAY” IN IRLANDA ALLE COLLINE DELL’ANDALUSIA – PER CHI AMA I PAESAGGI AUTUNNALI C’È LA “MONADNOCK REGION LOOP” O IL FASCINO DELLA “ROUTE 66”- CHI NON VUOLE ALLONTANARSI DALL’ITALIA C'E'…
CHI SEMINA NON RACCOGLIE – ALLARME INFERTILITÀ IN ITALIA DOVE IL 15% DELLE COPPIE NON RIESCE AD AVERE FIGLI: SOLO NEL 2017 IN 78MILA SI SONO RIVOLTE AI CENTRI PMA PER AVERE UN BAMBINO – I CONSIGLI PER PRESERVARE LA FERTILITÀ: AL BANDO DROGHE E FUMO E MAI TRASCURARE ANCHE LA PIÙ BANALE INFEZIONE. OCCHIO ANCHE A PERDERE PESO TROPPO VELOCEMENTE E…