November 13, 2023
VIDEO FLASH - COSA SUCCEDE SE CI SI TUFFA SU UN LAGO GHIACCIATO? UNA BIONDA GNOCCHETTA IN COSTUME HA CORAGGIOSAMENTE PROVATO L'ESPERIENZA: HA PRESO LA RINCORSA E SI E' LANCIATA - ECCO COME E' FINITA...-
November 13, 2023
FLASH! – CARNE COLTIVATA, RISSA ASSICURATA! OLTRE ALL’INVERECONDA ZUFFA PRANDINI-DELLA VEDOVA, DALLA BUVETTE DI MONTECITORIO SI ALZANO FITTI RUMORS CHE RIPORTANO DI UN SECONDO PARAPIGLIA, PROTAGONISTA UN ALTRO PRETORIANO DEL COGNATO AGRICOLO D'ITALIA LOLLOBRIGIDA, TALE GIACOMO SALVITTI, SENATORE DI COLLEFERRO. LE GRIDA DELL'ARDITO DEL LOLLO COLDIRETTI-PENSIERO SONO RISUONATE IN TUTTO IL PALAZZO, PARE RIVOLTE ALLA CAPOGRUPPO DI ‘NOI MODERATI’, LA MITOLOGICA MICHAELA BIANCOFIORE (CONTATTATA DA DAGOSPIA, BIANCOFIORE HA RISPOSTO CON UN SECCO “NO COMMENT”)
DAGOREPORT! BANG! LA COMMISSIONE EUROPEA DELLA SORA URSULA HA INIZIATO A SPINGERE GIORGIA MELONI IN UN VICOLO CIECO (CONCESSIONI BALNEARI E ASSEGNO UNICO) - MA È SOLO L’INIZIO PERCHÉ QUANDO I NODI DEL MES, PATTO DI STABILITÀ, PNRR, ARRIVERANNO AL PETTINE, LA PREMIER COATTA DI PALAZZO CHIGI SI TROVERÀ DAVANTI IL MURO. E SVANIRANNO NEL VENTO I POLVERONI (PREMIERATO, MIGRANTI IN ALBANIA, ETC.) SOLLEVATI PER DISTRARRE L’OPINIONE PUBBLICA DALLA PRIMA URGENZA DEL PAESE: LA GRAVE SITUAZIONE ECONOMICA – AUMENTA IL GELO TRA IL TRUCE E LA DUCETTA, PER NIENTE D’ACCORDO SUL BRACCIO DI FERRO SALVINI-LANDINI. INVECE IL CAPOCCIONE LEGHISTA HA VOLUTO SOLLEVARE IL SUO “POLVERONE” MEDIATICO IN RISPOSTA ALLO SCIPPO SULLE QUESTIONE MIGRANTI DELLA DUCETTA, E HA SCELTO LO SCONTRO…
DAGOREPORT – FINO ALLA CLAMOROSA GAFFE SU “XI JINPING DITTATORE”, L’INCONTRO DI BIDEN CON IL PRESIDENTE CINESE ERA ANDATO BENE. ANZI, BENISSIMO. I DUE LEADER, MESSA DA PARTE LA QUESTIONE TAIWAN, HANNO TROVATO UN ACCORDO SU TUTTO: GLI USA HANNO DECISO DI ACCETTARE IL PIANO DI PACE DI PECHINO PER L’UCRAINA (“A ZELENSKY CI PENSIAMO NOI”). IN CAMBIO, IL DRAGONE FARÀ UNA MORAL SUASION SULL’IRAN PER CONVINCERLO A NON ENTRARE IN GUERRA CONTRO ISRAELE, E A SPEGNERE IL FUOCO DELLA GUERRA ANCHE IN YEMEN – LA RIAPERTURA DELLE COMUNICAZIONI MILITARI E DI INTELLIGENCE, IL CLIMA E IL FENTANYL: GLI ALTRI ACCORDI… - VIDEO
DAGOREPORT – CHE MOODY’S SONO? DOMANI È IL GIORNO DELLA VERITÀ PER L’ITALIA: L’AGENZIA DI RATING AMERICANA DOVRÀ DECIDERE SE DECLASSARE IL NOSTRO DEBITO A SPAZZATURA – LA BCE È IN PRESSING PER CONFERMARE IL RATING A BAA3, A UN PASSO DAL LIVELLO “JUNK”: CHRISTINE LAGARDE HA ATTIVATO UNA “MORAL SUASION” PER EVITARE CHE VENGA GIÙ TUTTO. IL MOTIVO DI TANTO INTERESSE? FRANCOFORTE HA NEL PANCIONE 716 MILIARDI DI EURO DI TITOLI PUBBLICI ITALIANI…
FLASH! - IL NOME DI MATTEO BONELLI, AVVOCATO DEL CELEBRE STUDIO BONELLI-EREDE, GIÀ LO SCORSO ANNO ERA STATO ASSOCIATO A QUELLO DI BEPPE GRILLO. I DUE HANNO DA TEMPO UN BUON RAPPORTO: NEL 2021 SUL BLOG DEL FONDATORE DEI 5STELLE ERA APPARSO UN PENSOSO ARTICOLO FIRMATO DA BONELLI: “CRISI DELLA DEMOCRAZIA, TRANSIZIONE DIGITALE E FUTURO DEL LAVORO” - DOPO LO SHOW GRILLESCO DA FAZIO, L’INDISCREZIONE DI IERI È DIVENTATA CERTEZZA: È BONELLI IL NUOVO SPIN-DOCTOR CHE HA PRESO IL POSTO DI CASALEGGIO NEL CAPOCCIONE DI GRILLO…