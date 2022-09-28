VIDEO FLASH - IN DIRETTA SUI CANALI DEL GRUPPO GEDI, GIANLUCA DI FEO SI FA SCAPPIARE UN BESTEMMIONE MENTRE E' COSTRETTO A COMMENTARE LA VITTORIA DI FRATELLI D'ITALIA: "CIOE'...RAVENNA HA VOTATO A DESTRA...PORCOD..."

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LA BESTEMMIA DI GIANLUCA DI FEO

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