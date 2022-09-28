LA BESTEMMIA DI GIANLUCA DI FEO
LA BESTEMMIA DI GIANLUCA DI FEO
VIDEO FLASH - IN DIRETTA SUI CANALI DEL GRUPPO GEDI, GIANLUCA DI FEO SI FA SCAPPIARE UN BESTEMMIONE MENTRE E' COSTRETTO A COMMENTARE LA VITTORIA DI FRATELLI D'ITALIA: "CIOE'...RAVENNA HA VOTATO A DESTRA...PORCOD..."-
LA BESTEMMIA DI GIANLUCA DI FEO
CAFONALINO PROFUMATO – NELL’ATELIER DELLA CREATRICE DI PROFUMI LAURA BOSETTI TONATTO SI FESTEGGIANO I 32 ANNI DEL DIVO DEL FLAMENCO SERGIO BERNAL – DA ANGELO BUCARELLI A MARILÙ LUCREZIO FINO A CECILIA PRIMERANO, TUTTI FELICI E CONTENTI DI SNIFFARE LE FRAGRANZE IDEATE DALLA PADRONA DI CASA, DI PARLARE DEI SEGRETI DELLA REGINA ELISABETTA CON IL MARITO VITTORIO SABADIN E DI MAGNA’ LA TORTA CON I FRUTTI DI BOSCO PREPARATA PER IL BONISSIMO E TONICISSIMO BALLERINO SPAGNOLO…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
QUAL È IL MODO MIGLIORE PER MANTENERE IL CERVELLO IN SALUTE MENTRE INVECCHIAMO? ESISTONO INNUMEREVOLI STUDI CHE DESCRIVONO IN DETTAGLIO I MODI PER PREVENIRE IL DECLINO COGNITIVO, MA UN TEAM DI RICERCATORI NORVEGESI HA TROVATO IL MODO DI RIASSUMERE IL TUTTO CON TRE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI: ESERCIZIO FISICO, SOCIALITÀ E NUOVI HOBBY…