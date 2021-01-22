VIDEO-FLASH! - FERMI TUTTI: DOMENICA A “NON È L’ARENA” CI SARANNO NUOVE SCOTTANTI RIVELAZIONI SULLE FESTE DI ALBERTO GENOVESE – DUE DELLE SEI RAGAZZE CHE ACCUSANO L’IMPRENDITORE DI STUPRO PARLERANNO IN ESCLUSIVA CON GILETTI…- -
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CHE JOYA ESSERE BISEXUAL - ORIANA SABATINI, FIDANZATA DI PAULO DYBALA, HA AMMESSO DI ESSERE ATTRATTA ANCHE DALLE DONNE - NIPOTE DELLA STELLA DEL TENNIS GABRIELA, FIGLIA D'ARTE DI DUE ATTORI, È INFLUENCER DA 5 MILIONI DI FOLLOWER - E NONOSTANTE IL FISICO BOMBASTICO SI SENTE IN DOVERE DI INFLIGGERCI UN PISTOLOTTO SUL BODYSHAMING: "HO SCONFITTO ANORESSIA E BULIMIA, OGGI SONO FELICE COSÌ..." (TE CREDO...) - VIDEO
AVERE LA FACCIA COME IL CONTE CASALINO - A FURIA DI SENTIRLO RIPETERE A RETI ED EDICOLE UNIFICATE CHE “LA DELEGA AI SERVIZI È RESPONSABILITÀ DEL PREMIER”, PENSAVAMO CHE IL CAZZARO CON LA POCHETTE, MAI E POI MAI AVREBBE CEDUTO ALLA RICHIESTA DI RENZI E PD DI MOLLARE LA DELEGA. INVECE OGGI SIAMO A BENASSI – UN BEL “MA MI FACCIA IL PIACERE!’’ SE LO MERITA ANCHE TRAVAGLIO: "QUELLA SUI SERVIZI È STATA L’ENNESIMA TEMPESTA NEL BICCHIERE D’ACQUA, UN’ALTRA SCUSA DEI RENZIANI" - PAZIENZA, RAGAZZI, DÀI: PENSAVATE FOSSE UNA PASSEGGIATA, INVECE ERA UNA VIA TRUCIS
UN AUTOGRILL PER LA TESTA - L'AZIENDA CROLLA IN BORSA DOPO L'ANNUNCIO DELL'AUMENTO DI CAPITALE: CHIEDERÀ 600 MILIONI AL MERCATO - NUOVA TEGOLA PER I BENETTON, MENTRE L'ALTRA SOCIETÀ DEL GRUPPO, ASPI, HA PRESENTATO AL MERCATO IL PIANO INDUSTRIALE AL 2024: L'OBIETTIVO È ASSUMERE 2.900 PERSONE ED EFFETTUARE INVESTIMENTI PER 6,1 MILIARDI...
DIO E’ MORTO, MARX PURE E BALOTELLI HA “MAL DI STOMACO”: “L’ITALIA E’ NEL DEGRADO” - BALO POLITIK SULLA GESTIONE DELLA PANDEMIA: “MI SPIEGATE CHE ZONA ROSSA È QUESTA CON IL TRAFFICO ODIERNO QUASI MAGGIORE ALLA NORMALITÀ? TUTTI QUESTI SFORZI PER POI ARRIVARE A UN ALTRO LOCKDOWN? MA È POSSIBILE CHE…”
DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO
VOLETE SAPERE QUALI SONO I PASSAPORTI PIÙ POTENTI DEL MONDO IN TEMPI DI PANDEMIA? LA CLASSIFICA DI “HENLEY & PARTNERS”, CHE ANALIZZA I DOCUMENTI DI 199 PAESI, CONFERMA IN TESTA IL GIAPPONE. L’ITALIA SI PIAZZA QUARTA – AI PRIMI POSTI DELLA GRADUATORIA CI SONO I PASSAPORTI DELL’AREA DELL’ASIA-PACIFICO. IL MOTIVO? MOLTO PIÙ ATTUALE DI QUELLO CHE SI POSSA PENSARE…
MEGLIO UNA DOSE OGGI CHE L'IMMUNITÀ DOMANI - VISTI I RITARDI SULLA DISTRIBUZIONE DEI VACCINI, IL DOTTOR REMUZZI ELENCA I VANTAGGI DI RINVIARE LA SECONDA INIEZIONE: "L'EFFICACIA DI UNA SOLA INOCULAZIONE PFIZER ARRIVA ALL'80% E ANCHE OLTRE. COSÌ POSSIAMO CONSENTIRE A PIÙ PERSONE DI ARRIVARE PROTETTE ALL'ESTATE" - "UN ECCESSO DI RISPOSTA IMMUNE POTREBBE SPINGERE IL VIRUS A MUTARE, QUINDI NO A DUE DOSI TROPPO RAVVICINATE…"