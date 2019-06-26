VIDEO-FLASH! HIGHLANDER DJ PLANA SULLA PRIMA PUNTATA DI ''TEMPTATION ISLAND'' E PRODUCE L'ENNESIMO, IMPERDIBILE, TORMENTONE - PIEDINI FOTONICI, DONNE CHE CERCANO UOMINI, GENTE CHE SI SOTTERRA E REMIX IMPROBABILI...-
MA E’ GIANRICO CAROFIGLIO O MARIO BREGA? - “C'È STATO UN PERIODO IN CUI SONO RIMASTO COINVOLTO IN NUMEROSE RISSE. SEMBRO PACATO MA L'APPARENZA INGANNA. UNA VOLTA CAMMINAVO PER STRADA, QUANDO…" - LO SCRITTORE, EX MAGISTRATO E GIA’ PARLAMENTARE PD, PARLA DEL CASO LOTTI: "L'AUTOSOSPENSIONE DA UN PARTITO È UNA COSA POCO SERIA. A ZINGARETTI HO DETTO CHE..." – I ROMANZI, IL KARATE E QUANDO LO SFOTTEVANO DANDOGLI DEL 'BRUCE LEE'
GUERRA CAPITALE – RIFIUTI, CADAVERI ALL’UNIVERSITÀ, SCALE IM-MOBILI: LA ROMA DI VIRGINIA RAGGI SCATENA GLI APPETITI DI TUTTI I PARTITI – I CANDIDATI? LA MELONI, DIBBA E CALENDA - SALVINI, DI MAIO E ZINGARETTI SAREBBERO FELICI DI TOGLIERSELI DI TORNO...
CAFONALINO - DA CAREY MULLIGAN A GINEVRA ODESCALCHI, PARATA IN TACCO 12 A CASTEL SANT’ANGELO, PER L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI BULGARI - DA LUIGI GUBITOSI A VALTER MAINETTI, DA GIAMPAOLO LETTA ALLA MUMMIFICATA MARISELA FEDERICI, DA GIUSEPPE DI PIAZZA FINO AL VICE-SINDACO LUCA BERGAMO, IL PIU' CHIC: MAGLIETTA DA "FACCIO UN SALTO AL BAR" - FOTOGALLERY
IL RISTORANTE PIÙ BELLO AL MONDO COL MANZO SCADUTO - PARLANO GLI CHEF DI ''GROTTA PALAZZESE'' DI POLIGNANO A MARE, UNO DEI LUOGHI PIÙ FAMOSI AL MONDO, DOPO LA FIGURACCIA DELLA MULTA, TRA MANZO GIAPPONESE SCADUTO E PESCE NON TRACCIABILE. ''L'UNICO ERRORE CHE CI RIMPROVERIAMO È…''
NON AVRAI ALTRO DIO ALL’INFUORI DEL WEB – SE SIETE DIPENDENTI DA COMPUTER, SMARTPHONE E VIDEOGIOCHI SAPPIATE CHE A MILANO C’È UN AMBULATORIO SPECIALIZZATO PER DISINTOSSICARSI – I MALATI DI INTERNET (I PIÙ GRAVI SONO UNDER 15) AFFRONTANO UN PROCESSO DI "DIGITAL DETOX" E IMPARANO A CAPIRE CHE ANSIA, STRESS, INSONNIA, IRRITABILITÀ, DISTURBI DELL'UMORE E DELL'ATTENZIONE, MA ANCHE DEPRESSIONE E ATTACCHI DI PANICO, NON SONO ALTRO CHE...