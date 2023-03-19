VIDEO-FLASH! - “PRENDETEVI LA RESPONSABILITÀ DI FARE QUESTE LEGGI, CAZZO!”: A LUCIA ANNUNZIATA PARTE LA FRIZIONE DURANTE L’INTERVISTA AL MINISTRO DELLA FAMIGLIA, EUGENIA ROCCELLA, PARLANDO DI MATERNITÀ SURROGATA – IL MINISTRO RIBATTE: “VEDO CHE SI COINVOLGE” E LA GIORNALISTA SI SCUSA

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LA POLEMICA BENPENSANTE DEL GIORNO ARRIVA DA SANTA MARIA DI SALA, IN PROVINCIA DI VENEZIA – GLI INDIGNATI IN SERVIZIO PERMANENTE SE LA SONO PRESA CON LA PUBBLICITÀ DI UNA CENA DI GALA, DOVE SI CHIEDEVA UN DRESS CODE “PARTICOLARE” (MA NEMMENO TANTO): UOMINI IN ABITO ELEGANTE, DONNE CON TACCO DI ALMENO 7 CM - IL POST FACEBOOK È STATO RIMOSSO ED ERA CORREDATO, SIGNORA MIA, DA UNA BONAZZA MEZZA NUDA. EMBÈ? SE L’OBIETTIVO ERA ATTRARRE L’ATTENZIONE, CHE CASPITA DOVEVANO METTERCI? UN PANZONE IN CIABATTE?

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CAFONALINO - ALLA BASILICA DI SANT’ANASTASIA A ROMA, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PADRE ENZO FORTUNATO, VA IN SCENA IL “PROCESSO A PAPA FRANCESCO”, CON IL DIRETTORE DEL “CORRIERE”, LUCIANO FONTANA, E QUELLO DI “AVVENIRE”, ANDREA TARQUINIO, LUCIA ANNUNZIATA E ANDREA RICCARDI – IN PLATEA SFILANO L'AD DI ENEL STARACE, IL CARDINALE BASSETTI, L'AVVOCATO GIORGIO ASSUMMA, IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA, MICHELANGELO PISTOLETTO, DOMENICO DE MASI – SPECIAL GUEST PAOLO FRESU CON LA SUA TROMBA –  VIDEO + FOTO BY DI BACCO  

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