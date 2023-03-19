Lucia Annunziata sbotta contro la ministra Roccella e si fa scappare un "cazzo"— Lorenzo (@Usaunaltronome) March 19, 2023
Settimana prossima al suo posto mettono Diaco a fare catechismo#mezzorainpiu pic.twitter.com/YKkqdtMjkd
VIDEO-FLASH! - “PRENDETEVI LA RESPONSABILITÀ DI FARE QUESTE LEGGI, CAZZO!”: A LUCIA ANNUNZIATA PARTE LA FRIZIONE DURANTE L’INTERVISTA AL MINISTRO DELLA FAMIGLIA, EUGENIA ROCCELLA, PARLANDO DI MATERNITÀ SURROGATA – IL MINISTRO RIBATTE: “VEDO CHE SI COINVOLGE” E LA GIORNALISTA SI SCUSA-
Lucia Annunziata sbotta contro la ministra Roccella e si fa scappare un "cazzo"— Lorenzo (@Usaunaltronome) March 19, 2023
Settimana prossima al suo posto mettono Diaco a fare catechismo#mezzorainpiu pic.twitter.com/YKkqdtMjkd
LA POLEMICA BENPENSANTE DEL GIORNO ARRIVA DA SANTA MARIA DI SALA, IN PROVINCIA DI VENEZIA – GLI INDIGNATI IN SERVIZIO PERMANENTE SE LA SONO PRESA CON LA PUBBLICITÀ DI UNA CENA DI GALA, DOVE SI CHIEDEVA UN DRESS CODE “PARTICOLARE” (MA NEMMENO TANTO): UOMINI IN ABITO ELEGANTE, DONNE CON TACCO DI ALMENO 7 CM - IL POST FACEBOOK È STATO RIMOSSO ED ERA CORREDATO, SIGNORA MIA, DA UNA BONAZZA MEZZA NUDA. EMBÈ? SE L’OBIETTIVO ERA ATTRARRE L’ATTENZIONE, CHE CASPITA DOVEVANO METTERCI? UN PANZONE IN CIABATTE?
L’INFLAZIONE SOTTO L’OMBRELLONE – QUEST’ANNO PREPARATEVI ALLA STANGATA: LA SPESA PER LE VACANZE, COME TUTTO IL RESTO, AUMENTANO VERTIGINOSAMENTE. SI COMINCIA GIÀ CON IL PONTE DI PASQUA: NEGLI ALBERGHI I RINCARI ARRIVANO AL 30%, POI C’È IL CARO VOLI E INFINE LE TASSE DI SOGGIORNO. MORALE DELLA FAVA: IL BUDGET MEDIO CRESCERÀ DI ALMENO 500 EURO A FAMIGLIA…
IL NAPOLI TRITURA IL TORINO: 0-4! OSIMHEN REALIZZA UNA DOPPIETTA, A SEGNO ANCHE KVARA E NDOMBELE. IL NAPOLISTA: “QUEL CHE COLPISCE È LA FURIA AGONISTICA CHE NON SI PLACA MAI, COME VUOLE SPALLETTI CHE SI INFURIA COME SE STESSE GIOCANDO LA FINALE DI CHAMPIONS. NON SI MOLLA MAI. NON CI SI ACCONTENTA MAI. NEMMENO SUL 3-0 NEI RECUPERI IN FASE DIFENSIVA. LA FAME DI QUESTA SQUADRA È INSAZIABILE. LA VENA SUL COLLO LA MOSTRANO TUTTI…”
CAFONALINO - ALLA BASILICA DI SANT’ANASTASIA A ROMA, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PADRE ENZO FORTUNATO, VA IN SCENA IL “PROCESSO A PAPA FRANCESCO”, CON IL DIRETTORE DEL “CORRIERE”, LUCIANO FONTANA, E QUELLO DI “AVVENIRE”, ANDREA TARQUINIO, LUCIA ANNUNZIATA E ANDREA RICCARDI – IN PLATEA SFILANO L'AD DI ENEL STARACE, IL CARDINALE BASSETTI, L'AVVOCATO GIORGIO ASSUMMA, IL PRESIDENTE FIGC GRAVINA, MICHELANGELO PISTOLETTO, DOMENICO DE MASI – SPECIAL GUEST PAOLO FRESU CON LA SUA TROMBA – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE