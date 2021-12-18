VIDEO-FLASH! – FEDEZ E CHIARA FERRAGNI SONO SCESI PER STRADA A MILANO, DOPO LA SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO IN PROVINCIA DI BERGAMO – IL RAPPER CONDIVIDE UN ARTICOLO CHE PARLA DELLA GENTE IMPANICATA E FA UN COMMENTO SARCASTICO: “MA PARLANO DI NOI”. LA MOGLIE SI LIMITA A UN “CHE PAURA, RAGA”

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TERREMOTO A MILANO, CHIARA FERRAGNI E FEDEZ PER STRADA

 

 

 

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