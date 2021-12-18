TERREMOTO A MILANO, CHIARA FERRAGNI E FEDEZ PER STRADA
VIDEO-FLASH! – FEDEZ E CHIARA FERRAGNI SONO SCESI PER STRADA A MILANO, DOPO LA SCOSSA DI TERREMOTO CON EPICENTRO IN PROVINCIA DI BERGAMO – IL RAPPER CONDIVIDE UN ARTICOLO CHE PARLA DELLA GENTE IMPANICATA E FA UN COMMENTO SARCASTICO: “MA PARLANO DI NOI”. LA MOGLIE SI LIMITA A UN “CHE PAURA, RAGA”-
CECCHERINI SALE AL COLLE! – IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI-EDITORI È STATO RICEVUTO AL QUIRINALE DA MATTARELLA. LO SCOPO DELL’INCONTRO ERA PRESENTARE AL CAPO DELLO STATO LO STATO DELLA PARTNERSHIP STRATEGICA CON APPLE SULLA “TECHNOLOGY-MEDIA LITERACY” – NON SOLO: ANDREA CECCHERINI HA PRESENTATO A MATTARELLA IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO “YOUNG FACTOR”. E INTANTO, ANCHE IL GRUPPO GEDI ENTRA NEL PROGETTO “IL QUOTIDIANO IN CLASSE”
STA MANOVRA PO’ ESSE PIUMA O PO’ ESSE FERO – COME CAMBIERÀ LA LEGGE DI BILANCIO? TUTTE LE PROPOSTE DI MODIFICA: CONTRO IL CARO ENERGIA, SARÀ POSSIBILE RAETIZZARE LE BOLLETTE SENZA INTERESSI – LE ALIQUOTE IRPEF PASSANO DA 5 A 4. VIA L’IRAP PER 835MILA LAVORATORI AUTONOMI E…
CAFONALINO - CON LA SCUSA DELLA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO DAVANTI AI PREZZEMOLINI DELLA NOBILTÀ ROMANA, BRUNO VESPA INFORCHETTA UN PIATTONE DI MACCHERONI ALLA CHITARRA DEGUSTANDO VINI PREGIATI A PALAZZO DORIA PHAMPILJ - IL PADRONE DI CASA ALESSANDRO RAPPINI DI CASTELDELFINO E IL PADRE ANDREA HANNO ACCOLTO MARISELA FEDERICI, FABRIZIO COLONNA, FULCO RUFFO DI CALABRIA E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 28.532 NUOVI CASI E 120 MORTI, CON 669.160 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 4,3% - IL PRESIDENTE DELL’ISS BRUSAFERRO: “NEGLI ULTIMI GIORNI LA CURVA DEI CONTAGI CONTINUA A CRESCERE E L’INCIDENZA DELL’ULTIMA SETTIMANA È SALITA NETTAMENTE, A LIVELLI INFERIORI RISPETTO AL RESTO D’EUROPA, MA C’E’ UNA CRESCITA...”