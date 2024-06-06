VIDEO-FLASH! - "80 ANNI FA, 156 MILA UOMINI SBARCAVANO IN... LOMBARDIA" - LA GAFFE DI DOMENICO MAROCCHI, IN DIRETTA A "UNO MATTINA ESTATE", CHE CONFONDE LA NORMANDIA CON LA REGIONE ITALIANA - IL CONDUTTORE, ALESSANDRO GRECO, DOPO QUALCHE MINUTO LO SBERTUCCIA: "VOLEVO SAPERE COME PROCEDE LO SBARCO IN LOMBARDIA" - I COMMENTI DEI TWITTAROLI: "SALVATE IL SOLDATO BRAMBILLA"; "D-DAY STA PER DUOMO DAY"; "MEMORABILE LO SBARCO SULLE RIVE DELL'IDROSCALO..."-
DAGOREPORT – È STATO L’OMBRA DI SILVIO BERLUSCONI. ANTONIO BATTAGLIA, DETTO NINO, È UN EX CARABINIERE IN ASPETTATIVA, CHE DAL 1990 HA RICOPERTO IL RUOLO DI CAPOSCORTA DEL CAV - PASSATO A MIGLIOR VITA IL SIRE DI ARCORE, L'AITANTE BATTAGLIA ORA SI DIVIDE TRA LA "VEDOVA" MARTA FASCINA E LA RUSSA, IL PIÙ BERLUSCONIANO TRA I “CAMERATI”: FU IGNAZIO A LIMARE CON SILVIO LA LISTA DEI MINISTRI CHE AVREBBE AVUTO FORZA ITALIA. E QUANDO LA DUCETTA SI OPPOSE A LICIA RONZULLI...
DAGOREPORT - SE “IL MESSAGGERO” PIANGE, “IL GIORNALE” NON RIDE. L’EDITORE IN CAPO, ANTONIO ANGELUCCI, DEPUTATO DELLA LEGA MA SOTTO SOTTO “CUOR DI MELONI”, PRETENDE DI SCEGLIERE PERSONALMENTE GLI EDITORIALISTI DEI SUOI GIORNALI, CASSANDO LE FIRME SGRADITE: IN PRIMA FILA, AUGUSTO MINZOLINI – IN COMPENSO ANGELUCCI È STATO TRAFITTO DA UNA BRUCIANTE “COTTA” PER IL NUOVO DIRETTORE DEL “TEMPO”, IL SINUSOIDALE TOMMASO CERNO - DOPO LA FATIDICA DATA DEL 9 GIUGNO SONO IN MOLTI, TRA GLI “ADDETTI AI LIVORI”, A PRONOSTICARE UN RIMESCOLAMENTO DI POLTRONE APICALI NELL’IMPERO EDITORIALE DI ANGELUCCI
DAGOREPORT – AI CAMERATI D'ITALIA GIAMPAOLO ROSSI HA FATTO PRESENTE CHE E' DISPONIBILE A DISCUTERE IL FUTURO ORGANIGRAMMA DI MAMMA RAI MA PRETENDE PER SE' L'ULTIMA PAROLA. INOLTRE NON VUOLE UN DG TRA LE PALLE. AL MASSIMO, UN COORDINATORE UNICO DEI GENERI (IN POLE, STEFANO COLETTA). ALTRIMENTE LA RAI SPARISCE, SCARICANDO TUTTE LE COLPE SU ROBERTO SERGIO – A RENDERLO INTRANSIGENTE IL RANCORE DEI DIPENDENTI DI DESTRA RIUNITI NEL SINDACATO UNIRAI, CHE SOGNANO DI FARE CARRIERA - IN BASE AI VOTI DEL 9 GIUGNO, AVVERRA' LA SPARTIZIONE DEI POSTI TRA GLI ALLEATI DI GOVERNO...
DAGOREPORT – "IL MESSAGGERO" DELLE VOCI: BARBANO AVEVA O NO CONCORDATO UNA LINEA EDITORIALE PRO-MELONI CON CALTAGIRONE? – IL “SURREALE” COLLOQUIO FINALE TRA I DUE E LA DELEGITTIMAZIONE DI AZZURRA CHE AVEVA SCELTO BARBANO CHE BABBO CALTA AVEVA GIA' CACCIATO DA "IL MATTINO" – QUEL CHE È CERTO È CHE È LA PRIMA VOLTA, NELLA STORIA DELL’EDITORIA ITALIANA, CHE UN DIRETTORE VIENE ACCOMPAGNATO ALLA PORTA DOPO APPENA 28 GIORNI DI MANDATO - BASTA? NON BASTA: A BARBANO E' STATO NEGATO ANCHE DI ACCOMIATARSI DAI LETTORI CON L’ULTIMO EDITORIALE - (ASPETTASI NEWS DA PRODI...)
DAGOREPORT – ULTIME DALLA CAMPAGNA ELETTORALE PIU' DEMENZIALE DEGLI ULTIMI 30 ANNI - LA PANTOMIMA DI GIORGIA DUEMELONI SUI MIGRANTI ALLA DNA È STATA L’OCCASIONE PER UNIRE LA PROPAGANDA ELETTORALE A UN NUOVO ATTACCO ALL’ARCINEMICO DE LUCA – LA DUCETTA E CONTE TREMANO PER L'ASTENSIONE NEL SUD (LA FINE DEL REDDITO DI CITTADINANZA E DEL SUPERBONUS SI PAGANO): FDI TRA 25/26%, M5S SOTTO 15% - SALVINI A LETTO CON VANNACCI FA INCAZZARE IL CARROCCIO DEL NORD (ASTENSIONISMO) E TAJANI GONFIA LE VELE CON IL SANTINO DI BERLUSCONI - ELLY RISALE GRAZIE AI CONSIGLI DEI VOLPONI DEL PD: MENO “FROCIAGGINE” WOKE, PIÙ SALARI E SANITA' – LA LOTTA DI RENZI, CALENDA E SINISTRATI PER SUPERARE IL 4%...