VIDEO FLASH - SAPETE QUALI SONO I SITI INTERNET PIU' VISTI AL MONDO? - NEL 1993 NELLA TOP TEN C'ERANO AOL, PRODIGY, COMPUSERVE, BLOOMBERG, MTV E NETSCAPE - OGGI NESSUNO DI QUESTI E' ANCORA TRA I PIU' VISITATI - AL PRIMO POSTO C'E' GOOGLE, POI YOUTUBE, FACEBOOK E TWITTER - MA LA VERA SORPRESA E'... - VIDEO

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SITI INTERNET PIU' POPOLARI DAL 1993

 

 

 

 

 

 

 

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“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO

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