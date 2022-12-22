SITI INTERNET PIU' POPOLARI DAL 1993
VIDEO FLASH - SAPETE QUALI SONO I SITI INTERNET PIU' VISTI AL MONDO? - NEL 1993 NELLA TOP TEN C'ERANO AOL, PRODIGY, COMPUSERVE, BLOOMBERG, MTV E NETSCAPE - OGGI NESSUNO DI QUESTI E' ANCORA TRA I PIU' VISITATI - AL PRIMO POSTO C'E' GOOGLE, POI YOUTUBE, FACEBOOK E TWITTER - MA LA VERA SORPRESA E'... - VIDEO-
“GUARDIAMO IL CIELO CON PAURA, SENTIAMO GLI AEREI MENTRE GIOCHIAMO. MA NON LASCIO L’UCRAINA” – MIRCEA LUCESCU, EX TECNICO DEL BRESCIA E DELL’INTER, CONTINUA AD ALLENARE LA DINAMO KIEV SOTTO LE BOMBE E RACCONTA: “HO FORTI DOLORI ALLA SCHIENA ANCHE DOVUTI ALLE TANTE ORE CHE PASSIAMO IN PULLMAN PER I TRASFERIMENTO. NON POSSO TRADIRE QUESTI RAGAZZI. MI VOLEVA IL FENERBAHCE, MA HO DETTO NO” - DE ZERBI INVECE HA LASCIATO LO SHAKHTAR DONETSK: “LUI È GIOVANE E…”
“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SVACCATI PER LE FESTE – TRA PANETTONI, TORRONE, BRINDISI E SCORPACCIATE VARIE, CHI SI ABBUFFA TROPPO DURANTE IL PERIODO NATALIZIO POTREBBE TROVARSI SULLA BILANCIA FINO 5 CHILI IN ECCESSO – IL PROBLEMA È LA DISPONIBILITÀ DI DOLCI E SCHIFEZZE VARIE IN GIRO PER CASA, MA CI SONO ANCHE DEI FATTORI PSICOLOGICI A GIOCARE LA LORO PARTE – PER CERCARE DI CONTENERE L’APPETITO DA NATALE ALLA BEFANA, BASTA SEGUIRE ALCUNI SEMPLICI TRUCCHETTI...