VIDEO FLASH - LO SPETTRO DI BERLUSCONI AL QUIRINALE, SPINGE TRAVAGLIO FUORI DALLA REDAZIONE DEL "FATTO" E LO CONDUCE A "DOMENICA IN" - MARCOLINO NE APPROFITTA PER PRESENTARE IL SUO LIBRO SU INDRO MONTANELLI USCITO A LUGLIO DELLO SCORSO ANNO (CORRETE, ROBA FRESCA!) 

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MARCO TRAVAGLIO A DOMENICA IN

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QUESTA E’ TIM: UN CAMPO DI BATTAGLIA! - VIVENDI VUOLE PIETRO LABRIOLA COME NUOVO AD MA I FRANCESI HANNO 5 CONSIGLIERI SU 14 - IL FONDO AMERICANO KKR ASPETTA CHE IL BOARD DI TIM DIA DISCO VERDE ALLA DUE DILIGENCE, DOPO AVER AVUTO RISCONTRI POSITIVI DAL GOVERNO (CHE VEDE DI BUON OCCHIO LA SEPARAZIONE DELLA RETE) - IL CDA DEL GRUPPO HA INCARICATO GOLDMAN SACHS E LION TREE DI STUDIARE LA PROPOSTA DI KKR E CHIESTO A MEDIOBANCA E VITALE & C. DI ASSISTERE IL MANAGEMENT NELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO…

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MA CHE È STA CAFONATA? - "IL NAPOLISTA": “INSIGNE CHE UFFICIALIZZA IL SUO PASSAGGIO AL TORONTO CON UN VIDEO. UNA SORTA DI RIEDIZIONE DEL FRATELLO DI PARASCANDOLO DI “COSÌ PARLÒ BELLAVISTA”. UN ADDIO TALMENTE KITSCH, PER NON DIRE CAFONE, CHE SEMBRA IRREALE.” – “CI PARE CHE QUESTO VIDEO SPOSTI L’ASSE DEL DISCORSO. NON È PIÙ UNA COSA SERIA, SE MAI LO È STATA. NON STIAMO QUI A PARLARE DI RISPETTO PER LA MAGLIA E PER I TIFOSI. PERÒ UN MINIMO DI FORMA ANDREBBE TUTELATA…” - VIDEO

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