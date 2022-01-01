MARCO TRAVAGLIO A DOMENICA IN
MARCO TRAVAGLIO A DOMENICA IN
VIDEO FLASH - LO SPETTRO DI BERLUSCONI AL QUIRINALE, SPINGE TRAVAGLIO FUORI DALLA REDAZIONE DEL "FATTO" E LO CONDUCE A "DOMENICA IN" - MARCOLINO NE APPROFITTA PER PRESENTARE IL SUO LIBRO SU INDRO MONTANELLI USCITO A LUGLIO DELLO SCORSO ANNO (CORRETE, ROBA FRESCA!)-
MARCO TRAVAGLIO A DOMENICA IN
“DOPO SANREMO NON LAVORERAI PIÙ, AL MASSIMO TELELOMBARDIA” – IL SIPARIETTO TRA AMADEUS E CHECCO ZALONE CHE ANNUNCIA LA PRESENZA DEL COMICO SICILIANO AL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA – NEL VIDEO, DURANTE LA FIRMA DI UN CONTRATTO, LO SHOWMAN CHIEDE: “CHECCO, CI VIENI QUESTA VOLTA A SANREMO?” E ZALONE RISPONDE: “HAI FINITO DI PAGARE IL MUTUO? HAI COMPRATO UNA CASA A TUO FIGLIO? PERCHÉ…” - VIDEO
QUESTA E’ TIM: UN CAMPO DI BATTAGLIA! - VIVENDI VUOLE PIETRO LABRIOLA COME NUOVO AD MA I FRANCESI HANNO 5 CONSIGLIERI SU 14 - IL FONDO AMERICANO KKR ASPETTA CHE IL BOARD DI TIM DIA DISCO VERDE ALLA DUE DILIGENCE, DOPO AVER AVUTO RISCONTRI POSITIVI DAL GOVERNO (CHE VEDE DI BUON OCCHIO LA SEPARAZIONE DELLA RETE) - IL CDA DEL GRUPPO HA INCARICATO GOLDMAN SACHS E LION TREE DI STUDIARE LA PROPOSTA DI KKR E CHIESTO A MEDIOBANCA E VITALE & C. DI ASSISTERE IL MANAGEMENT NELLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO…
MA CHE È STA CAFONATA? - "IL NAPOLISTA": “INSIGNE CHE UFFICIALIZZA IL SUO PASSAGGIO AL TORONTO CON UN VIDEO. UNA SORTA DI RIEDIZIONE DEL FRATELLO DI PARASCANDOLO DI “COSÌ PARLÒ BELLAVISTA”. UN ADDIO TALMENTE KITSCH, PER NON DIRE CAFONE, CHE SEMBRA IRREALE.” – “CI PARE CHE QUESTO VIDEO SPOSTI L’ASSE DEL DISCORSO. NON È PIÙ UNA COSA SERIA, SE MAI LO È STATA. NON STIAMO QUI A PARLARE DI RISPETTO PER LA MAGLIA E PER I TIFOSI. PERÒ UN MINIMO DI FORMA ANDREBBE TUTELATA…” - VIDEO
CAFONALINO DEL CATETERE TEATRALE - A ROMA IL CLUB "OTIUM" METTE IN SCENA LA COMMEDIA "QUANDO RISORGE IL SOLE", CON 35 ATTORI NON PROFESSIONISTI, UNO PIU' GIURASSICO DELL'ALTRO, IMPARRUCCATI E IN COSTUME - SUL PALCO, TRA GLI ALTRI, SILVANA E GIANLUIGI AUGERO, LUCIO E FRANCESCO DESSOLIS, DAVIDE MOSCATO, GIANNI E MARIA ROMANA IETTO, ALBERTO E MARIA TERESA DI VECE, DANIELA SCHIAZZANO E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
“IN ITALIA SONO IN CORSO DUE PANDEMIE: UNA DA OMICRON E L'ALTRA DA DELTA” - IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO 'MARIO NEGRI', GIUSEPPE REMUZZI: “SE OMICRON RIUSCIRÀ A PRENDERE IL SOPRAVVENTO SULLA PRIMA, FORSE RIUSCIREMO A VEDERE LA DISCESA DELLA CURVA EPIDEMICA NEL GIRO DI QUALCHE SETTIMANA”