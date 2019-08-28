VIDEO! IL MIGLIORE EDITORIALE DEL GIORNO? E’ QUELLO DI FIORELLO SU INSTAGRAM! LO SHOWMAN CONTINUA A SPIEGARE LA CRISI CON LA METAFORA DI GATTI (LEGA), TOPI (M5s) E CANI (PD) – “SIAMO ITALIANI, C’E’ SEMPRE QUALCUNO DIETRO DI NOI: GLI AMERICANI SOSTENGONO I TOPI, I RUSSI SONO DIETRO AI GATTI. E CHI SOSTIENE I CANI? LE… - VIDEO-
TE LO DO IO IL RAMPOLLO! - LA REAZIONE DI EROS ALLE FOTO DI MARICA PELLEGRINELLI CHE BACIA CHARLEY VEZZA, RICCO EREDITIERE PIEMONTESE? UN PRIMO PIANO SU INSTAGRAM CON SORRISO SORNIONE E BEFFARDO CON UNA DIDASCALIA ROMANISSIMA, CHE IN TRE PAROLE RIASSUME TUTTO: ''DICHI A ME???''. ECCO CHE VUOL DIRE, ED ECCO PERCHÉ SI È GEO-LOCALIZZATO A CINECITTÀ…
PD-M5S: E’ IL GIORNO DELLA VERITA’ – IL CAPOGRUPPO DEM AL SENATO MARCUCCI INVIA MESSAGGI DI DISTENSIONE AI PENTASTELLATI: "DI MAIO? NON CI SONO VETI. IL VOTO M5S SU ROUSSEAU? OGNUNO HA LE SUE PROCEDURE. NOI SEGUIAMO LE NOSTRE…” - IL 5STELLE PATUANELLI: "DI MAIO DEVE STARE AL GOVERNO CON UN RUOLO"
LUXOTTICA AL FONDO – IL FONDO ATTIVISTA AMERICANO THIRD POINT SI METTE NEL MEZZO TRA ESSILOR E LUXOTTICA: NON SI SA ANCORA SE HA SUPERATO LA SOGLIA DEL 5% MA È CERTO CHE SI SIA COSTRUITO UNA BUONA QUOTA NEL GRUPPO NATO DALLA FUSIONE TRA I DUE GIGANTI DELL’OCCHIALERIA - GUIDATO DAL MILIARDARIO AMERICANO DANIEL LOEB, HA UNA DOTAZIONE DI 15 MILIARDI E NEGLI ULTIMI ANNI È INTERVENUTO IN SONY, NESTLÈ E… – VIDEO
LA SECONDA VITA DI LEYLA – PER 20 ANNI QUESTA RAGAZZA TURCA HA VISSUTO IN CASA PERCHÉ IL MONDO AVEVA PAURA DI LEI: A UN MESE E MEZZO I SUOI CUGINI LE AVEVANO USTIONATO IL VISO GIOCANDO CON IL FUOCO E LEI ERA RIMASTA SFIGURATA – POCHI GIORNI FA HA CHIESTO AIUTO AL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN E IL MINISTRO DELLA SALUTE LE HA FATTO SAPERE CHE RICEVERÀ UN TRAPIANTO DI FACCIA: “AVRA' IL SUPPORTO DI CUI HA BISOGNO…” (VIDEO)
"VERGOGNA, NON NEL MIO NOME"! SUI SOCIAL MOLTI TIFOSI DELL’INTER SI RIBELLANO ALLA COREOGRAFIA DELLA CURVA DEDICATA A DIABOLIK, L'ULTRÀ LAZIALE UCCISO IN UN AGGUATO – IN PASSATO, GLI INTERISTI AVEVANO ESPOSTO STRISCIONI PER RICORDARE ALTRI TIFOSI LAZIALI ASSASSINATI: VINCENZO PAPARELLI E GABRIELE SANDRI - GLI ULTRA’ NERAZZURRI HANNO CANTATO CORI A SOSTEGNO DI GIGI SIMONI, EX ALLENATORE INTERISTA GRAVEMENTE MALATO E ESPOSTO STRISCIONI DI VICINANZA A MIHAJLOVIC..
FUNERALINO DELLE PIANE - ''IL CINEMA ITALIANO FA SCHIFO, NON GLI HA PORTATO RISPETTO. DOV'ERA OGGI?'' UN PUPI AVATI DURISSIMO AI FUNERALI DI CARLO DELLE PIANE, IL CARATTERISTA CHE LUI TRASFORMÒ IN ATTORE FETICCIO. GARINEI: ''FORSE IL PIÙ GRANDE CARATTERISTA DI TUTTI I TEMPI'' - LA MOGLIE: ''VOLEVA CHE MI FACESSI BELLA IL GIORNO DEL SUO FUNERALE''
DOLCE VITA, MA DE CHE? – L’ITALIA ESCE MALISSIMO DAL SONDAGGIO DEL PORTALE DI VIAGGI” BIG 7 TRAVEL” CHE HA STILATO LA LISTA DELLE 50 CITTÀ PIÙ SOCIEVOLI, ACCOGLIENTI E AMICHEVOLI AL MONDO – IL BEL PAESE È RAPPRESENTATO SOLO DA ROMA CHE, PERÒ, SI TROVA ALL’ULTIMO POSTO DOPO BERLINO E CASABLANCA – IN VETTA ALLA CLASSIFICA C’È…
ODIFREDDI È CALDISSIMO! ''LEGALIZZIAMO TUTTE LE DROGHE, DALLA MARIJUANA ALL'ECSTASY, CHE SE USATA IN MANIERA SENSATA, TI FA VEDERE LE COSE IN MANIERA DIFFERENTE, COME INSEGNA ALDOUS HUXLEY. VINO E FUMO UCCIDONO MOLTO DI PIÙ - GLI ITALIANI SONO DEI VOLTAGABBANA, UN POPOLO CHE NON STUDIA - IL CALO DEMOGRAFICO È FINTO, SIAMO TROPPI SUL PIANETA E DOVREMMO LIMITARE LE NASCITE: FATE SESSO MA NON FATE FIGLI - LE CHIESE SONO DA NAZIONALIZZARE E TRASFORMARE IN MUSEI''