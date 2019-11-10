VIDEO! PARI E PATTY (PRAVO) – "LE MIE TRASGRESSIONI? HO AVUTO DUE UOMINI CONTEMPORANEAMENTE". ECCO CHI ERANO - LA CANTANTE PUNGOLATA DALLA VENIER RACCONTA A 'DOMENICA IN' IL SUO TRIANGOLO: "TRA I DUE MI MUOVEVO BENE, LO SAPEVANO. NON ERANO GELOSI PERCHE’ ERANO AMICI" – IL PUBBLICO RIDE E PATTY: "RAGA’, COSI’ VA IL MONDO, ALMENO IL MIO.." – VIDEO

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