patty pravo in concerto al gay village foto di bacco (2) patty pravo in concerto al gay village foto di bacco (6) patty pravo in concerto al gay village foto di bacco (1) riccardo fogli e patty pravo 6 Patti Pravo 1971 con Shel Shapiro patty pravo
VIDEO! PARI E PATTY (PRAVO) – "LE MIE TRASGRESSIONI? HO AVUTO DUE UOMINI CONTEMPORANEAMENTE". ECCO CHI ERANO - LA CANTANTE PUNGOLATA DALLA VENIER RACCONTA A 'DOMENICA IN' IL SUO TRIANGOLO: "TRA I DUE MI MUOVEVO BENE, LO SAPEVANO. NON ERANO GELOSI PERCHE’ ERANO AMICI" – IL PUBBLICO RIDE E PATTY: "RAGA’, COSI’ VA IL MONDO, ALMENO IL MIO.." – VIDEO-
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“LA RAGGI AMMETTA I PROPRI LIMITI E SI DIMETTA” – FRANCESCA PASCALE, DA 15 ANNI A FIANCO DI SILVIO, “SFRATTA” LA SINDACA: "ROMA E’ FUORI CONTROLLO. I TOPI PASSEGGIANO IN ALLEGRIA TRA I RIFIUTI. VORREI FARE UNA DOMANDA ALLA SINDACA. SI È FORSE ACCORTA CHE DOPO TRE ANNI NON È IN GRADO DI GESTIRE ROMA? SE È UNA DONNA INTELLIGENTE, DOVREBBE…"
LA VERITA’ (NON DETTE) SUL "MONTE DEI FIASCHI": LE CONDANNE DI MUSSARI, VIGNI E BALDASSARRI NON METTONO A FUOCO LE VERE RESPONSABILITA’ DEL CRAC DELL’ISTITUTO. IL “MONTE” ERA NELLA MANI DELLA POLITICA CHE A SIENA SIGNIFICAVA PD. DI SICURO LE COSE SAREBBERO ANDATE IN UN ALTRO MODO SE… - SARANNO RISARCITE BANKITALIA E CONSOB. ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ANDRANNO 50MILA EURO…
SANCHEZ, LA SENTI QUESTA VOX? SECONDO GLI EXIT POLL IN SPAGNA I SOCIALISTI IN TESTA, BOOM DELL'ULTRADESTRA DI VOX, TERZO PARTITO - RECUPERA IL PARTITO POPOLARE, CROLLA PODEMOS, LA MAGGIORANZA RESTA UN REBUS (SI PUO’ SEMPRE TORNARE ALLE URNE TANTO CI SONO ABITUATI)
IL FALSO STORICO SULLE NOTTI MAGICHE! CAZZULLO: PER SORRENTINO IL SAN PAOLO DI NAPOLI TIFO' ARGENTINA AI MONDIALI DEL ’90 PER AMORE DI MARADONA. MA UN GIORNALISTA, GIANLUCA ABATE, TESTIMONIA IL CONTRARIO. IL SAN PAOLO TIFAVA ITALIA; UN’ALTRA FONTE SOSTIENE CHE LE TRIBUNE TIFASSERO ITALIA, E LE CURVE ARGENTINA. SAREI CURIOSO DI SAPERE QUEL CHE NE PENSA “IL NAPOLISTA”, UNO DEI MIGLIORI SITI SPORTIVI ITALIANI…
CAFONAL “CIRCUS” - IL NUOVO HOTEL CHAPTER DI ROMA RIAPRE CON UN SUPER PARTY A TEMA CIRCO CON NANI, CONTORSIONISTE, CARTOMANTI E TRAPEZISTI - LUNGA LA LISTA DEI SOLITI NOTI ATTESI AL PARTY VISIONARIO E SOPRA LE RIGHE: TRA I PRIMI AD ARRIVARE LA SEMPRE BOMBASTICA ANNA FALCHI, VIOLANTE PLACIDO CON LOOK SBARAZZINO, MARINA LA ROSA SCOSCIATISSIMA, GIORGIA ROSSI SOBRIA E IL REDIVIVO ENRICO PAPI…
METTERE IL PEPE SULLA PIZZA - ''LA MICHELIN MI IGNORA MA IO HO FATTO LA RIVOLUZIONE''. FRANCO PEPE È CONSIDERATO IL MIGLIOR PIZZAIOLO AL MONDO. IL SUO LOCALE A CAIAZZO, PICCOLO PAESE DEL CASERTANO, È META DI PELLEGRINAGGIO. MA SE CERCHI NELL'AUGUSTA GUIDA, NON TROVI NULLA. ''NEL LOCALE, APPENA ENTRI, VEDI UN CARTELLO IN CUI SPIEGO AL CLIENTE CHE NON LEGGERÒ MAI UNA RECENSIONE SCRITTA SU QUALSIASI BLOG. CHI VUOLE DIRMI DELLE COSE, ME LE DICA IN FACCIA PRIMA DI PAGARE IL CONTO''
MEGLIO UN MARITO STRONZO DI UNA SORELLA ARPIA - UNO STUDIO DIMOSTRA CHE LE TENSIONI FAMILIARI CONTANO PIÙ DEL RAPPORTO COL PARTNER: LEGAMI DIFFICILI CON GENITORI, FRATELLI O MEMBRI DI UN NUCLEO ALLARGATO POSSONO FARE Più DANNI ALLA SALUTE DEGLI SCAZZI TRA INNAMORATI. PORTANO A CONDIZIONI CRONICHE, ICTUS E MAL DI TESTA