"Benvenuti al telegiornale della destra"
Portarsi avanti #elezioni2022pic.twitter.com/6nb34M1akw— Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 27, 2022
VIDEOFLASH! - "BUONGIORNO E BEN TROVATI DAL TELEGIORNALE DELLA DESTRA" - IL LAPSUS DELLA CONDUTTRICE DEL TGLA7 FA DIVERTIRE I TWITTAROLI: "SI SONO PORTATI AVANTI PER IL MINCULPOP" - BIANCA CATERINA BIZZARRI DOPO POCO SI SCUSA PER L'ERRORE: "IL TELEGIORNALE È DI LA7, CONTINUIAMO A PARLARE DEL CENTRODESTRA"-
"Benvenuti al telegiornale della destra"
Portarsi avanti #elezioni2022pic.twitter.com/6nb34M1akw— Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 27, 2022
“FACILE SOGNARE” CON L'ARTE: A MILANO LO "SPAZIO INCONTRO" PER I BAMBINI IN DIFFICOLTÀ (TRA CUI I FIGLI DELLE FAMIGLIE UCRAINE). ALLA SERATA DI PRESENTAZIONE AVVISTATE TRA SPRITZ E SORRISONI BARBARIE D’URSO, MARTINA COLOMBARI, LA REDIVIVA NATASHA STEFANENKO, VICTORIA CABELLO CHE RECENTEMENTE HA CONFESSATO DI VOLER LIMONARE PIER SILVIO BERLUSCONI E SYRIA IN VERSIONE DJ - L'INIZIATIVA PROMOSSA DA F"ACILE RISTRUTTURARE" IN COLLABORAZIONE CON LA ONLUS DI ANNA FOGLIETTA… - FOTO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
QUAL È IL MODO MIGLIORE PER MANTENERE IL CERVELLO IN SALUTE MENTRE INVECCHIAMO? ESISTONO INNUMEREVOLI STUDI CHE DESCRIVONO IN DETTAGLIO I MODI PER PREVENIRE IL DECLINO COGNITIVO, MA UN TEAM DI RICERCATORI NORVEGESI HA TROVATO IL MODO DI RIASSUMERE IL TUTTO CON TRE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI: ESERCIZIO FISICO, SOCIALITÀ E NUOVI HOBBY…