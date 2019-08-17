AGENZIA ‘STICAZZI! – SE VI AVANZA QUALCHE CARTA DI CREDITO, FATEVI SOTTO: LA PLASTIFICATA TAYLOR MEGA HA MOLLATO IL MILIONARIO IRANIANO HORMOZ VASFI E IL SUO YACHT - PRECIPITOSA FUGA DALLA COSTA SMERALDA PER “INCOMPATIBILITÀ DI CARATTERE”...

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LA LETTERA DI MELANIA RIZZOLI AI MALATI DI TUMORE AL CERVELLO: “NON FATEVI IMPRESSIONARE DALLA MORTE DI NADIA TOFFA, PERCHÉ LEI HA AVUTO UNO DI QUEI TIPI PER I QUALI NON CI SONO CURE CERTE E PER I QUALI LA SCIENZA E LA RICERCA STANNO LAVORANDO MOLTO. I SEGNI E I SINTOMI DELLA PRESENZA DI LESIONI OCCUPANTI SPAZIO NEL CRANIO SONO SIMILI, E RICONOSCERLI ALLO STADIO INIZIALE PUÒ MIGLIORARE LA PROBABILITÀ DI GUARIGIONE E DI SOPRAVVIVENZA, E QUANDO SI PRESENTA UNO DI QUESTI SINTOMI..."