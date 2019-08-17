AGENZIA ‘STICAZZI! – SE VI AVANZA QUALCHE CARTA DI CREDITO, FATEVI SOTTO: LA PLASTIFICATA TAYLOR MEGA HA MOLLATO IL MILIONARIO IRANIANO HORMOZ VASFI E IL SUO YACHT - PRECIPITOSA FUGA DALLA COSTA SMERALDA PER “INCOMPATIBILITÀ DI CARATTERE”...-
AGENZIA ‘STICAZZI! – SE VI AVANZA QUALCHE CARTA DI CREDITO, FATEVI SOTTO: LA PLASTIFICATA TAYLOR MEGA HA MOLLATO IL MILIONARIO IRANIANO HORMOZ VASFI E IL SUO YACHT - PRECIPITOSA FUGA DALLA COSTA SMERALDA PER “INCOMPATIBILITÀ DI CARATTERE”...-
CALENDA, SE VUOI ANDARE VAI - PER L'ENNESIMA VOLTA L’EX MINISTRO MINACCIA SU TWITTER DI USCIRE DAL PARTITO DEMOCRATICO IN CASO DI INTESA CON IL M5S: "LA POLITICA DELLE GIRAVOLTE HA DISTRUTTO LA CREDIBILITA' DELLA POLITICA" - MA “LO SPERMATOZOO D’ORO DEI PARIOLI” (COPY FULVIO ABBATE) LO SA CHE LA SUA PRESENZA NEL PARTITO NON SPOSTA MASSE DI VOTI?
TEMPESTA SU GENERAL ELECTRIC! - HARRY MARKOPOLOS, LA TALPA CHE AVEVA DENUNCIATO LA TRUFFA DI MADOFF, SOSTIENE CHE IL CONGLOMERATO USA NASCONDE 38 MILIARDI DI PERDITE NEI SUI BILANCI, GRAZIE A PRATICHE CONTABILI DISCUTIBILI E SPINGENDOSI FINO A DEFINIRLA “UNA FRODE MAGGIORE DI ENRON” - IL GRUPPO REPLICA: “RICOSTRUZIONE FALSA, È UNA MANIPOLAZIONE DEL MERCATO” - IL TITOLO RECUPERA DOPO AVER PERSO OLTRE 9 MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE
VALZER DELLE PUNTE - DZEKO RINNOVA CON LA ROMA E ALL’INTER PARTE IL CONTRO-CASTING PER DARE AD ANTONIO CONTE L’ATTACCANTE CHE CERCA - MAROTTA HA UN MAZZO DI CARTE DA CUI PESCARE: LLORENTE E’ L’AFFARE LOW COST, MAGARI CON SANCHEZ LAST MINUTE - SUL TACCUINO CI SONO ANCHE MILIK, REBIC E ZAPATA. MOLTO DIFFICILI WERNER E DYBALA…
CAFONALINO - MARIA FRANCESCA PROTANI, GIOVANE COMPAGNA DI VINCENZO CRIMI, REUCCIO DELLE FARMACIE A ROMA, HA VOLUTO SALUTARE AMICI E TARDONE CON IL PARTY A TEMA “CHEERS”. RIGOROSO IL DRESS CODE: GLI UOMINI IN CAMICIA BIANCA, LE DONNE CON LE MERCANZIE AL VENTO - GRAN PASSERELLA DI GNOCCHE - TRA GLI OSPITI IGNAZIO LA RUSSA E LA DEBORDANTE LILIAN RAMOS, IL PRINCIPE GIOVANELLI - GALLERY
AVETE SOLDI DA SPENDERE? ECCO LA LISTA DEI VENTICINQUE RISTORANTI PIÙ CARI DEL MONDO - GLI ESPERTI PARLANO DI DENARO BEN SPESO, MA IL CONTO VI FARÀ GIRARE LA TESTA (E LE PALLE) – NEL PIÙ “ECONOMICO” SI SPENDONO PER TRE PORTATE 200 EURO, MENTRE IL PIÙ CARO VI ACCOGLIERÀ IN UNA STANZA SPOGLIA CHE PRENDERÀ VITA CON UNA COMBINAZIONE DI LUCI E VIDEO PROIEZIONI AL COSTO DI “APPENA” 1650 EURO A PERSONA – E C’È ANCHE UN RISTORANTE IN ITALIA A 290…(VIDEO)
LA LETTERA DI MELANIA RIZZOLI AI MALATI DI TUMORE AL CERVELLO: “NON FATEVI IMPRESSIONARE DALLA MORTE DI NADIA TOFFA, PERCHÉ LEI HA AVUTO UNO DI QUEI TIPI PER I QUALI NON CI SONO CURE CERTE E PER I QUALI LA SCIENZA E LA RICERCA STANNO LAVORANDO MOLTO. I SEGNI E I SINTOMI DELLA PRESENZA DI LESIONI OCCUPANTI SPAZIO NEL CRANIO SONO SIMILI, E RICONOSCERLI ALLO STADIO INIZIALE PUÒ MIGLIORARE LA PROBABILITÀ DI GUARIGIONE E DI SOPRAVVIVENZA, E QUANDO SI PRESENTA UNO DI QUESTI SINTOMI..."