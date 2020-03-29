ALLORA NON CI SIAMO CAPITI? A PADOVA PIAZZA DELLE ERBE PRESA D'ASSALTO PER IL MERCATO NONOSTANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS. TANTE PERSONE SONO USCITE DI CASA PER ACQUISTARE PRODOTTI. LE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE? LETTERA MORTA – FOTO

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Da corrieredellosport.it

 

A Padova Piazza delle Erbe presa d'assalto per il mercato. Nonostante l'emergenza coronavirus, tante persone sono uscite di casa per acquistare prodotti.

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