ALT! L’ASSESSORE LOMBARDO ALESSANDRO MATTINZOLI, RICOVERATO PERCHE' RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS, MARTEDÌ 25 FEBBRAIO ERA A ROMA PER UN INCONTRO CON PATUANELLI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – HANNO PER CASO MESSO IN ISOLAMENTO PARTI DEL MINISTERO? E PATUANELLI HA FATTO IL CAUTELATIVO TAMPONE? AH, SAPERLO... – VIDEO

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