ALESSANDRO MATTINZOLI A ROMA IL 25 FEBBRAIO ALESSANDRO MATTINZOLI A ROMA IL 25 FEBBRAIO 2 ALESSANDRO MATTINZOLI A ROMA IL 25 FEBBRAIO 1
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FLASH! ANCHE AMY KLOBUCHAR SI È RITIRATA DALLE PRIMARIE DEM E APPOGGERÀ JOE BIDEN – IL FRONTE DEI MODERATI SI COMPATTA IN VISTA DEL "SUPER TUESDAY" DI DOMANI. C'È DIETRO LA MANONA DI OBAMA E DEI BIG DEMOCRATICI PER FAR FUORI (ANCORA) IL POPULISTA BERNIE?
È MORTO JACK WELCH, IL LEGGENDARIO EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI GENERAL ELECTRIC – AVEVA 84 ANNI E INIZIÒ A LAVORARE IN GE NEL 1960 COME INGEGNERE CHIMICO: 19 ANNI DOPO FU NOMINATO PRESIDENTE E POI CEO – QUANDO SALÌ AL TIMONE LA COMPAGNIA VALEVA APPENA 12 MILIARDI E SOTTO LA SUI GUIDA ARRIVÒ AL RECORD DI 410. I RICAVI SONO CRESCIUTI DI CINQUE VOLTE E GLI UTILI… – IL TWEET DI TRUMP
“COSÌ SI FALSA UN PO’ IL CAMPIONATO” - LO DICE PURE DINO ZOFF: “RIMANDARE JUVE-INTER HA CREATO PROBLEMI A NON FINIRE. BISOGNAVA FARE UNA SOSTA PER TUTTI” - “L’INTER E LA JUVE NON SO QUANTE PARTITE DEBBANO FARE E LA LAZIO SI STANCA DI MENO, MA AL DI LÀ DI QUESTO C’È UN PO’ DI SCOMPIGLIO E DI SITUAZIONI POCO CHIARE” – “SE SI RIMETTESSE TUTTO IN REGOLA TRA QUALCHE GIORNO È UN CONTO, ALTRIMENTI…”
CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)
ITALIA LAZZARETTO D'EUROPA - IL CORONAVIRUS AL NORD È L'APERTURA DEL ''DAILY MAIL'', UNO DEI SITI PIÙ VISTI AL MONDO: SARÀ UN DANNO MICIDIALE PER IL TURISMO E GLI AFFARI DELLE REGIONI PIÙ PRODUTTIVE DEL PAESE - STAMATTINA UN VOLO BRITISH AIRWAYS DA LONDRA A MILANO È PARTITO IN RITARDO PERCHÉ UN PASSEGGERO HA CHIESTO DI SCENDERE PER PAURA DEL VIRUS - BLOCCATI I VIAGGIATORI ARRIVATI A MAURITIUS SUL VOLO ALITALIA: O VANNO IN QUARANTENA O TORNANO INDIETRO