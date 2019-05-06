BETTINO CRAXI E IL LANCIO DI MONETINE ALL'HOTEL RAPHAEL
BETTINO CRAXI RACCONTA COSA AVVENNE ALL HOTEL RAPHAEL
BETTINO MEMORIES - IL 30 APRILE 1993, DOPO IL LANCIO DELLE MONETINE ALL’HOTEL RAPHAEL, BETTINO CRAXI FU OSPITATO DA GIULIANO FERRARA E RACCONTO' QUELL'ESPERIENZA: “MI HANNO INSULTATO PER DUE ORE, UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA, SUPPONGO. I MIEI COLLABORATORI SONO STATI AGGREDITI E SI PRETENDEVA AD OGNI COSTO CHE..." - IL VIDEO RACCONTO-
BETTINO CRAXI E IL LANCIO DI MONETINE ALL'HOTEL RAPHAEL
L’AMPLESSO IN UNA STANZA – GINO PAOLI E IL RETROSCENA SU “IL CIELO IN UNA STANZA”: “RACCONTA L'ORGASMO CON UNA PUTTANA DELLA QUALE MI ERO INNAMORATO. A QUEI TEMPI LE RAGAZZE NON TE LA DAVANO” – "IL TENTATO SUICIDIO? PENSAVO DI AVER GIÀ VISTO TUTTO. COL SENNO DI POI ERA UNA STRONZATA…" - E POI LA SANDRELLI, ORNELLA VANONI, MONTANELLI CHE MI ACCOGLIE DICENDO “FINALMENTE IL MIO POETA”, LA SINISTRA (“NON LA CAPISCO”), GRILLO E TONINELLI… - VIDEO
POLITICA SHOW - LA NUOVA MINISTRA DELLA DIFESA TRA RUM, REALITY E SCHERZI DA CASERMA, È PRONTA A SFIDARE THERESA MAY PER LA PREMIERSHIP - PENNY MORDAUNT È DIVENTATA CELEBRE PER AVER PARTECIPATO A UNO SHOW IN CUI SI ERA TUFFATA DAL TRAMPOLINO. E PERCHÉ AVEVA TENUTO IN PARLAMENTO UN DISCORSO SULL'IMPORTANZA DEL POLLAME, SOLO PER TENER FEDE A UNA SCOMMESSA CHE…
I DID IT... HUAWEI – COME HA FATTO L’AZIENDA CINESE A DIVENTARE IL LEADER GLOBALE DELLE RETI MONDIALI? NATA NEL 1987, SOLTANTO L’ANNO SCORSO HA INVESTITO 15 MILIARDI DI DOLLARI E POTREBBE PRESTO DIVENTARE IL PRIMO PRODUTTORE DI CELLULARI. I CINESI SANNO CHE GESTIRE L’INFRASTRUTTURA SIGNIFICHERÀ DOMINARE IL MONDO – LO SPEZZATINO DEL MONOPOLIO DELLA BELL E LA PARABOLA DI MOTOROLA: COME GLI USA SONO STATI FREGATI
VI HA CONTATTATO UN PRINCIPE NIGERIANO VIA MAIL? È OVVIAMENTE UNA TRUFFA, EPPURE C’È CHI CI CASCA – CI SONO MIGLIAIA DI TIPOLOGIE DI FRODI ONLINE, ALCUNE MOLTO PIÙ RAFFINATE E MENO SGAMABILI DI QUESTA – DAL CLASSICO PHISHING ALLE MAIL DI AMICI HACKERATI CHE CHIEDONO DENARO, DAL "PUMP AND DUMP" DI CRIPTOVALUTE AGLI ATTACCHI RANSOMWARE: TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE PER NON ESSERE FREGATI ONLINE…
CAPELLO, SENTI WANDA NARA: "ANCHE I SUOI GIOCATORI FACEVANO FOTO COME ICARDI" – E SCODELLA GLI SCATTI SENZA VELI DI BECKHAM E CANNAVARO – 'DON FABIO' AVEVA DETTO SUL CASO DELLE IMMAGINI HOT DI MAURITO: "NEL MIO SPOGLIATOIO UNO COME ICARDI NON SAREBBE NEPPURE ENTRATO, LA COSA NON SAREBBE STATA ACCETTATA” - NEL FRATTEMPO ARRIVA UN'ALTRA FOTO DI ICARDI E WANDA...
L’OPUS DEI POPOLI – CAFONALINO: AL CAMPUS BIO MEDICO DI ROMA SI METTE IN SCENA L’OMELIA “AMARE IL MONDO APPASSIONATAMENTE”, PRONUNCIATA DAL FONDATORE DELL’OPUS DEI JOSEMARÍA ESCRIVÀ, LETTA DA EDOARDO DE ANGELIS, NERI MARCORÈ E TOSCA – ALLA SERATA, CONDOTTA DA FLAVIO INSINNA, GRAN SFILATA DI STELLE D'ANTAN: LINO BANFI, GINA LOLLOBRIGIDA, MASSIMO RANIERI, TONY RENIS E…
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
L’ORA DELL’INFARTO – NELL’ARCO DELLE VENTIQUATTRO ORE CI SONO DEI MOMENTI CHE SONO PIÙ A RISCHIO DI ALTRI A CAUSA DELL’AUMENTO DEL LAVORO DEL CUORE: DURANTE LE PRIME ORE DEL MATTINO, INFATTI, SI HA UNA IPER-STIMOLAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO SIMPATICO CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA E DELLA FREQUENZA CARDIACA…