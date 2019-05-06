BETTINO MEMORIES - IL 30 APRILE 1993, DOPO IL LANCIO DELLE MONETINE ALL’HOTEL RAPHAEL, BETTINO CRAXI FU OSPITATO DA GIULIANO FERRARA E RACCONTO' QUELL'ESPERIENZA: “MI HANNO INSULTATO PER DUE ORE, UNA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA, SUPPONGO. I MIEI COLLABORATORI SONO STATI AGGREDITI E SI PRETENDEVA AD OGNI COSTO CHE..." - IL VIDEO RACCONTO

-

Condividi questo articolo

BETTINO CRAXI E IL LANCIO DI MONETINE ALL'HOTEL RAPHAEL

BETTINO CRAXI RACCONTA COSA AVVENNE ALL HOTEL RAPHAEL

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute