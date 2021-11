26 nov 2021 13:53

CHE CACTUS DI GIOCO! - LA CATENA DI NEGOZI WALMART E' STATA COSTRETTA A RITIRARE UN GIOCATTOLO MUSICALE PER BAMBINI PERCHE', TRA LE CANZONI IN RIPRODUZIONE, NE ERA STATA INSERITA UNA IN POLACCO CHE DECANTAVA L'USO DELLA COCAINA - IL "DANCING CACTUS TOY", PENSATO PER L'APPRENDIMENTO DEI PIU' PICCOLI, TRASMETTEVA INFATTI IL RAP "DOV'E' L'ANGUILLA BIANCA?" DELL'ARTISTA CYPIS, CHE ATTACCA COSI': "L'UNICA COSA NELLA MIA TESTA 7 SONO CINQUE GRAMMI DI COCAINA..."