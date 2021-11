“A CHI MI CRITICA RISPONDO COI FATTI: 10 MILIONI € RACCOLTI PER UNA TERAPIA INTENSIVA E PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO” – FEDEZ SI RACCONTA A 'VANITY' IN UN DIALOGO CON ENRICO MENTANA – LA DISCESA IN POLITICA? NON È STATA COLTA LA PALESE IRONIA, QUANDO LA POLITICA E' FORTE SA FARSI PRENDERE IN GIRO - VEDO INTELLETTUALI CHE CERCANO DI STRONCARE CHI È FUORI DAL LORO CIRCOLO E GIORNALISTI CHE DEVONO SVILIRE CHI VIENE DA INTERNET. UN NOME CHE AMMIRO E’…"