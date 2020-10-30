COVID FLASH! - ALL’OSPEDALE SAN PAOLO DI MILANO HANNO APPENA RICOVERATO URBANO CAIRO NEL REPARTO INFETTIVI. L’EDITORE DEL ‘’CORRIERE DELLA SERA’’ E PROPRIETARIO DE LA7 VIENE CURATO CON IL REMDESIVIR - POCA FEBBRE E CONDIZIONI DISCRETE...-
COVID FLASH! - ALL’OSPEDALE SAN PAOLO DI MILANO HANNO APPENA RICOVERATO URBANO CAIRO NEL REPARTO INFETTIVI. L’EDITORE DEL ‘’CORRIERE DELLA SERA’’ E PROPRIETARIO DE LA7 VIENE CURATO CON IL REMDESIVIR - POCA FEBBRE E CONDIZIONI DISCRETE...-
MONTE DEI BUFFI - DOPO LA CONDANNA DI PROFUMO E VIOLA, ''BLOOMBERG'' PARLA DI UN AUMENTO DI CAPITALE DA 1,5 MILIARDI PER MPS (PAGA LO STATO). LUNEDÌ CDA STRAORDINARIO DOPO LA DECISIONE DI ULTERIORI ACCANTONAMENTI, STIMATI IN 410 MILIONI, PER FAR FRONTE AI RISCHI LEGALI DOPO LE SENTENZE AGLI EX MANAGER - LA BANCA È GIÀ REDUCE DA UN PRIMO SEMESTRE IN ROSSO PER 1,1 MILIARDI DI EURO
“LA PARTITA PIÙ STRAORDINARIA DELLA MIA CARRIERA”. IL LUCKY LOSER SONEGO BATTE 6-2 6-1 IL NUMERO 1 AL MONDO DJOKOVIC E VA IN SEMIFINALE A VIENNA – UNA PARTITA SENZA STORIA: DECISIVO IL RENDIMENTO AL SERVIZIO DI SONEGO, CHE HA VINTO L’80% DI PUNTI CON LA PRIMA (8 ACE) - È IL SESTO AZZURRO A BATTERE IL PRIMO DEL RANKING. ORA SONEGO È VIRTUALMENTE NUMERO 35 – VIDEO
CAFONALINO “EGO TE ABSOLVO” - GABRIELE DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ TALENTUOSI DI ROMA, ESPONE PER LA ROME ART WEEK IL SUO TESCHIO RINCHIUSO ALL’INTERNO DELLE SBARRE, CON INCISI DISEGNI E SIMBOLI TRACCIATI DAI DETENUTI NEGLI ANNI – IL DOLORE, L’ORGOGLIO, LA PAURA, L’ODIO E IL CORAGGIO: IL CARCERE COME UN MICROCOSMO - LE GEISHE DI STEFANELLI E I “LONERS” DI MARCO SIMONI: LA MOSTRA COLLETTIVA
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…