DANDOLO FLASH! CHI E' LA MOGLIE DEL POTENTE E CHIACCHIERATO DIRIGENTE MEDIASET CHE PASSA L'ESTATE A FORTE DEI MARMI CHE ULTIMAMENTE HA AVUTO UNO SCIVOLONE CON UN EX CALCIATORE DEL MILAN?-
DANDOLO FLASH! CHI E' LA MOGLIE DEL POTENTE E CHIACCHIERATO DIRIGENTE MEDIASET CHE PASSA L'ESTATE A FORTE DEI MARMI CHE ULTIMAMENTE HA AVUTO UNO SCIVOLONE CON UN EX CALCIATORE DEL MILAN?-
DRUGS! I FINTI MIRACOLI DELLE DROGA DA RICETTA – IL DOC PRODOTTO DALLA NEONATA RAI-DOCUMENTARI (E TRASMESSO SU RAI1 ALLE 23 CON UNO SHARE DEL 9%) SPIEGA LA FORZA DELLA DROGA OFFERTA IN VARIE FORME COME RIMEDIO ALL'ANSIA E AL DOLORE. NON SOLO NEGLI STATI UNITI (DOVE NEL 2017 I MORTI PER DROGA HANNO SUPERATO QUELLI PER INCIDENTI STRADALI E ARMI DA FUOCO) MA ANCHE IN ITALIA. LO SCENARIO È AGGRAVATO DALL'INVASIONE DELLE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE - VIDEO
COVID O MENO, PER LORENZONI LA SFIDA A ZAIA RESTA IMPOSSIBILE – IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA IN VENETO POSITIVO AL CORONAVIRUS: AVREBBE DOVUTO INCONTRARE ZINGARETTI A PADOVA MA HA ATTESO A CASA L’ESITO DEL TAMPONE - IL GOVERNATORE ZAIA: “PER SOLIDARIETÀ RINUNCIO ALLE APPARIZIONI TV” – IL LEGHISTA VIAGGIA INTORNO AL 74% DEI CONSENSI CONTRO IL 18% DEL CANDIDATO DI CENTROSINISTRA…
PERCHÉ IO VALGO (SÌ, MA QUANTO?) - C'È L'ACCORDO POLITICO SULLA RETE UNICA MA NON SU QUANTO SARANNO VALUTATE LE INFRASTRUTTURE DI TIM E OPEN FIBER. QUEST'ULTIMA HA UN PROBLEMINO: SI CONSIDERA ANCORA UNA STARTUP E DUNQUE HA DEI CONTI MOLTO SBILANCIATI SUI COSTI E SUI DEBITI. E HA DISATTESO LE PREVISIONI DI REDDITIVITÀ PRESENTATE IN PARTENZA - IL RUOLO DI COSTAMAGNA E FULVIO CONTI CON IL FONDO MACQUERIE E LA VALUTAZIONE MONSTRE DI 7 MILIARDI PER OPENFIBER - L'AZIENDA: ''NON SI PUÒ PARAGONARE LA RETE TELECOM ALLA NOSTRA''
È PIÙ FACILE TROVARE UN AGO IN UN PAGLIAIO! - UN 17ENNE AMERICANO SI È PRESENTATO IN OSPEDALE CON UN AGO CONFICCATO NEL CUORE: DA GIORNI AVEVA UN DOLORE ACUTO AL PETTO E SOLO GRAZIE A UNA TAC I MEDICI HANNO INDIVIDUATO UN “OGGETTO METALLICO LINEARE” CHE SPORGEVA DAL VENTRICOLO DESTRO LUNGO 3,5 CENTIMETRI – È STATO NECESSARIO UN INTERVENTO A CUORE APERTO PER RIMUOVERE L’AGO: IL GIOVANE HA RACCONTATO DI AVERE LA BRUTTA ABITUDINE DI…
AZZURRO STINTO - “CI E’ MANCATA BRILLANTEZZA”, DOPO 11 VITTORIE CONSECUTIVE, ARRIVA UN PARI PER GLI AZZURRI CONTRO LA BOSNIA ALL'ESORDIO NELLA NATIONS LEAGUE – MANCINI: "DISPIACE NON AVER VINTO, C'ERA UN PÒ DI STANCHEZZA. L'ASSENZA DI CHIELLINI? AVEVAMO PAURA CHE SI POTESSE FAR MALE" - DZEKO IN GOL, BONUCCI LO ESALTA: "UN GRANDISSIMO ATTACCANTE. HA FISICO, TECNICA, LETTURA DI GIOCO. I TIFOSI? CI MANCANO COME IL PANE"
CAFONALINO – PRINCIPESSE, CONTESSE, EX BOIARDI DI STATO, EX AMANTI: QUEL POCO CHE RESTA DELLA ROMA POTENTONA RICORDA CESARONE ROMITI – NELLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, AI PARIOLI, SI SONO INGINOCCHIATI GIANNI LETTA E GIANNI CASTELLANETA, MARISELA FEDERICI E MARINA PIGNATELLI, ANNA COLIVA E MONORCHIO, CIPOLLETTA E STIRPE, MAINETTI E CRIMI
TERRAPIATTISTI IN ALTO MARE – L’ODISSEA SICILIANA DI DUE SVALVOLATI VENEZIANI CHE IN PIENO LOCKDOWN HANNO PROVATO AD ARRIVARE A LAMPEDUSA PER CONSTATARE CON I PROPRIO OCCHI LA "FINIS TERRAE": MA GLI SCEMI DA TERMINI IMERESE SBAGLIANO ROTTA (USANDO UNA BUSSOLA, BANDITA DALLE LORO TEORIE) E ARRIVANO STREMATI A USTICA – RINTRACCIATI DALLE AUTORITA MARITTIME, FUGGONO DALLA QUARANTENA, PRENDONO IL LARGO, MA…
VIENI AVANTI, VACCINO! – ANCHE ANTHONY FAUCI AMMETTE CHE NON È IMPOSSIBILE AVERE I VACCINI ENTRO LA FINE DI OTTOBRE, CIOÈ GIUSTO PRIMA DELLE ELEZIONI, COME VUOLE TRUMP - L’EUROPA RISPONDE E ACCELERA: A NOVEMBRE POTREBBERO ARRIVARE LE PRIME DOSI DELL’ANTIDOTO DI OXFORD, REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DELL’IRBM DI POMEZIA E SVILUPPATO DA ASTRAZENECA….