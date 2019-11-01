ANDREA CAROLLO SOLLEVA UNA SEDIA CON IL SUO PENE
andrea carollo aka ignazio xxl
l'erezione post intervento di andrea carollo aka ignazio xxl andrea carollo aka ignazio xxl 1 il dottor gabriele antonini
DANDOLO FLASH! A MILANO ORMAI LATITANO I PROFESSIONISTI DEL PIACERE. LO STORICO ESCORT (PER DONNE, UOMINI E TRANS) ANDREA CAROLLO, NOTO COME IGNAZIO XXL, CAUSA SUPER LAVORO HA DOVUTO RICORRERE AD UNA PROTESI IDRAULICA PENINA PER AVERE SEMPRE L'EREZIONE A PORTATA DI CLIENTE: ORA CON IL SUO AUGELLO RIESCE PURE A SOLLEVARE UNA SEDIA (VIDEO CULT) – IL DELICATO INTERVENTO, UNO DEI PRIMI DI QUESTO TIPO IN ITALIA, È STATO ESEGUITO DAL PROF. GABRIELE ANTONINI, NOTO UROLOLO E ANDROLOGO, MASSIMO ESPERTO IN MATERIA-
andrea carollo aka ignazio xxl
l'erezione post intervento di andrea carollo aka ignazio xxl andrea carollo aka ignazio xxl 1 il dottor gabriele antonini
COME MAI IL GOVERNO NON TOCCA PALLA SULLA FUSIONE FIAT-PEUGEOT? - LO STATO ITALIANO NON HA QUOTE IN FCA, MA CON TUTTE LE AGEVOLAZIONI CHE NEI DECENNI SONO STATE ACCORDATE AL LINGOTTO AVREBBE MOLTI TITOLI PER INTERVENIRE. EPPURE JOHN ELKANN NON HA PENSATO MINIMAMENTE AD AVVERTIRE CONTE O PATUANELLI. IN BALLO CI SONO MOLTI POSTI DI LAVORO E I 5 MILIARDI PROMESSI DAGLI AGNELLI…
"CARO MARCHISIO, I BANDITI NON SONO POVERICRISTI" - FACCI: "L'EX CALCIATORE DELLA JUVE VITTIMA DI UNA RAPINA IN CASA SE NON VUOLE ESSERE STRUMENTALIZZATO EVITI DI DIFFONDERE MESSAGGI INGENUI O SBAGLIATI - DOVREBBE SAPERE CHE LE BANDE DELLE VILLE SONO UNA REALTA' CRIMINALE ORGANIZZATA. LA FAME NON C'ENTRA..." - LA "JENA": "UNO COME MARCHISIO DOVREBBE FARE IL MINISTRO DELL'INTERNO"
CAFONALINO – PRESENTATO ALL’HARRY’S BAR “CAVALIERI NEL VENTO”, IL FILM SULLA VITA E LA MUSICA DI IVAN GRAZIANI - GRANDE ASSALTO AL BUFFET DI SPECIALITÀ MARCHIGIANE: C’ERANO IL REGISTA FABIO JEPHCOTT, LA MOGLIE DEL CANTANTE ANNA, GIANLUCA CARRABS, IDEATORE DEL PROGETTO E IL “KING DEI PAPARAZZI” RINO BARILLARI – VIDEO
GODETEVI IL CALDO PERCHÉ CON IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE ARRIVA UN'ARIETTA DAL POLO NORD CHE RAFFREDDERA' I BOLLENTI SPIRITI E GLI SPIRITELLI DI HALLOWEEN: LE PREVISIONI METEO PER LA PROSSIMA SETTIMANA, CON LE PRIME NEVI SULLE ALPI E LA PIOGGIA SU…