DANDOLO FLASH! A MILANO ORMAI LATITANO I PROFESSIONISTI DEL PIACERE. LO STORICO ESCORT (PER DONNE, UOMINI E TRANS) ANDREA CAROLLO, NOTO COME IGNAZIO XXL, CAUSA SUPER LAVORO HA DOVUTO RICORRERE AD UNA PROTESI IDRAULICA PENINA PER AVERE SEMPRE L'EREZIONE A PORTATA DI CLIENTE: ORA CON IL SUO AUGELLO RIESCE PURE A SOLLEVARE UNA SEDIA (VIDEO CULT) – IL DELICATO INTERVENTO, UNO DEI PRIMI DI QUESTO TIPO IN ITALIA, È STATO ESEGUITO DAL PROF. GABRIELE ANTONINI, NOTO UROLOLO E ANDROLOGO, MASSIMO ESPERTO IN MATERIA

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ANDREA CAROLLO SOLLEVA UNA SEDIA CON IL SUO PENE

 

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